Луцкий террорист. Можно ли предотвратить подобные случаи и что для этого нужно? Каковы причины подобного? Повлияет ли это на переговоры с Донбассом, в частности, на возможность прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР? На эти вопросы Украина.ру искала ответ с шеф-редактором проекта СОНАР-2050 Семёном Ураловым

Напомним, 21 июля вся Украина пристально следила за Луцком, где 45-летний, неоднократно судимый Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Требования были несколько необычными.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о судимостях Кривоша, а украинские СМИ выяснили, что он лечился в психиатрических больницах, а также что он является зоозащитником и автором книги «Философия преступника».

Собственно, фильм «Земляне», который Кривош требовал прорекламировать от президента Украины Владимира Зеленского, посвящен теме жестокого обращения с животными.

Захват заложников произошел утром. А поздно вечером того же дня Кривош после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.