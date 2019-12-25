Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь прибыл на конечную станцию в 09:25 точно по расписанию в среду, 25 декабря. Соответствующее видео 25 декабря опубликовано на YouTube-канале издания Украина.ру

Тысячи людей вышли встречать первый поезд в Севастополе — видео

Севастопольцы приветствовали гостей воздушными шарами и российскими флагами. Также для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Крымский мост поезд «Таврия» пересек в районе двух часов ночи. По сообщениям СМИ, на проезд ушло около получаса, так как машинист специально замедлил ход и дал возможность пассажирам разглядеть окружающую обстановку, а внешним наблюдателям — сделать фото и видео.

В понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. В этот же день в Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Поезд сообщением Москва — Симферополь вышел на следующий день. Его прибытие ожидается 26 декабря в 08:50.