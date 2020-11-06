Кроме того, политолог ответил на ряд актуальных вопросов:
— Итоги выборов президента Молдавии: почему в первом туре выиграла Майя Санду?
— Майя Санду / Игорь Додон: есть ли разница для России?
— Протесты в Польше и Белоруссии: что общего?
— Почему продолжаются протесты в Белоруссии?
Ранее, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. После этого президент Владимир Зеленский решил распустить КСУ.
Тем временем в Белоруссии 5 ноября президент Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны руководителям силовых ведомств за «службу Отечеству, когда оно в опасности».
Кроме того, создатели Telegram-канала Нexta Live стали обвиняемыми по уголовным делам об организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды и объявлены в межгосударственный розыск.