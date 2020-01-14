Катастрофа украинского пассажирского «Боинга» объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. Но сама она вызвала столь серьезные международные политические последствия, что многие наблюдатели подозревают преступный замысел и заговор. Тем более что официальные власти пока не могут внятно ответить на вопросы, почему был задержан вылет самолета и почему он уклонился от маршрута и попал в опасную зону.
По мнению экспертов, дестабилизировать общественную ситуацию в Иране выгодно Вашингтону. Отвлечено внимание от военных и политических неудач в Иране.
При этом противники президента США Дональда Трампа внутри США получили новые аргументы. Нанесен мощный удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обострилась и политическая борьба на Украине — местные «ястребы» пытаются найти в трагедии «русский след».
В пресс-конференции примут участие: член Совета Федерации РФ Олег Морозов, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
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