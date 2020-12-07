Эксперт рассказал, чем вызвано предложение представителя Украины в Контактной группе Леонида Кравчука отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Россия потеряла постсоветское пространство, но при Байдене все еще можно вернуть
Россия потеряла постсоветское пространство, но при Байдене все еще можно вернуть
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Он отметил, что скоро наступит годовщина встречи в «нормандском формате» и, пока Владимир Зеленский не достиг серьезных результатов, Киев пытается повысить ставки в Донбассе.

Эксперт предположил, как на это могла бы отреагировать и что предложить непризнанным республикам российская сторона.

Кроме того, он прокомментировал создавшийся «пояс нестабильности» вокруг России.

Также эксперт отметил, что после операций в Грузии, Сирии и присоединения Крыма вырос политический вес России на международной арене, а санкции пошли на пользу ее экономике.