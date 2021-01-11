В частности, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Что означает переход всех сфер обслуживания на украинский язык и как украинская власть планирует реализовывать этот переход?
— Изменит ли этот закон языковой ландшафт на Украине?
— Есть ли в языковом законе "лазейки" для русскоговорящих?
— Русский или украинский: на каком языке в быту разговаривает население на Украине?
— Почему русскоязычная часть Украины не протестует против языкового закона?
Напомним, 16 января 2021 года состоится окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.
С этого дня все предприниматели, предоставляющие услуги, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.