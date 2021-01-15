Проблема, с которой большинство украинцев живёт с 2014 года, - активность украинских неонацистов, которые, ко всему включены в состав правоохранительных органов, сообщает Youtube-канал Украина.ру

«Глобальная неонацистская сеть»: почему американские СМИ озаботились разгулом ультраправых на Украине © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Однако периодически и сами обращают на них внимание. Возможно, некоторые западные журналисты считают, что у их читателей лишь краткосрочная память, как у золотой рыбки.

Почему же нацисты вполне вольготно чувствуют себя на Украине? Подробности в нашем материале.