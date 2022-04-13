В соцсетях эксперты удивились некоторым фамилиям в списке.
Журналист Сергей Лямец считает неправильным, чтобы в измене Родине обвинял не суд, а общественные организации:
«Увидел новость, что в Украине создан "реестр предателей". И в него уже занесена первая сотня. С намеком, что будет и вторая.
Вчитался. Нет, реестр составили не СБУ и не суд. Создала общественная организация, которую создал в свое время Олег Рыбачук. Она решила, что имеет право навешивать ярлыки. И уже с радостью подключилась Нацрада по ТВ и радиовещанию. Во время войны неправильно критиковать власть, но я помню более чем странные решения СНБО. Я помню членов партии "Слуга народа", которые строили схемы с Беларусью. Чиновников, которые покрывали экспорт титана в РФ. Ну и так далее. Поэтому хочу сказать одно:
очень рассчитываю,
что по каждому,
кого назовут предателем,
есть уголовное дело,
а в нем есть доказательства,
которые обязательно закончатся судебным приговором.
Если таких данных нет, то появляется великое искушение навешивать ярлыки. 20-летние мальчики и девочки, работающие за гранты, получают в руки власть, которую им по закону никто не давал.
Лично помню, как один сильно пьющий депутат называл меня шпионом прямо в ТВ студии. За что? Подозреваю, за то, что я сильно громил закон о цензуре, которую он так мечтал возглавить.
Так вот, дорогие грантоеды. Не спешите. Если уже обвиняете — подкрепитесь документами. В списке много имен, которые я даже не знаю. Если хоть одного человека вы включили в список по принципу "Васька, который мне не нравится", — это ровно то же самое, чем занимается Россия. Это ИХ принцип. Это те же самые "тройки". Это Путин.
Если вы движетесь в Европу, уважайте Закон. Будьте добры доказательства на стол. А лучше — открытые уголовные дела. И я с удовольствием поддержу ваше решение, потому что тоже не люблю предателей».
Журналист Денис Безлюдько тоже не уверен в законности списка:
«Как зарабатывать во время войны. Найдите старого продажного грантоеда, наймите студентов, которые не задают вопросов, и случайным образом составляйте список, исходя из публичной информации и своих старых обид. Подайтесь на грант к буржуям. Профит. Единственный вопрос: что там НАПК делает? Есть внятный ответ?»
Народный депутат Алексей Гончаренко считает инициативу очень своевременной:
«Мы должны помнить, кто изменил Украине. Это не просто предатели. Это советники, которых пора "прославить" на все государство. В Украине появился реестр граждан, которые пошли на государственную измену. Сейчас собрали уже более сотни имен. Некоторые вам известны, некоторые еще нет. Это нужно исправлять — знайте, чьими стараниями Россия устроила войну.
Почему сейчас? Потому что тянуть время уже некуда. Мы слишком долго были хорошими и имели короткую память. Пора становиться безжалостными. Если мы хотим жить в мирном государстве, предателям в нем должно давать не только сопротивление — но и нулевые шансы на лояльность. Надо знать, кто враг твой. Не только на фронте, но вообще, потому что слуг Путина хватает не только там. Теперь мы всех выведем в чистую воду».
Высокопоставленный офицер СБУ, бывший гендиректор предприятия «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук считает список политически мотивированным:
«СТОП Побеждать Дракона, чтобы самому стать Драконом? Я презираю людей, живущих в Украине, [которые] и навязывали "Z-мир", как и тех, кто в вышиванках делали все в пользу Москвы (по факту/результату), и если они подпадают под действие закона о Государственной измене, то должны за это отвечать!
Я прочитал этот не до конца открытый список, и у меня возникли вопросы: кто его составлял и по какой методике? Кто дал право это сочинять и публиковать? И я это пишу не потому, что хочу кого-то увести от ответственности, а я не хочу допустить и избежать желания пустить всех под одну гребенку к радости секретаря, составляющего списки.
Имею собственный пример. Нахожусь под заочным арестом в Московии по запросу ФСБ с 2008 года, и персона нон грата там, и нахожусь в списках "Миротворца" за подрыв, финансирование и т. д. Но я знаю на 100%, что я туда был записан за мою позицию и оценку действий Порошенко и Турчинова. А они не святые нетронутые коровы».
А вот политический эксперт Юрий Романенко убежден, что большинство украинских экспертов нужно посадить:
«В принципе, практически всех участников политических ток-шоу можно и нужно сажать».