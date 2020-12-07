Эксперт рассказал, чем вызвано предложение представителя Украины в Контактной группе Леонида Кравчука отключить Россию от системы платежей SWIFT.
Он отметил, что скоро наступит годовщина встречи в «нормандском формате» и, пока Владимир Зеленский не достиг серьезных результатов, Киев пытается повысить ставки в Донбассе.
Эксперт предположил, как на это могла бы отреагировать и что предложить непризнанным республикам российская сторона.
Кроме того, он прокомментировал создавшийся «пояс нестабильности» вокруг России.
Также эксперт отметил, что после операций в Грузии, Сирии и присоединения Крыма вырос политический вес России на международной арене, а санкции пошли на пользу ее экономике.