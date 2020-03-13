В пятницу, 13 марта, в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?». Мероприятие проводится в рамках спецпроекта «Украинское досье»

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» Анонс

Сейчас же создались условия для своеобразного «идеального шторма». С одной стороны, эпидемия коронавируса, существенно поменявшая ситуацию в мире, с другой — кризис в системе власти, приведший к отставке премьер-министра. И все это на фоне крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

В конференции примут участие:

— депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик;

— депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник;

— политолог Алексей Кочетков;

— обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко;

— украинский политолог, экономист Александр Дудчак.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.