Напомним, Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря. В этот же день в Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Поезд сообщением Москва — Симферополь вышел на следующий день.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря. В этот же день в Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Поезд сообщением Москва — Симферополь вышел на следующий день.
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