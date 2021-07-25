Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире Украина.ру рассказал, почему Украина не прекращает борьбу против «Северного потока - 2» и почему Запад поддерживает её в этой борьбе

0:23 — Обращение Дмитрия Разумкова к Конгрессу США; 1:55 — Угроза энергетической безопасности;

3:55 — Разрыв торговых отношений с РФ;

6:18 — Логика Германии;

8:24 — Прокачка водорода через украинскую газотранспортную систему;

9:39 — Как Украине выгоднее поступить с ГТС. Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал открытое письмо председателю Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Председатель Верховной Рады заявил, что Россия использует «Северный поток — 2» как инструмент гибридной войны, и в случае запуска он представляет угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и Европы.