0:23 — Обращение Дмитрия Разумкова к Конгрессу США;
1:55 — Угроза энергетической безопасности;
3:55 — Разрыв торговых отношений с РФ;
6:18 — Логика Германии;
8:24 — Прокачка водорода через украинскую газотранспортную систему;
9:39 — Как Украине выгоднее поступить с ГТС.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал открытое письмо председателю Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Председатель Верховной Рады заявил, что Россия использует «Северный поток — 2» как инструмент гибридной войны, и в случае запуска он представляет угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и Европы.