В рамках проекта «Украинское досье» 11 февраля в мультимедийной студии редакции Украина.ру состоится мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?»

Маргарита Симоньян: Мы получили сотни резюме от уволенных на Украине сотрудников телеканалов © РИА Новости, Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание. Украинские неонацисты восприняли это как сигнал к действию и начали системно терроризировать все оппозиционные издания и журналистов.

Спустя два дня, 4 февраля главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян предложила работу «… сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским». А 9 февраля в интервью изданию Украина.ру она сообщила, что уже получены сотни заявлений и резюме.

Эти события вызвали оживленное обсуждение в украинском и российском журналистском сообществах. Вопросы очевидны. Чем вызвана столь жесткая атака на независимые СМИ? Возможна ли в современной Украине публичная критика политического режима? Чем может помочь российское журналистское сообщество украинским коллегам?

В конференции примут участие: исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко (г. Киев), журналист Тарас Незалежко (г. Киев) и журналист Дмитрий Василец (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.