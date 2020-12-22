В понедельник, 21 декабря, в Запорожье неизвестные в камуфляже захватили областной совет и не пустили избранных депутатов в сессионный зал.

Фактически в городе по итогам местным выборов сложилось двоевластие. По традиции политический кризис пытаются решить с помощью боевиков-националистов.

Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики»
Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики»
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Политический кризис регионального уровня развивался в течение последних десяти дней. На первой сессии недавно избранные депутаты не смогли избрать главу облсовета. Дело дошло до драки и вызова полиции, а депутаты раскололись на две враждующие коалиции.

В одну вошли депутаты партий «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и региональной партии «Единение». Вторая коалиция ситуативно объединила «Евросолидарность», ОПЗЖ, «За будущее».