На железнодорожном вокзале Севастополя состав встречали несколько сотен горожан, а также оркестр Черноморского флота.
Севастопольцы приветствовали гостей воздушными шарами и российскими флагами. Также для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
Крымский мост поезд «Таврия» пересек в районе двух часов ночи. По сообщениям СМИ, на проезд ушло около получаса, так как машинист специально замедлил ход и дал возможность пассажирам разглядеть окружающую обстановку, а внешним наблюдателям — сделать фото и видео.
В понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. В этот же день в Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга. Поезд сообщением Москва — Симферополь вышел на следующий день. Его прибытие ожидается 26 декабря в 08:50.