На Украине прошли местные выборы, Белоруссию продолжает «штормить», а в Молдавии буря только назревает. Эти темы мы обсудили 28 октября в вечернем эфире на Украина.ру

Тихановская оценила результаты первого дня забастовки © REUTERS, Hannibal Hanschke Андрей Мишин, политолог Денис Денисов и глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. 00:28 — Местные выборы на Украине.

08:40 — Андрей Мишин о местных выборах.

31:02 — Опрос: за кого киевляне проголосовали бы во втором туре.

37:09 — Белоруссия: буря не утихает.

40:30 — Иван Лизан о протестах в Минске.

54:50 — Опрос в Москве: что россияне знают о протестах в Белоруссии.

1:00:00 — Молдавия: на пороге «майдана»?

1:12:43 — Денис Денисов о молдавских выборах.