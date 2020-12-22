В скайп-интервью изданию Украина.ру запорожский журналист Павел Волков рассказал, кто и зачем захватил запорожский облсовет и какие силы сейчас столкнулись в борьбе за власть в городе

В понедельник, 21 декабря, в Запорожье неизвестные в камуфляже захватили областной совет и не пустили избранных депутатов в сессионный зал.

Фактически в городе по итогам местным выборов сложилось двоевластие. По традиции политический кризис пытаются решить с помощью боевиков-националистов.

Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики» © 061.ua

В одну вошли депутаты партий «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и региональной партии «Единение». Вторая коалиция ситуативно объединила «Евросолидарность», ОПЗЖ, «За будущее».