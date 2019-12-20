— когда закончится украинский кризис;
— каковы итоги встречи в «нормандском формате» для Украины и Донбасса;
— почему Трамп не ведет расследование против сына Байдена;
— почему ЕС продлевают санкции против России?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.