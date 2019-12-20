В 46-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— когда закончится украинский кризис;

— каковы итоги встречи в «нормандском формате» для Украины и Донбасса;

— почему Трамп не ведет расследование против сына Байдена;

— почему ЕС продлевают санкции против России?

Ищенко в видеоблоге рассказал о развале «промайдановской» системы на Украине Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.