«Это один из наибольших грузов, который мы встречаем за последние недели из Китайской Народной Республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. костюмов пятого уровня защиты. Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Вес доставленного груза составляет 103 тонны, и под 1300 куб. м его объема было загружено в грузовой отсек фюзеляжа. Через неделю «Мрия» выполнит еще один рейс для доставки груза на Украину.