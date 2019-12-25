«Не спим – специально ждали»: пассажиры поезда Петербург–Севастополь о проезде по Крымскому мосту
«Не спим – специально ждали»: пассажиры поезда Петербург–Севастополь о проезде по Крымскому мосту
© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
Пассажиров «Таврии» на перроне встретил ансамбль песни и пляски Черноморского флота маршем «Легендарный Севастополь».

Всего в город-герой приехали по Крымскому мосту около 600 человек, в том числе 33 члена поездной бригады.

 