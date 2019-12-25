Первый пассажирский поезд «Санкт-Петербург — Севастополь» прибыл сегодня утром на станцию назначения. Соответствующее видео опубликовали 25 декабря на YouTube-канале издания Украина.ру

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