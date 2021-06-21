Ранее из-за сильных осадков в нескольких населенных пунктах Одесской области произошло подтопление домов и придомовых территорий. Затопило Измаил, село Александровка Подольского района, города Килия, Подольск и Ананьев Одесской области.

Из-за ливней и гроз 47 населенных пунктов Украины остались без света
Из-за ливней и гроз 47 населенных пунктов Украины остались без света
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По данным Дунайской гидрометобсерватории, 20 июня в Измаиле меньше чем за час выпало более половины месячной нормы осадков.

Улицы затопило настолько, что местный житель смог поплавать в лужах у здания измаильской мэрии.

Большая часть Измаила осталась без света, в некоторых домах отключили водоснабжение. Спасатели откачивают воду в затопленных районах Одесской области. 

 

 