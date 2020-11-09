Фильм передан в редакцию друзьями и единомышленниками автора фильма Андрея Лактионова, который умер, к сожалению, не успев опубликовать расследование при жизни. Публикуется впервые

«Доказательств не требуется»: прокуратура Нидерландов выгораживает Украину в деле MH17 © REUTERS, Robin van Lonkhuijsen/Pool

Запад поспешил обвинить Россию, однако… Так ли несостоятельна версия о самолёте ВВС Украины?

Свидетельские показания говорят о боевых вылетах украинской авиации в день трагедии.

Один из пилотов получает государственную награду и высокий пост. Плата за молчание? Этого мы не узнаем.

Летчик Волошин покончил жизнь самоубийством, а его тело кремировано задолго до окончания расследования.

Дело закрыто. Но остаются неудобные вопросы и мы их задали. Благо есть кому.