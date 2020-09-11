Напомним, В четверг, 10 сентября, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».
В среду, 9 сентября, в Следственном комитете Белоруссии обнародовали информацию о том, что входившие в предвыборный штаб Виктора Бабарико члены совета оппозиции Мария Колесникова и юрист Максим Знак арестованы.
Их обвиняют в захвате власти и совершении действий, направленных на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны.