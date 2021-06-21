Ранее из-за сильных осадков в нескольких населенных пунктах Одесской области произошло подтопление домов и придомовых территорий. Затопило Измаил, село Александровка Подольского района, города Килия, Подольск и Ананьев Одесской области.
По данным Дунайской гидрометобсерватории, 20 июня в Измаиле меньше чем за час выпало более половины месячной нормы осадков.
Улицы затопило настолько, что местный житель смог поплавать в лужах у здания измаильской мэрии.
Большая часть Измаила осталась без света, в некоторых домах отключили водоснабжение. Спасатели откачивают воду в затопленных районах Одесской области.