В рамках проекта «Украинское досье» 1 октября состоится мультимедийная конференция «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США». Она стартует в режиме онлайн в 13:00 в студии редакции Украина.ру, будет обеспечено интерактивное общение со зрителями

Пресс-конференция «Фейки и блоки – инструменты информационной агрессии против России» В конференции примут участие: политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Бабич, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Елена Бондаренко (Киев). Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.