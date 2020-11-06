В новом выпуске программы "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем может закончиться война Зеленского против Конституционного суда

Кроме того, политолог ответил на ряд актуальных вопросов:

— Итоги выборов президента Молдавии: почему в первом туре выиграла Майя Санду?

— Майя Санду / Игорь Додон: есть ли разница для России?

— Протесты в Польше и Белоруссии: что общего?

— Почему продолжаются протесты в Белоруссии?

Ищенко объяснил, что на самом деле Запад требовал от Зеленского в вопросе Конституционного суда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский решил распустить КСУ.

Тем временем в Белоруссии 5 ноября президент Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны руководителям силовых ведомств за «службу Отечеству, когда оно в опасности».

Кроме того, создатели Telegram-канала Нexta Live стали обвиняемыми по уголовным делам об организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды и объявлены в межгосударственный розыск.