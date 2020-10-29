Разобраться в актуальных вопросах нам помогли приглашенные эксперты: политтехнолог Андрей Мишин, политолог Денис Денисов и глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.
00:28 — Местные выборы на Украине.
08:40 — Андрей Мишин о местных выборах.
31:02 — Опрос: за кого киевляне проголосовали бы во втором туре.
37:09 — Белоруссия: буря не утихает.
40:30 — Иван Лизан о протестах в Минске.
54:50 — Опрос в Москве: что россияне знают о протестах в Белоруссии.
1:00:00 — Молдавия: на пороге «майдана»?
1:12:43 — Денис Денисов о молдавских выборах.