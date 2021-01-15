На днях американские издания The Time и Harper's Magazine описали эту проблему. Как правило, западные СМИ называют информацию о неонацистах и радикальных националистах, буйствующих на Украине, измышлениями «российской пропаганды» и «дезинформацией».
Однако периодически и сами обращают на них внимание. Возможно, некоторые западные журналисты считают, что у их читателей лишь краткосрочная память, как у золотой рыбки.
Почему же нацисты вполне вольготно чувствуют себя на Украине? Подробности в нашем материале.