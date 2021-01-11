В скайп-интервью YouTube-каналу Украина.ру журналист Владимир Скачко рассказал о возможных последствиях перехода на украинский язык предприятий сферы обслуживания

В частности, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Что означает переход всех сфер обслуживания на украинский язык и как украинская власть планирует реализовывать этот переход?

— Изменит ли этот закон языковой ландшафт на Украине?

— Есть ли в языковом законе "лазейки" для русскоговорящих?

— Русский или украинский: на каком языке в быту разговаривает население на Украине?

— Почему русскоязычная часть Украины не протестует против языкового закона?

Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным © Владимир Трефилов

С этого дня все предприниматели, предоставляющие услуги, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.