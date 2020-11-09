17 июля 2014 года на Востоке Донецкой области в зоне боевых действий потерпел крушение BOEING 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек…
Запад поспешил обвинить Россию, однако… Так ли несостоятельна версия о самолёте ВВС Украины?
Свидетельские показания говорят о боевых вылетах украинской авиации в день трагедии.
Один из пилотов получает государственную награду и высокий пост. Плата за молчание? Этого мы не узнаем.
Летчик Волошин покончил жизнь самоубийством, а его тело кремировано задолго до окончания расследования.
Дело закрыто. Но остаются неудобные вопросы и мы их задали. Благо есть кому.