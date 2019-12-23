Политзаключенный Мефедов: Меня хотят посадить на 10 лет за возложение цветов
Политзаключенный Мефедов: Меня хотят посадить на 10 лет за возложение цветов
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С 2015 по 2017 год его обвиняли в участии в массовых беспорядках, после оправдали, но предъявили другие обвинения. За пять лет, проведенные в украинской тюрьме, его вновь освобождали и обвиняли семь раз.

В интервью Украине.ру Евгений Мефёдов расскажет свою историю во всех подробностях.    