Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о дальнейшей судьбе белорусской оппозиции, попытках политических партий получить выгоду от протестов и опасности применения властями страны силовиков в штатском

Напомним, В четверг, 10 сентября, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны». Ищенко о главном: Отказ от «Северного потока - 2», протесты в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру Мария Колесникова и юрист Максим Знак арестованы. Их обвиняют в захвате власти и совершении действий, направленных на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны.