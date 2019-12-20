В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал несколько важных тем новостной повестки:

Ищенко о главном: итоги «нормандского саммита», визит Лаврова в США © Скриншот из видео Украина.ру

— земельные протесты на Украине;

— почему дело об убийстве журналиста Павла Шеремета тормозили при экс-президенте Украины Петре Порошенко;

— испанские болельщики обвинили украинского футболиста в нацизме.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьера и нардепа Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.