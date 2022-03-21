В воскресенье, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом. Тон его речи был довольно резок

Израиль ничем не обязан Украине. Почему официальный Иерусалим не принимает украинских беженцев © AFP, IL COHEN-MAGEN Зеленский.

Он раскритиковал саму идею посредничества, так как оно, по мнению Зеленского, может быть между государствами, но «не между добром и злом». В этом многие усмотрели критику премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который помогает в налаживании контакта между Украиной и Россией.

От просьб о помощи Зеленский перешел фактически к требованиям не только принять всех украинских беженцев, но и поделиться оружием.

Обойти стороной обращение Зеленского к Кнессету не смогли израильские политики и эксперты — они сочли его недопустимым.

Редакция издания «Голос Израиля» разместила резюме по поводу обращения украинского президента:

«Отвратительная речь Зеленского и обвинения в адрес Израиля.

Если коротко, то Зеленский обвинил Израиль в равнодушии и требует поставить им вооружение и Железный купол, а также ввести жесткие санкции в отношении России. Вдобавок он попросил помочь Украине, так же как украинцы «помогали» евреям во время Холокоста. Стыдно, что Зеленский не помнит, кому на самом деле украинцы помогали 80 лет назад…

Циничное использование память о Холокосте и тех дней, как со стороны разных элементов в России так и Украины, вообще перешло все грани и оскорбляет память миллионов жертв Холокоста и весь народ Израиля.

Цель его речи — сделать всё, чтобы втянуть Израиль в войну, в которую Украина ввязалась не ради интересов Израиля и даже не ради украинского народа, а исключительно ради интересов своих левых «дружков» из ЕС и НАТО. Так чего же не требовать у них?

Политический эшелон Украины омерзителен в своей безграничной наглости, привыкший только брать и ничего не давать взамен. Сколько раз в ООН Украина поддержала сторону Израиля в конфликте с арабскими террористами, напомните, пожалуйста? Ноль? Всегда была или против Израиля, или воздерживалась, что в принципе то же самое, что и против. Признала ли Украина Хезболлу и ХАМАС террористическими организациями, как это сделали западные страны? Нет. Где находится посольство Украины в Израиле, напомните, пожалуйста? В Тель-Авиве, а не в вечной столице Израиля — Иерусалиме. Мы можем продолжать этот список того, как Украина и её власти плевали в лицо Израилю, бесконечно.

Никто не будет поучать Израиль человечности или критиковать «равнодушие», и тем более Украина! Израиль всегда помогает всем, вне зависимости от того, друг это или враг. Израильский полевой госпиталь был открыт не только для Украины, но и для сирийцев (женщин и детей) во время войны в Сирии. А недавно Израиль выделил финансовую помощь беженцам Афганистана… Израиль помогает везде, всем, чем может и не себе в ущерб.

В Сирии погибло полмиллиона граждан в войне, более 7 млн беженцев, напомните, чем Украина им помогла? Сколько беженцев приняла? Сколько гуманитарной помощи направила? Сколько беженцев из Афганистана приняла Украина? Или Украина вспомнила о человечности, морали и ценностях только тогда, когда это коснулось её самой? Или в Сирии не было детей и женщин?

Израиль готов поспособствовать переговорам России и Украины, но при одном условии © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Вся наша критика — она к политикам и властям Украины. Зеленский, который не может принять ни одного решения, очень мягкотело критикует и не атакует бездействие левой демпартии США, ЕС, и Англии, вдруг решил, что он будет требовать каких-то решений от Израиля. Когда Зеленский требует от Израиля санкции в отношении России, пусть ещё не забывает, что у Порошенко в России есть заводы и он их не закрыл. И у самого Зеленского есть лицензии на его сериалы в России, откуда ему поступают деньги, и он их не отменял, пока сама Россия недавно не запретила… ну и далее по списку…»

Израильский политик Алекс Кушнир был сдержан в оценках, но тоже написал о «смешанных чувствах» от услышанных претензий:

«Несколько раз прослушал обращение президента Украины Владимира Зеленского к нам, депутатам Кнессета.

Должен признаться, что чувства смешанные. С одной стороны, солидарность с болью и скорбью от этой ужасной войны, уносящей тысячи невинных жизней, а с другой — чувство несправедливости от критики, услышанной в наш адрес.

Такое впечатление, что не было поставок гуманитарной помощи, не было развёртывания единственного иностранного полевого госпиталя на территории Украины, не было бронированных карет скорой помощи, не было голосования в ООН, нет дипломатических усилий прекратить войну.

Не хочется комментировать сравнения с Холокостом и некоторые неточности исторических фактов.

Хочется только сказать, что мы солидарны с украинским народом без всякой связи с тем, что происходило с евреями на украинской земле 80 лет назад.

Не хочется критиковать речь президента страны, находящейся под огнём.

Хочется только сказать, что мы продолжим делать всё, что в наших силах, для того чтобы наша страна шире открыла свои двери для беженцев из Украины. Мы будем продолжать спасать жизни людей и предоставлять необходимую помощь.

Я рад, что после вчерашнего выступления президент Зеленский изменил тон, обращаясь к своему народу и поблагодарил Израиль за усилия, которые мы прилагаем.

Мы продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы прекратить эту войну как можно скорее. Я хочу пожелать народу Украины скорейшего мира и спокойствия».

Киевский бизнесмен Гарик Корогодский считает, что задачи у Зеленского были другие, когда он обращался к политикам Израиля:

«Зеленский держал речь в Кнессете, перед депутатами. Речь не приняли от слова совсем. Она не принесла ни помощи, ни любви израильского общества. Можно было написать ее мягче, попасть в ожидания, вызвать желание помочь. Но выбрали именно этот вариант. Уверен, целью была не помощь. Идет становление украинского государства. Вот на что направлены слова президента. Просто выросли ставки, куш другой. Нам повезло жить в это время. Про цену знаю, но без цены и товара нет».

Израильский бизнесмен Игорь Цирлинчук признал, что в речи был неверно расставлены акценты, особенно в отношении Холокоста:

«Речь Зеленского в Кнессете сейчас начали сильно критиковать.

К сожалению, я вынужден признать, что сказанная от сердца и совершенно правильная по сути, она была построена тактически неправильно. Зеленский построил свою речь на отождествлении страданий евреев во Второй мировой войне от немцев-фашистов и страданий украинцев от фашиствующих россиян.

Это ошибка. Израиль, можно сказать, приватизировал роль главной мировой жертвы на все времена и очень ревниво относится, когда какая-то другая страна начинает претендовать на эту роль. Поэтому уравнивание страданий евреев и украинцев было встречено в штыки. Ну и попутно ему припомнили, что далеко не все украинцы защищали евреев, заодно припомнили, естественно, Бандеру, Шухевича и прочих антисемитов.

Видимо, гораздо большее понимание бы встретил "нажим" на общие интересы в защите демократии и общих принципов безопасности. В конце концов, Израиль больше всего боится реакции России в Сирии и блокирования с Ираном. А если Россию раздолбают в Украине, то ресурсов выеживаться в Сирии у нее уже не будет.

Короче, Зеленскому нужно изучать специфическую израильскую ментальность и искать более грамотных помощников по Израилю».

Украинский политолог Кирилл Сазонов посоветовал, как нужно выстраивать отношения с Израилем:

«По неожиданной и неприятной для Украины позиции Израиля коротко скажу свое мнение. Дорогие друзья, все на нервах. И мое утро утро началось с переругивания в личке с одним из самых близких мне друзей. Все на нервах. Но громко хлопать дверью и обижаться на Израиль — не конструктивная позиция. Вот отодвинули эмоции в сторону, сейчас обсудим, что и как они делают, но в качестве первого шага признаем: обидеться и не разговаривать — это путь в никуда. Как дважды разведенный, я понимаю, о чем говорю. Значит, нужно пытаться понять логику решения Израиля, четко понимать, чего хотим мы, и обсуждать прохождение этого отрезка пути. Все просто.

Москва и Киев близки к компромиссу, в игру вступает Израиль, американские военные не доехали до Украины: что говорили об Украине в мире 13 марта © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Читаю, что уже 85 известных украинских евреев обратились к правительству Израиля и Кнессету с призывом отменить ограничения для въезда украинских беженцев. Достаточно влиятельные и известные не только в Украине люди. Борис Ложкин, Иосиф Зисельс, Адамовский, Андрей Ставницер, Савик Шустер, Гарик Когородский, Евгений Комаровский, Михаил Радуцкий и многие другие. Представители бизнеса, политики, раввины — люди из самых разных сфер. Я полагаю, что в ближайшее время официально или неофициально про это скажет свое слово и еврейская община США. С чьим мнением в Израиле считаются гораздо больше, чем с позицией всех русских общин в мире.

Параллельно украинская дипломатия и бизнес должны прорабатывать перспективы сотрудничества между нашими странами. Такие перспективы, чтобы интерес к ним перевесил сомнительные шансы на развитие сотрудничества Израиля и России. Вот это работает. Так выстраиваются прочные союзы. А обижаться, топать ножкой и говорить, что больше не приезжайте к нам в Умань или в мемориальный комплекс Бабий Яр — детство. И эмоции. Недопустимая для нас сегодня роскошь…»