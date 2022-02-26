В субботу, 26 февраля, ВСУ применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» в Донбассе. По сообщениям штаба территориальной обороны ДНР, рано утром силы противовоздушной обороны Республики перехватили 2 ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР.
Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Если бы ракеты не сбили, последствия были бы гораздо масштабнее. Также отмечается, что повреждения зафиксированы по трем адресам в Иловайске и еще по трем — в Амвросиевке, который находится примерно в 20 километрах от границы с Россией.