Украинские политики и эксперты продолжают анализировать признание Россией независимости ЛНР и ДНР, а также выстраивать тактику и стратегию дальнейшего поведения. Как в этом свете выглядит президент Зеленский, стоит отдельного анализасоцсетей

Журналист Дмитрий Василец предостерег киевские власти от резких движений во избежание развертывания полномасштабных военных действий:

«Главное по признанию самопровозглашенных республик и новой реальности:

1. Минские соглашения никто не отменял, выполнять придется, об этом сегодня РФ напомнила в ООН.

2. Если ВСУ продолжит стрелять на Донбассе, это повод для полномасштабной войны с РФ, учитывая подписанные вчера договора между РФ и самопровозглашенными ЛДНР».



Народный депутат Олег Волошин оценил поведение власти и их реакцию на потерю Донбасса: «Как и ожидалось, режим Зеленского продемонстрировал свою полную беспомощность. Выполнять Минские соглашения боятся, воевать — боятся ещё больше. Ночное заседание СНБО — это даже не цирк. Это когда на арену выйти страшно, потому что фокусы закончились, а слон убежал.

Просто мечтают отдать часть страны и как-то, вновь всех обманув, продолжить грабить остающуюся. Жалкое зрелище. Снова во всем надежды на «заграница нам поможет». Не поможет».



Общественный деятель Максим Гольдарб возложил ответственность за потерю Донбасса на Зеленского: «У президента было два с половиной года для исполнения «Минска», возврата Донбасса, установления мира, наказания кровавых барыг.

Для этого народ Украины дал ему всё: беспрецедентное доверие, власть, желаемых депутатов и министров, фору, в конце концов.

Если ему не нравился «Минск» (о чем он почему-то сообщил нам только сейчас, назвав его «бездарно составленным»), не вопрос — у него было ДВА года на выполнение им самим подписанного Парижского коммюнике по внедрению мирной формулы Штайнмайера.

Даже в эти несколько последних дней у него была реальная возможность выполнить всего два действия, которые бы помогли вернуть мир и Донбасс: отменить его экономическую блокаду и съездить туда, по-настоящему, по-президентски, по-государственному устанавливая отношения с краем.

Ни за эти годы, ни за эти дни он не сделал НИЧЕГО: ни для мира, ни для поверивших ему людей, ни для возврата территорий, ещё более усугубив внутренний раскол страны и потерю суверенитета.

К сожалению, время, которое можно и нужно было бы использовать на восстановление и воссоединение страны, бездарно и безвозвратно упущено.

Вся абсолютно ответственность за происшедшее — на президенте Зеленском и его окружении».



Общественный деятель Александр Скубченко проанализировал, что будет дальше:

«Что значит признание ДНР и ЛНР для Украины?

Теперь Зеленский может не стесняться русофобской сути своего режима. Впрочем, стать ещё большим и агрессивным русофобом — это его единственный путь сохранить лояльность радикалов. И он готов на всё ради сохранения себя у власти.

Я только за эту ночь получил в сообщениях немало угроз. Свою злобу радикалы будут вымещать на нас здесь, в тылу, подальше от Донбасса и армии России. Раньше кошмарили всех под лозунгом "Чей Крым?", теперь закошмарят под лозунгом "Чей Донецк?".

Запад продолжит переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но уже в новой реальности. При благоразумии запада Украина станет нейтральной и внеблоковой. В противном случае запад нашу страну уничтожит ради своих амбиций. От Украины уже ничего не зависит, к сожалению.

Что значит признание России для ДНР и ЛНР?

Всё написано в договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Это увесистее для ЛДНР, чем Соглашение об ассоциации с ЕС для Украины. Регион реально начнёт жить.

Это уже заявленное выделение Россией 1,5 триллиона рублей на восстановление региона.

Это тесное военное сотрудничество и военная помощь России. Это признание документов.

Это экономическая интеграция, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество. Это поддержка Россией финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР.

Это сотрудничество в области здравоохранения, в социальной и гуманитарной сферах. Это улучшение уровня жизни людей.

Это то, что должна была сделать Украина, выполняя Минские соглашения. Но не сделала, потому что Зеленскому "не нравится".

Добро пожаловать в новый мир. Мир, который кому-то нравится больше, а кому-то — нет. Но назад уже ничего не вернуть».



Блогер Ольга Шарий поделилась своими эмоциями: «Помню, в 2014 я тоже не очень осознавала, что Крым — это навсегда.

Как говорят — великан не видит себя в зеркале. Большие исторические события тоже видны не сразу. Не сразу понимаешь и осознаешь их глобальность.

Я всегда мыслила в парадигме того, что Донецк и Луганск вернутся. Вот-вот, вот уже, ещё чуть-чуть.

Россия прямо таки толкала их в наши объятия.

И тут пришло ОНО. Оно оказалось таким сильным и гордым, что тут сработало уже кривое зеркало. В королевстве кривых зеркал этот коротыш возомнил себя великаном.

Этот великан ставил на колени США, Россию, просит кредиты просто так. Он — новый творец новой мировой архитектуры.

Нормандский — фу, Минск — фу, ТКГ — фу, выборы — фу. Коротыш повышал ставки, блефовал, не имел в своих картах совсем ничего, и играл нашими людьми, ведь у него самая сильная армия.

Испугавшись тысячу агрессивных полупокеров, он решил, что никакой Минск он выполнять не будет, никакие выборы не проводить, говорить нашим гражданам: «если хотите, езжайте в Россию».

Как поступил Путин? Да как поступил государственник своей страны. Не нашей.

А у нас и не нашлось государственника. Карлик-нос за два года власти ввёл санкции против всей оппозиции, закрыл каналы, завёл уголовные дела и просрал наш Донбасс. Я так понимаю, навсегда.

Так и входи в историю, ничтожество. Как первый президент, проигравший наши территории. Убейся об стену».



Политолог Юрий Гаврилечко проанализировал другой аспект последствий для Украины — экономический: «Пока все рассуждают о политике и рассматривают разные сценарии развития событий и возможные варианты ответа на признание РФ "независимости" ОРДЛО… Напоминаю, что никакой ответ — ни дипломатически ни военный невозможен без развитой экономики. А развитие экономики сложно представить при нагнетании паники и… действиях чиновниках по улучшению собственного материального положения за счет государства.

В нагнетании паники в последние месяцы Украине очень помогли "западные партнеры" и "ведущие мировые СМИ". В результате только отток капиталов, как отметил президент Зеленский, составил около $12,5 млрд. Примерно такие же расчеты привел и замглавы ОП Р.Шурма, который в своем интервью для РБК-Украина отметил, что каждый месяц мы теряем $2-3 млрд. А ведь у нас и портфельные инвестиции в «минусах», и торговые кредиты там же, и потери по ОВГЗ.

Кроме того, наш платежный баланс, по предварительным данным НБУ, в «минусе» на $2,5 млрд всего за первые недели этого года… Кроме того, для бесперебойного обслуживания долгов и финансирования бюджетного дефицита только на внутреннем рынке Минфину в этом году надо привлечь 430 млрд грн, а спрос на ОВГЗ практически исчез еще перед Новым Годом. А если денег не найдут… то Кабмину придется остановить финансирование всех расходных статей, кроме «защищенных», то есть зарплат, пенсий и соцвыплат. В таком случае ни на дипломатию ни на военные нужны средств уже не будет…

Впрочем, за счет инфляции и девальвации гривны план по доходам госбюджета за январь перевыполнен на 10,5 млрд грн. Однако радоваться рано, так как 3 млрд грн из них пойдут на выплаты по 500 грн всем вакцинированным бустерной дозой. Да и на смартфоны для пенсионеров 60+ лет, которых в Украине около 8,5 миллиона нужно еще непонятно сколько, а выдавать смартфоны планируют уже с апреля.

Но и это еще не все. Если Украина и дальше продолжит политику "ублажения партнеров" и будет раздавать направо и налево госгарантии по закупкам, то результат будет еще печальнее. В частности, как это было с покупкой локомотивов Alstom на сумму 900 млн євро. Как оказалось, "Укрзализниця" не определена Камином в качестве покупателя локомотивов!!! Так кому же тогда Кабмин предоставил госгарантий на почти 1млрд евро!!!

Да, кстати, подпись под соответствующим документом стоит… замминистра Мининфраструктуры по евроинтеграции, почему-то… с какой стати? Торговля что, входит в сферу его полномочий?!?

Так что проблема не только в том, что западные партнеры нам мало помогают, они, как раз, помогают себе и решают свои задачи за наш счет — проблема в том, что власть слишком много тратит и ворует на этих тратах. Не исключено, что с помощью тех самых "западных партнеров". Так что самое время президенту Зеленскому не просто "обратить внимание" на это, но и начинать принимать кадровые решения».

