Корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк сейчас находится в Донбассе, откуда передает информацию о событиях, происходящих в регионе

Бегство Зеленского, бойцы Яроша в Киеве, хаос в Одессе. Хроника событий на Украине на 14.00 © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Если бы ракеты не сбили, последствия были бы гораздо масштабнее. Также отмечается, что повреждения зафиксированы по трем адресам в Иловайске и еще по трем — в Амвросиевке, который находится примерно в 20 километрах от границы с Россией.