Евгений Мефедов — российский гражданин, который с 2013 года жил в Одессе, работал таксистом. 2 мая 2014 года он чуть было не сгорел в Доме профсоюзов и был доставлен в больницу с ожогом верхних дыхательных путей и рук. После этого он был арестован СБУ
С 2015 по 2017 год его обвиняли в участии в массовых беспорядках, после оправдали, но предъявили другие обвинения. За пять лет, проведенные в украинской тюрьме, его вновь освобождали и обвиняли семь раз.
В интервью Украине.ру Евгений Мефёдов расскажет свою историю во всех подробностях.
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