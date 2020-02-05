Повестки встреч госсекретаря США Майкла Помпео в столицах постсоветского пространства отличались в зависимости от ситуации, однако общая цель не скрывалась — оттянуть эти страны подальше от России, а Центральную Азию — еще и от Китая.
Соединенные Штаты ищут слабые места в евразийской интеграции и пытаются предложить свои альтернативы, опутывая молодые государства системой обязательств и обещаний. Решаются две стратегические задачи — создать по периметру России плотное кольцо враждебных ей режимов и препятствовать реализации китайского проекта нового Шелкового пути.
В пресс-конференции примут участие:
— политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев;
— директор Института стратегических исследований «Новая Украина», философ Андрей Ермолаев;
— главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев;
— журналист из Белоруссии Василий Малашенков;
— эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.