- закон о децентрализации власти;
— земельные протесты на Украине;
— почему дело об убийстве журналиста Павла Шеремета тормозили при экс-президенте Украины Петре Порошенко;
— испанские болельщики обвинили украинского футболиста в нацизме.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьера и нардепа Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.