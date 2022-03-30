Украинские и российские эксперты и участники процесса продолжают анализировать итоги переговоров, которые состоялись вчера в Стамбуле между Россией и Украиной

Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Политолог Руслан Бортник:

По большому счету, "формула всего украинского предложения" состоит в том, что Украина соглашается на нейтральный статус в обмен на реальные гарантии безопасности, вопросы Крыма и Донбасса выносятся за рамки переговоров и откладываются на будущее.

В целом украинская сторона считает победой перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Поскольку Турция рассматривается как одна из стран-гарантов безопасности для Украины.

Украинская сторона настаивает только на признанных в мире границах Украины.

Украина настаивает на четких гарантиях безопасности, которые должны быть аналогичны 5-й статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы вправе в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны-гаранты должны помочь вооружениями и даже закрыть небо.

«Мир стал гораздо ближе»: чем завершились переговоры делегаций России и Украины в Турции © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Украинская сторона настаивает, чтобы имплементация решения следовала процедуре: референдум, затем ратификация парламентами стран гарантий. Для референдума нужен мир. Никакой гарант не будет подписывать договор под давлением. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск.

Остаются неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Это та система, на которой хотят построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.

В отношении Крыма — это отдельный пункт договора.

По заявлению украинской стороны, в течение 15 лет с Россией будут проводить переговоры по Крыму, не должно быть никаких военных действий.

Вопрос ОРДЛО также выступает отдельным пунктом.

В этих предложениях существуют некоторые тонкие места:

— обсуждение статуса Крыма. Нет гарантий, что Россия согласится обсуждать статус Крыма, после того как там заявили, что этот вопрос считают закрытым;

— тема референдума. В частности, выведение российских войск для проведения референдума;

— отведение российских войск на рубежи 23 февраля;

— относительно гарантий третьих стран, на которые Украина рассчитывает, но переговоры с ними только начинаются.

Если удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковость и безъядерность.

Под такими гарантиями, которые равны 5-й статье НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.

Фактически Украина вокруг себя пытается создать новое НАТО, поскольку предложенные гарантии безопасности превышают те, которые действуют внутри альянса.

Еще одним компенсаторным механизмом в случае реализации мирных соглашений могут стать как финансовая компенсация, так и членство в ЕС. Здесь не стоит забывать, что, пока Украина стремится в ЕС, то Россия желает снова стать членом G8.

Не все страны Запада готовы поддержать эти соглашения. Уже сегодня премьер Британии Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены британских санкций против России.

Также нужно понимать, что такая версия — это еще не договор, а лишь заявленная позиция со стороны Украины. Очевидно, что Россия выдвинет встречные требования, которые окажутся более жесткими. Все же это предложение со стороны Украины стоит рассматривать как весомый, значительный шаг для достижения реального мира, поскольку в нем уже заложены серьезные компромиссы.

В то же время предложенный вариант вызвал негативную реакцию со стороны российских патриотических кругов и военных фигур, эта аудитория расценивает такие договоренности как потенциальное поражение. Кроме того эти потенциальные договоренности критикуются безответственными правыми политическими группами в Украине.

Интересной остается роль Р. Абрамовича, с которым с одной стороны разговаривает В. Путин, а с другой — доверяет В. Зеленский. В то же время значительные его активы заблокированы сейчас в Лондоне…

Российский адвокат Николай Полозов:

Оставление Крыма под российской оккупацией ни на 15 лет (как всем стало известно от участников сегодняшних переговоров в Стамбуле), ни на год, ни на день — не могут быть переговорной позицией Украины.

Родина коренного народа Украины — крымских татар не феодальный надел. Крымские татары не рабы и не крепостные, чтобы за их спиной обсуждалась их судьба, судьба их детей, чтобы их продавали вместе с землей.

Не за это умирал Решат Аметов, не за это сидел Ахтем Чийгоз и более сотни крымских татар, а сейчас сидит Нариман Джелял.

[…] Судьба коренного народа Украины — крымских татар не может быть разменной монетой ни в каких переговорах.

Правовед Марина Ставнийчук:

Завершились сегодняшние переговоры делегаций РФ и Украины при посредничестве президента Турции господина Эрдогана. Абрамович присутствовал также, говорят, по согласованию сторон…

Хотя странная его роль как посредника… именно с государственной точки зрения. Позитив, что переговоры перенесены из Беларуси, которая является государством-агрессором, поскольку по ее территории шли войска в наступление, запускались ракеты и взлетали самолеты в этой войне против Украины!

Войска возвращаются с Киевского направления в сторону Белоруссии. Договоренности на горизонте. Очевидно, что идут сложно. Но то, что в составе делегации два человека, с которыми работала и доверяю им в профессиональном плане, дает мне хоть надежду на лучшее! Хотя понимаю, что не профессиональные дипломаты определяют политику договоренностей…

Писатель Захар Прилепин:

Только вернувшись на базу, узнал, что «Россия всё слила».

Но там, где мы были, — бурно и бодро идут ровно противоположные процессы.

И как сегодня идут, так и завтра будут идти, и послезавтра.

Люди пашут и сеют.

Сеют, сеют, сеют.

Когда всё посеют — тогда взойдёт мир. Чуть позже.

Россия спокойна и сосредоточена.

С нескольких сторон спокойно заходят все, кому ещё надо зайти. Выглядит это невероятно убедительно.

Александр Ходаковский, ДНР:

По поводу происходящего за пределами нашего "окопа"… Ничего не проиграно, и никто не проиграл. Какие бы ни были потом итоговые результаты — Россия посмотрелась в зеркало, — это того стоило. Может, в будущем нам уготовано ещё более тяжёлое испытание, и мы должны знать наверняка — кто мы.

Эту войну мы доведём до конца, своё возьмём — мы объективно сильнее. Возможно, всё будет по старому еврейскому принципу: проси больше, а бери, сколько дадут. Это, конечно, вызовет разочарование, но повторюсь: шанс на преображение дороже многих тактических выгод.

Кандидат в президенты Украины в 2014 году Олег Царев:

Здесь, на Украине, в ДНР и ЛНР, а также у пророссийски настроенных людей на освобожденных территориях активное присутствие Абрамовича на переговорах в Стамбуле вызвало неоднозначную реакцию, которую не могут развеять разъяснения, что «участие Абрамовича в переговорах между Москвой и Киевом было одобрено с двух сторон, но он не является членом официальной делегации». Непонятно, какой статус и полномочия у Абрамовича, в каком качестве и по чьему официальному поручению он участвует в переговорах, причем предварительно встречаясь с Эрдоганом, чего не удостоился даже глава российской делегации Мединский.

А главное — с чьей стороны, украинской или российской?

Судя по информации из Киева, Зеленский хлопотал перед Вашингтоном о том, чтобы с российского бизнесмена были сняты санкции, а американское издание WSJ сообщило, что «глава Украины объяснил президенту США Джо Байдену, что миллиардер может быть, по его мнению, важным посредником в переговорах с Россией». В таком случае можно сделать вывод, что Абрамович в большей степени представляет интересы Украины в обмен на преференции в санкционном режиме.

Учитывая, что он близок к «старосемейной» группировке ельцинского олигархата» (Волошин, Чубайс, Потанин, Прохоров, Дворкович, Кудрин, Шувалов и др), которые явно и скрытно весьма критично оценивают необходимость, ход ведения и цели спецоперации, влияние Абрамовича на динамику и содержание переговоров может быть специфическим и замедлить ход операции или привести к пересмотру ее задач. Одновременно у людей оживились рассуждения на тему «заговора олигархов», на который, по мнению ряда экспертов, делает ставку Запад, арестовав миллиардные активы российских нуворишей.

В республиках Донбасса в связи с этим отметили, что в последние дни значительно реже стала упоминаться необходимость «денацификации и демилитаризации» киевского режима.

На Украине также помнят закончившийся скандалом совместный проект стоимостью 2,2 млрд долларов группы "Евраз" Абрамовича и "Приват" Коломойского по развитию пяти крупнейших металлургических предприятий в Днепропетровской области. Тогда Абрамович представил Коломойскому персональную ложу на стадионе Челси в Лондоне. Сегодня Коломойский известен как один из крупнейших финансистов националистических батальонов и ВС и ярый русофоб».

Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян:

Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Но самое интересное и не особо известное направление турецкой экспансии — это сельское хозяйство. Украина потихоньку сваливается в статус сырьевого сельхозпридатка для турецкой пищевой промышленности. Мало кто обращал внимание на то, где сейчас производятся, например, макароны украинской торговой марки «Чумак». Оказывается, в Турции. То есть из Украины в Турцию везут зерно, а там из нее делают муку и прочую продукцию, продавая по всему миру, включая и саму Украину.

Так, урожай пшеницы прошлого года практически полностью был экспортирован. Уже в январе этого года не хватало пшеницы для хлебопекарной отрасли, и Украина начала импортировать из Турции муку. О качестве хлеба в Украине сейчас не стоит даже говорить. И турецкая экспансия в Украину лишь нарастала, но тут пришла Россия и поставила все это под угрозу. Вот поэтому султан Эрдоган и выпрыгивает из штанов в попытках остановить Россию как дипломатическим, так и военным путем. Ну а про интересы Турции на Кавказе, Поволжье и Средней Азии и вовсе нет нужды говорить».