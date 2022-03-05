Полуостров страдал от засухи 8 лет, после того как 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал в одностороннем порядке. Такой была реакция киевских властей на решение жителей полуострова вернуться в состав РФ

Украина.ру на Youtube Бандеровцы в Крыму! Веселовский рассказал, как искоренить местечковый нацизм