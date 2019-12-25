Пассажиров «Таврии» на перроне встретил ансамбль песни и пляски Черноморского флота маршем «Легендарный Севастополь».
Всего в город-герой приехали по Крымскому мосту около 600 человек, в том числе 33 члена поездной бригады.
Пассажиров «Таврии» на перроне встретил ансамбль песни и пляски Черноморского флота маршем «Легендарный Севастополь».
Всего в город-герой приехали по Крымскому мосту около 600 человек, в том числе 33 члена поездной бригады.
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