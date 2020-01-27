Сегодня белорусский президент пытается решить ту же задачу, которая стояла перед Виктором Януковичем в первой половине десятых годов, — как извлечь максимальную выгоду из геополитического интереса, который проявляют к его стране Россия и Запад. Украинская власть прибегала к откровенному шантажу обеих сторон в поисках наивысших бонусов, и это привело ее к катастрофе.
Однако ситуация в Белоруссии имеет существенные отличия. Во-первых, печальный украинский опыт учтен и в Москве, и в Брюсселе. А главное, на Украине идеи евразийской и европейской интеграции поддерживало почти равное количество населения. В Белоруссии если раскол и есть, то касается он лишь условий и глубины интеграции с Россией. Президент Лукашенко рискует утратить поддержку белорусского общества.
В мероприятии примут участие философ, публицист, научный сотрудник института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант, политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, а также эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
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