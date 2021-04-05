Посмотрев видео, вы узнаете:
- пойдёт ли Украина в наступление на Донбасс;
- каковы факторы, влияющие на наступление и городские бои;
- о фронтовой ситуации в ЛНР;
- произойдет ли гуманитарная катастрофа в республиках Донбасса;
- как Донбасс будет бороться с турецкими беспилотниками;
- выдержит ли ЛНР полномасштабное наступление украинских войск;
- где остановится контрнаступление ЛДНР;
- что киевляне говорят о Донбассе.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.