Председатель общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов рассказал Украине.ру о вероятности наступления Украины в регионе, готовности народных республик Донбасса и последствиях подобного варианта развития событий

Посмотрев видео, вы узнаете:

пойдёт ли Украина в наступление на Донбасс;

каковы факторы, влияющие на наступление и городские бои;

о фронтовой ситуации в ЛНР;

произойдет ли гуманитарная катастрофа в республиках Донбасса;

как Донбасс будет бороться с турецкими беспилотниками;

выдержит ли ЛНР полномасштабное наступление украинских войск;

где остановится контрнаступление ЛДНР;

что киевляне говорят о Донбассе.

Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.