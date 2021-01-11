В частности, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Что означает переход всех сфер обслуживания на украинский язык и как украинская власть планирует реализовывать этот переход?

— Изменит ли этот закон языковой ландшафт на Украине?

— Есть ли в языковом законе "лазейки" для русскоговорящих?

— Русский или украинский: на каком языке в быту разговаривает население на Украине?

— Почему русскоязычная часть Украины не протестует против языкового закона?

Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным
Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным
© Владимир Трефилов
Напомним, 16 января 2021 года состоится окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

С этого дня все предприниматели, предоставляющие услуги, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.