Намерение киевского режима объявить русских некоренным народом на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия-24» 9 июня

Путин подчеркнул, что относится к этим планам Киева отрицательно.

«Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным», — сказал президент.

От Китая до Донбасса. Что обсудят на саммите Путин — Байден и как это изменит мир © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

«Это приведет к тому, что сотни тысяч, а, может быть, и миллионы вынуждены будут или уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому», — подчеркнул Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.

Документ помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов, где, впрочем, нет и украинцев.

В законопроекте упомянуты только крымские татары, караимы и крымчаки. В определении коренного народа в законе указано, что таковым может считаться только то национальное меньшинство, которое не имеет собственного государства за пределами Украины.