В понедельник, 21 декабря, в Запорожье неизвестные в камуфляже захватили областной совет и не пустили избранных депутатов в сессионный зал.
Фактически в городе по итогам местным выборов сложилось двоевластие. По традиции политический кризис пытаются решить с помощью боевиков-националистов.
Политический кризис регионального уровня развивался в течение последних десяти дней. На первой сессии недавно избранные депутаты не смогли избрать главу облсовета. Дело дошло до драки и вызова полиции, а депутаты раскололись на две враждующие коалиции.
В одну вошли депутаты партий «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и региональной партии «Единение». Вторая коалиция ситуативно объединила «Евросолидарность», ОПЗЖ, «За будущее».