Посмотрев видео, вы узнаете:

 

  • пойдёт ли Украина в наступление на Донбасс;
  • каковы факторы, влияющие на наступление и городские бои;
  • о фронтовой ситуации в ЛНР;
  • произойдет ли гуманитарная катастрофа в республиках Донбасса;
  • как Донбасс будет бороться с турецкими беспилотниками;
  • выдержит ли ЛНР полномасштабное наступление украинских войск;
  • где остановится контрнаступление ЛДНР;
  • что киевляне говорят о Донбассе.

 

Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?
Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.