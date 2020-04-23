Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» доставил на Украину из Китая средства медицинской помощи для борьбы с короновирусом. Трансляцию 23 апреля вел Офис президента в Facebook

Не устоял. Зеленский грубо нарушил карантин и попал на видео © Facebook, скриншот видео Офиса президента Украины Владимир Зеленский. Вес доставленного груза составляет 103 тонны, и под 1300 куб. м его объема было загружено в грузовой отсек фюзеляжа. Через неделю «Мрия» выполнит еще один рейс для доставки груза на Украину.