Экспортно-ориентированная украинская экономика очень уязвима для глобальных экономических потрясений. В 2008 году Украина оказалась одной из наиболее пострадавших от мирового кризиса стран. Падение ее экономики составило почти 16%.
Сейчас же создались условия для своеобразного «идеального шторма». С одной стороны, эпидемия коронавируса, существенно поменявшая ситуацию в мире, с другой — кризис в системе власти, приведший к отставке премьер-министра. И все это на фоне крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.
В конференции примут участие:
— депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик;
— депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник;
— политолог Алексей Кочетков;
— обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко;
— украинский политолог, экономист Александр Дудчак.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.