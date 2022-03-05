Националисты не выпускают жителей Мариуполя и Волновахи - Минобороны РФ
Националисты не выпускают жителей Мариуполя и Волновахи - Минобороны РФ
© REUTERS, Nikolay Ryabchenko
Перекрытие канала уничтожило рисовое хозяйство и едва не привело к экологической катастрофе на севере Крыма. После того как в феврале 2022 года российские военные взорвали дамбу, вода снова стала поступать на территорию Крыма. Власти республики ожидают, что канал наполнится к концу месяца.