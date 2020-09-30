Повестка дня выборов в США обычно сосредоточена вокруг внутриамериканских тем, однако чем дальше, тем больше в них участвует внешний фактор. На нынешних выборах со стороны Байдена — так и оставшиеся неподтверждёнными слухи о российском влиянии, а со стороны Трампа — обвинения семьи Байдена в коррупционных схемах на Украине. Удастся ли братьям-славянам решительно повлиять на итоги американских выборов?
В конференции примут участие: политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Бабич, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Елена Бондаренко (Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.