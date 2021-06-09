Путин подчеркнул, что относится к этим планам Киева отрицательно.
«Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным», — сказал президент.
Он подчеркнул, что «говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо».
«Это приведет к тому, что сотни тысяч, а, может быть, и миллионы вынуждены будут или уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому», — подчеркнул Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.
Документ помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов, где, впрочем, нет и украинцев.
В законопроекте упомянуты только крымские татары, караимы и крымчаки. В определении коренного народа в законе указано, что таковым может считаться только то национальное меньшинство, которое не имеет собственного государства за пределами Украины.