О политических вызовах, стоящих сегодня перед Россией, рассказал в скайп-интервью изданию Украина.ру политический эксперт Алексей Калиниченко

Эксперт рассказал, чем вызвано предложение представителя Украины в Контактной группе Леонида Кравчука отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Россия потеряла постсоветское пространство, но при Байдене все еще можно вернуть © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский не достиг серьезных результатов, Киев пытается повысить ставки в Донбассе.

Эксперт предположил, как на это могла бы отреагировать и что предложить непризнанным республикам российская сторона.

Кроме того, он прокомментировал создавшийся «пояс нестабильности» вокруг России.

Также эксперт отметил, что после операций в Грузии, Сирии и присоединения Крыма вырос политический вес России на международной арене, а санкции пошли на пользу ее экономике.