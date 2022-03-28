Задержания не было. Зачем на Украине запустили провокацию с Михаилом Погребинским

В воскресенье, 27 марта, появилась информация, что известный киевский политолог Михаил Погребинский задержан СБУ в своей квартире, где до этого провели обыски. Отмечалось, что Погребинского киевские власти подозревают в «государственной измене и незаконном обогащении». Однако вскоре сам политолог опроверг задержание

Сообщение подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Однако уже примерно через час сам Погребинский опроверг информацию о своём задержании: сделал он это в комментарии изданию «Страна».

«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», — заявил политолог.

Как к информации о возможном задержании Погребинского отнеслись эксперты в России и на Украине — в обзоре издания Украина.ру.

Писатель Захар Прилепин:

У Погребинского был обыск. Сам он не задержан. Надеемся, что это правда.

Политолог Станислав Белковский:

Ключевая претензия к М. Б. Погребинскому, близкому соратнику легендарного В. В. Медведчука: он проводил (делал) опросы, согласно которым, например, 49% украинцев поддерживали спецоперацию и переход Украины под РФ-контроль. Ну и все сказки про украинцев, которые выйдут встречать РФ-войска хлебом-солью, предательстве ВСУ и т. п. — исходили оттуда же. Правда, с чьей стороны это должны быть претензии — Украины или Кремля — пока неясно.

Политтехнолог Алексей Чеснаков:

Михаил стал узником режима Зеленского. Большая ошибка киевских властей.



Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов:

Наконец у меня достоверная информация. Погребинский допрошен и отпущен. Завтра допрос. Судя по всему, пока Миша проходит как свидетель по делу Медведчука. Алармистские сообщения оказались поспешными.

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Спасибо всем, кто откликнулся!

Да уже час как ясно: Миша арестован. Среди обвинений — измена родине.

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Тем, кто не знает, в 90-е Миша поддерживал националистический (не нацистский!) проект Украины. Еще в середине нулевых у нас сохранялись существенные разногласия. Затем его позиция стала взвешенной. Для истекающих пеной злорадства: Миша настойчиво предостерегал от военных операций. Получил сообщение, что Миша Погребинский сегодня задержан. Проверить пока не могу. С Мишей связи нет. Если у кого-то есть информация, поделитесь, пожалуйста!»

Народный депутат Алексей Гончаренко, политтехнолог Тарас Березовец и другие один за другим начали распространять в соцсетях информацию, которая подтверждает, что провокация с Погребинским носит характер информационной атаки:

«Полный провал российской агентуры. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков, пропагандистов и агентов влияния в Украине. Однако все деньги попросту разворовали, а в Кремль приходили липовые отчёты о том, что оккупантов будут встречать с хлебом-солью. Погребинский, кстати, один из тех, кто неплохо на этом нажился».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий:

«СБУ задержала политолога из медведчуковского пула М. Погребинского. Многие задаются вопросом, почему он не убежал. Наверное, ждал своего назначения министром по вопросам денацификации после взятия Киева».

Журналист Александр Полянский:

В Киеве арестован Погребинский — очередное свидетельство «свободолюбия» существующего Украинского государства.

Зы: Вроде как сам Погребинский цитируется в СМИ, что был обыск, но ареста нет, но видео нет и прямой речи нет.



Писатель Ирина Каренина:

Друзья, вопреки всем паническим сообщениям, Михаил Борисович Погребинский находится на свободе. Обыск вчера был, да, я об этом писала. Однако он НЕ задержан, процессуального статуса у него нет, и т. д. Ситуация непростая, однако пока что не стоит кричать «Волки!». Относитесь внимательнее к вашим источникам, пожалуйста!