Вечером во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктора Медведчука. Сразу возникли версии, что СБУ арестовала политика давно и выжидала удобного момента, чтобы "достать козырь из рукава"

Как отреагировали на задержание видного политика украинские и российские эксперты — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.

Заложник украинской власти. Виктор Медведчук: от главы Администрации президента до застенков СБУ Дмитрий Перлин высказал слова поддержки политику:

«О задержании Медведчука.

С Виктором Владимировичем я лично познакомился в 2012 году, когда на одном из мероприятий он сам подошёл ко мне и сказал, что прочитал моё интервью, где я рассказывал о своём понимании деятельности Общественного движения "Украинский выбор". Тогда Медведчук сказал: "В твоих словах есть один важный вывод — я представляю опасность для власти, потому что создаю конкуренцию идей". Но на самом деле, такой вывод подтверждается всей его деятельностью.

В дальнейшем наше общение ещё больше усилилось. В 2014 году ВВ предложил мне выступить посредником в общении с представителями ЛДНР по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Вопреки множеству мифов, Медведчук вынужден был, фактически, без подготовки общаться с Болотовым и Бородаем (лидерами в Луганске и Донецке в тот момент). Фактически, я с ним был ежедневно на связи вплоть до первых минских соглашений.

Виктор Медведчук — невероятно умный и интеллектуальный человек. Он настоящий государственник, которых вообще нет на Украине. Я в очередной раз хочу повторить, что, даже со слов Путина, именно Медведчук — настоящий националист: он всегда был оптимистом по дальнейшему развитию Украины и предлагал различные формы государственных реформ, изменения в Конституцию и законы для сохранения целостности Украины и ради увеличения экономического потенциала. Конечно, его идеи и взгляды пытаются извратить и как-то изолгать — но всё это от лукавого.

Я могу лишь пожелать, чтобы Медведчук был скорее освобождён — он не заслуживает такого отношения.

P.S. Это очень удачно для украинской власти, что Медведчука "поймали" именно сейчас. В то время, когда в Мариуполе одновременно сдались около 1000 солдат ВСУ. Складывается впечатление что "кейс Медведчука" распаковали для того, чтобы прикрыть это позорное событие для Украины в Мариуполе. Больше всего похоже, что Зеленский давно захватил ВВМ и держал для удобного случая. Но проблема в том, что сдача тысячи вэсэушников в плен является далеко не последним событием в череде украинских поражений. А Медведчук один, да и инсценировки типа Бучи и Крамоторска постоянно делать не получится».

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук Инна Богословская убеждена, что за Медведчуком наказание должен понести и Петр Порошенко:

«Следующим за Медведчуком должен быть Порошенко. Достаточно следователям профессионально проследить события, документы, записи разговоров с момента включения Медведчука в переговорную группу с РФ, найти 2-3 очевидных и доказанных эпизода и отправить их в суд, посадив рядом на скамью подсудимых Порошенко и Медведчука. Главное — не пытаться охватить все их преступления сразу. Будем иметь "час та надхнення", подавать новые и новые дела в суд, в то время как два эти барыги будут сидеть пожизненно. Зло предательства должно быть наказано, чтобы никому больше не хотелось».

Блогер Светлана Пикта напомнила, сколько на Украине политзаключенных:

«За восемь лет я уже насмотрелась на эти обмены украинских граждан на украинских граждан. Помните Мехти Логунова, старейшего политзаключенного Украины? Дай бог ему здоровья. Так вот, дедушку после 3 лет СИЗО вывезли на обмен в ЛНР вместе с другими украинскими гражданами, где поменяли на своих нацистов. То есть, попросту, таким образом экстрадировали часть своих нелояльных граждан в обмен на военных преступников.

Что будет с Медведчуком — не знаю. Можно быть кумом Путина, но кумовство — это совсем другое явление, и Путин в кумовстве не замечен.

Наверняка попытаются обменять на тех важных птиц, которых пытались вывезти вертолётами и кораблями, пуская в расход, не задумываясь, целые экипажи лётчиков и моряков.

Кстати, напомню на всякий случай значение слова "кум" — это крёстный отец ребёнка, который должен за него молиться и своей жизнью являть пример христианского поведения. Как себя ведут в этих случаях христиане? Прочитайте про Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию.

И ещё. Медведчук после месяца СИЗО выглядит хуже, чем выглядел Мехти Логунов после трёх лет.

Напомню, что на 2017 год международная правозащитная организация Центр Свободы Слова насчитывала уже более 5 тысяч политзаключенных на Украине.

Сейчас, думаю, больше».

Арест Медведчука. Режим Зеленского празднует «перемогу» новыми репрессиями © СБУ Андрей Сыч назвал Медведчука жертвой инакомыслия:

«Медведчук — олигарх и всё из этого вытекающее, и у многих наверняка нет никаких оснований даже просто сочувствовать этому человеку. Однако, по сути, в нынешней ситуации он ничем не отличается от политологов, экспертов и политиков, которые пропали без вести и были убиты в Украине только за то, что они не готовы повторять мантры киевского режима. Медведчук — одна из жертв борьбы с инакомыслием, ведь ему не вменяют ничего, кроме мифического кумовства с Путиным. Самое страшное в этой ситуации — это радость от задержания со стороны гаранта безопасности и справедливости, которым выступает Зеленский. То есть в данной ситуации Медведчук — просто заложник, которым киевский режим уже начинает торговать».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был жесток в оценках:

«Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».

Российский журналист Антон Красовский прокомментировать желание Зеленского обменять Медведчука:

«А ведь тот факт, что Зеленский пытается обменять своего же бизнесмена на украинских военных говорит о том, что он сам не видит разницы между Украиной и Россией. Между украинцами и русскими. Для него это граждане одной страны. Просто любезные ему или нет. Молодец. Так и есть. Украина — часть России!»