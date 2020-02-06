В четверг, 6 февраля, в 13:00 в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Мероприятие проводится в рамках спецпроекта «Украинское досье»

Как «хромая утка» Помпео стал в Украине, Белоруссии и Казахстане «пробным шаром» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Майкла Помпео в столицах постсоветского пространства отличались в зависимости от ситуации, однако общая цель не скрывалась — оттянуть эти страны подальше от России, а Центральную Азию — еще и от Китая.

Соединенные Штаты ищут слабые места в евразийской интеграции и пытаются предложить свои альтернативы, опутывая молодые государства системой обязательств и обещаний. Решаются две стратегические задачи — создать по периметру России плотное кольцо враждебных ей режимов и препятствовать реализации китайского проекта нового Шелкового пути.

В пресс-конференции примут участие:

— политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев;

— директор Института стратегических исследований «Новая Украина», философ Андрей Ермолаев;

Помпео уехал, а осадочек остался © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк Владимир Васильев;

— журналист из Белоруссии Василий Малашенков;

— заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.