Сегодня утром Крым встречал ещё один поезд - на этот раз из Москвы в Симферополь. Как его встретила крымская столица? Смотрите в специальном репортаже от Никиты Рассказова

Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря. В этот же день в Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Поезд сообщением Москва — Симферополь вышел на следующий день.