В четверг, 16 декабря, в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Украинское досье»

Катастрофа украинского пассажирского «Боинга» объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. Но сама она вызвала столь серьезные международные политические последствия, что многие наблюдатели подозревают преступный замысел и заговор. Тем более что официальные власти пока не могут внятно ответить на вопросы, почему был задержан вылет самолета и почему он уклонился от маршрута и попал в опасную зону.

Трамп заявил, что ему все равно, сядет ли Иран за стол переговоров с Вашингтоном © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

При этом противники президента США Дональда Трампа внутри США получили новые аргументы. Нанесен мощный удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обострилась и политическая борьба на Украине — местные «ястребы» пытаются найти в трагедии «русский след».

В пресс-конференции примут участие: член Совета Федерации РФ Олег Морозов, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, приводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.