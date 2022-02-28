Украинские эксперты высказывают различные идеи, связанные с перспективой переговоров Украины и России

Политолог Андрей Ермолаев

«К переговорам (Украина-РФ)

Переговоры будут тяжелыми. И я не о пунктах. Время сейчас играет не только на Украину, но и на РФ. В этом парадокс. Да, операция на севере Украины и на северо-востоке (Киев, Чернигов, Харьков) проходит не так быстро, как, возможно, планировалось Кремлем. Этого "северного" блицкрига не получилось. Сопротивление ВСУ — на высочайшем уровне. Но в это же время, российские войска идут "по дуге" (север-восток/юг) "на встречу" и вокруг группировок ООС (Донбасс).

Расчет на испуг Кремля от санкций будет ошибкой. Помощь Запада Украине — серьезно, но недостаточно. А возникновение рисков перерастания этой войны в глобальный ядерный конфликт — это уже другой уровень политики, и решаться будет совсем на другом уровне и без Украины.

Я не владею оперативной ситуацией. Но понимаю, что переговорщики могут столкнуться с аргументами и условиями, которые в эти горячие четыре дня оставались где-то на обочине: обход и угрозы купирования подразделений ООС на Донбассе, при чем — с двух сторон, "котлы", "фрагментация" части территории Украины, оккупация Юга. Плюс — никуда не исчезнут ультиматумы по Киеву, по границе, по продвижению еще и на запад Украины, куда временно переехали сотни тысяч украинцев с восточных областей, Киева, Чернигова, Харькова, Одессы,….

Переговорщикам нужны продуманные ответы, панорамное понимание происходящего и готовность к решениям. Простой отказ только ускорит реализацию планов РФ, которые не ограничиваются "киевской операцией".

В руках переговорщиков и всего руководства Украины — судьба страны, тысяч военнослужащих, миллионов украинцев. А стране — чтобы сохраниться — нужно остановить эту военную кампанию и сохранить шансы на мир.



Политик Вадим Новинский

Начались переговоры между Россией и Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Как депутат от Мариуполя, получаю тяжелую информацию из своего округа. Два дня в посёлке Сартана вблизи Мариуполя продолжаются кровавые бои, жертвами которых по подтверждённым данным стали уже шесть человек.

То, что сейчас происходит на территории Украины, является настоящей трагедией не только для украинского и российского народа, но и для всего православного мира. Дьяволу удалось заставить людей, связанных единой верой, единой историей, единой культурой, видеть друг в друге врага.

Эту войну необходимо немедленно остановить. Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире — с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться!

Вечная память погибшим! Мои искренние соболезнования их родным и близким.

Необходимая помощь семьям погибших в Сартане нами будет оказана в полном объеме.

Одесский журналист Юрий Ткачев

Возвращаясь к Зеленскому, думаю, что на самом деле в России пока сами не готовы к переговорам: операция развивается в целом успешно, но реально достигнутых целей и задач пока по сути нет.

Россия поставила на карту слишком многое, слишком многое потеряла и ещё слишком многое потеряет, чтобы ограничится очередной полупобедой и компромиссом, условия которого (хоть это-то, думаю, очевидно?) никто изначально не будет собираться выполнять. Чтобы окупить всё, что было и что будет, ей нужна победа, как военная, так и — затем — политическая.

Пока её нет, война будет продолжаться.

Но капризы Зеленского типа "Ах, я не готов на переговоры там, но я готов на них там", выглядят дико и противоестественно для президента страны, которую медленно сжигает война.



Политик Елена Бондаренко

Переговоры. Все лучше, чем стрелять. Кому-то жизнь сохранят эти минуты тишины. Держу кулаки.



Политолог Валерий Пекар

Нам будут пытаться навязать Минск-3 (или Гомель-1, что именно). Но Минские соглашения были подписаны в условиях военного поражения Украины — вследствие слабости армии и бесполезных надежд. В настоящее время мы имеем военное поражение России — не окончательное, но весомое. Тогдашняя слабая и неуверенная девочка по имени Украина подросла, заработала немного денег, накачала мышцы, получила в подарок Джавелин, наполнилась яростью и превратилась в фурию. Карты сейчас лежат по-другому.



Политический эксперт Валерий Песецкий лишь процитировал Махатма Ганди:

«Сначала они игнорируют тебя, потом смеются над тобой, потом сражаются с тобой, а потом ты побеждаешь».



Политический эксперт Сергей Дацюк

Этот простой вопрос задан давно, но сегодня снова актуализировался: договариваться с Путиным или не договариваться? Это нелегкий выбор, каждая из альтернатив которого имеет свою цену. Если договариваться, это отказ от НАТО, от западной ориентации, а также в понимании Путина демилитаризация (запрет иметь свою армию) и денацификация. Если не договариваться, возможны большие жертвы, большие разрушения, расчленение Украины, партизанская война и даже гражданская война. Внутри этих простых альтернатив выбор плохой. Более сложные альтернативы нуждаются в обдумывании и стратегии, на которые запроса нет — ни у власти, ни у общества. Для более сложного мышления и стратегии нужны внутренние изменения — внутри каждого, в обществе, в структуре власти и управления.

