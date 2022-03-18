Украина намерена проигнорировать обращение международной организации Human Rights соблюдать права военнопленных. В частности, правозащитники призывают не публиковать видео с издевательствами над российскими военными, а социальные сети — блокировать такие сообщения. Это противоречит Женевской конвенции

«Пожертвовали собой». Военный эксперт о том, почему потери российской армии на Украине именно такие © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Политический эксперт Олег Попенко написал:

«После авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где находились тысячи мирных жителей, а это фактически их расстрел, я прошу у Верховного Главнокомандующего, нет, я требую: пленных русских не брать. Я требую их расстрела на месте. Никаких раненых, их лечения. Только расстрел. За тысячи загубленных жизней украинцев».

Сразу за ним высказался политтехнолог Дмитрий Раимов: «ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ. После обстрела роддома и драматического театра, где прятались женщины, малые дети, требую. Прошу верховного командующего дать приказ: пленных не брать. Уничтожать, бомбить, стрелять. Пленных не брать. Никак. Ненависть. Дети, мамы с детьми».

Как видим, мнение двух экспертов списано с одного источника и повторяет слово в слово.

Бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко — один из тех, кто щедро публикует в своем телеграм-канале фото убитых военных. Он тоже ответил Human Rights: «Езжайте-ка лучше в Мариуполь и в онлайн режиме фиксируйте нарушение права украинцев на Жизнь!»

Политический эксперт Юрий Романенко вообще назвал все международные организации бесполезными и выступил за их ликвидацию: «Когда Третья мировая война закончится, то все эти бесполезные организации типа ООН, Human Rights Watch, Красного креста, которые выражают большую обеспокоенность, а больше ничего не выражают, будут разогнаны».