О том, что реакция на это заявление — очередная технология воздействия, свидетельствует то, что в соцсетях начали появляться почти одинаковые посты от экспертов и высокопоставленных политиков.
Политический эксперт Олег Попенко написал:
«После авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где находились тысячи мирных жителей, а это фактически их расстрел, я прошу у Верховного Главнокомандующего, нет, я требую: пленных русских не брать. Я требую их расстрела на месте. Никаких раненых, их лечения. Только расстрел. За тысячи загубленных жизней украинцев».
Сразу за ним высказался политтехнолог Дмитрий Раимов: «ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ. После обстрела роддома и драматического театра, где прятались женщины, малые дети, требую. Прошу верховного командующего дать приказ: пленных не брать. Уничтожать, бомбить, стрелять. Пленных не брать. Никак. Ненависть. Дети, мамы с детьми».
Как видим, мнение двух экспертов списано с одного источника и повторяет слово в слово.
Бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко — один из тех, кто щедро публикует в своем телеграм-канале фото убитых военных. Он тоже ответил Human Rights: «Езжайте-ка лучше в Мариуполь и в онлайн режиме фиксируйте нарушение права украинцев на Жизнь!»
Политический эксперт Юрий Романенко вообще назвал все международные организации бесполезными и выступил за их ликвидацию: «Когда Третья мировая война закончится, то все эти бесполезные организации типа ООН, Human Rights Watch, Красного креста, которые выражают большую обеспокоенность, а больше ничего не выражают, будут разогнаны».