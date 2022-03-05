ЭКСКЛЮЗИВ: Страдания позади! Крымчане встречают воду из Днепра
Полуостров страдал от засухи 8 лет, после того как 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал в одностороннем порядке. Такой была реакция киевских властей на решение жителей полуострова вернуться в состав РФ
Перекрытие канала уничтожило рисовое хозяйство и едва не привело к экологической катастрофе на севере Крыма. После того как в феврале 2022 года российские военные взорвали дамбу, вода снова стала поступать на территорию Крыма. Власти республики ожидают, что канал наполнится к концу месяца.
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