Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал реестр «госизменников». Перечень имен размещен на сайте общественного движения «Чесно». В списке — 102 украинца, среди которых политики, журналисты и политологи. При этом перечень обещают дополнять

В соцсетях эксперты удивились некоторым фамилиям в списке.

Еще один известный политолог попал в реестр изменников Украины © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Александр Лазарев Сергей Лямец считает неправильным, чтобы в измене Родине обвинял не суд, а общественные организации:

«Увидел новость, что в Украине создан "реестр предателей". И в него уже занесена первая сотня. С намеком, что будет и вторая.

Вчитался. Нет, реестр составили не СБУ и не суд. Создала общественная организация, которую создал в свое время Олег Рыбачук. Она решила, что имеет право навешивать ярлыки. И уже с радостью подключилась Нацрада по ТВ и радиовещанию. Во время войны неправильно критиковать власть, но я помню более чем странные решения СНБО. Я помню членов партии "Слуга народа", которые строили схемы с Беларусью. Чиновников, которые покрывали экспорт титана в РФ. Ну и так далее. Поэтому хочу сказать одно:

очень рассчитываю,

что по каждому,

кого назовут предателем,

есть уголовное дело,

а в нем есть доказательства,

которые обязательно закончатся судебным приговором.

Если таких данных нет, то появляется великое искушение навешивать ярлыки. 20-летние мальчики и девочки, работающие за гранты, получают в руки власть, которую им по закону никто не давал.

Лично помню, как один сильно пьющий депутат называл меня шпионом прямо в ТВ студии. За что? Подозреваю, за то, что я сильно громил закон о цензуре, которую он так мечтал возглавить.

Так вот, дорогие грантоеды. Не спешите. Если уже обвиняете — подкрепитесь документами. В списке много имен, которые я даже не знаю. Если хоть одного человека вы включили в список по принципу "Васька, который мне не нравится", — это ровно то же самое, чем занимается Россия. Это ИХ принцип. Это те же самые "тройки". Это Путин.

Если вы движетесь в Европу, уважайте Закон. Будьте добры доказательства на стол. А лучше — открытые уголовные дела. И я с удовольствием поддержу ваше решение, потому что тоже не люблю предателей». Украина официально назвала имена «коллаборантов» © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Олексій Данілов

Журналист Денис Безлюдько тоже не уверен в законности списка:

«Как зарабатывать во время войны. Найдите старого продажного грантоеда, наймите студентов, которые не задают вопросов, и случайным образом составляйте список, исходя из публичной информации и своих старых обид. Подайтесь на грант к буржуям. Профит. Единственный вопрос: что там НАПК делает? Есть внятный ответ?»

Народный депутат Алексей Гончаренко считает инициативу очень своевременной:

«Мы должны помнить, кто изменил Украине. Это не просто предатели. Это советники, которых пора "прославить" на все государство. В Украине появился реестр граждан, которые пошли на государственную измену. Сейчас собрали уже более сотни имен. Некоторые вам известны, некоторые еще нет. Это нужно исправлять — знайте, чьими стараниями Россия устроила войну.

Почему сейчас? Потому что тянуть время уже некуда. Мы слишком долго были хорошими и имели короткую память. Пора становиться безжалостными. Если мы хотим жить в мирном государстве, предателям в нем должно давать не только сопротивление — но и нулевые шансы на лояльность. Надо знать, кто враг твой. Не только на фронте, но вообще, потому что слуг Путина хватает не только там. Теперь мы всех выведем в чистую воду».

Румынская ЧВК прибыла в Одессу, Польша направила на Украину танки, журналисты в «реестре госизменников», спецназ из США и Великобритании. Хроника событий на Украине на 17:00 12 апреля © Twitter, visegrad24 Сергей Бондарчук считает список политически мотивированным:

«СТОП Побеждать Дракона, чтобы самому стать Драконом? Я презираю людей, живущих в Украине, [которые] и навязывали "Z-мир", как и тех, кто в вышиванках делали все в пользу Москвы (по факту/результату), и если они подпадают под действие закона о Государственной измене, то должны за это отвечать!

Я прочитал этот не до конца открытый список, и у меня возникли вопросы: кто его составлял и по какой методике? Кто дал право это сочинять и публиковать? И я это пишу не потому, что хочу кого-то увести от ответственности, а я не хочу допустить и избежать желания пустить всех под одну гребенку к радости секретаря, составляющего списки.

Имею собственный пример. Нахожусь под заочным арестом в Московии по запросу ФСБ с 2008 года, и персона нон грата там, и нахожусь в списках "Миротворца" за подрыв, финансирование и т. д. Но я знаю на 100%, что я туда был записан за мою позицию и оценку действий Порошенко и Турчинова. А они не святые нетронутые коровы».

А вот политический эксперт Юрий Романенко убежден, что большинство украинских экспертов нужно посадить:

«В принципе, практически всех участников политических ток-шоу можно и нужно сажать».