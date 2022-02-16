Государственная Дума 15 февраля большинством голосов поддержала обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Теперь свое слово должен сказать президент Владимир Путин. На Украине эту новость встретили неоднозначно

Политический эксперт Юрий Романенко считает, решение российских депутатов подарком судьбы для Украины: «Госдума России проголосовала "ЗА" обращение к президенту Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР. Теперь посмотрим, как президент России слушает "народ" России:)) Но реально, если Путин признает ЛНР и ДНР, то это будет выход из эскалации с "соблюдением лица", а для нас подарок судьбы. Потому что на позорном Минске-2 можно будет поставить крест».



Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич написал, что признание ЛДНР не так уж и выгодно России: «Неуступчивость Украины создала патовую ситуацию для США и РФ. Киев не идёт на компромиссы по Донбассу, Кремль продолжает давить концентрацией войск, Вашингтон говорить об угрозе агрессии.

Кто отступит первым — тот проиграет. Байден, говоря об угрозе для Украины, вынужден (даже если хочет отступить) демонстрировать поддержку, среди прочего, передавая оружие.

Страсти по признанию ЛДНР © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Но воевать никто не хочет.

И тут Россия думает о вариантах выхода:

• на большую войну идти страшно (ещё раз вспомним соотношение сил);

• возникает идея признания ЛДНР либо включения региона в состав России.

Это возможность заявить про «славную победу» для своего населения, но по факту — поражение во внешнеполитической комбинации.

Для Украины этот вариант позволяет окончательно оформить выход из «Минска-2» и заняться своими проблемами. Что невыгодно для РФ.

Поэтому независимо от «признания» у Кремля остаётся ещё один вариант — эскалация на фронте и экономическое давление. Я имею в виду активизацию боевых действий на Донбассе и расшатку экономики Украины, игру на информационном поле и попытку подыграть массовым протестам. Надеясь, что это всё в сумме всё же вынудит Киев пойти на желаемые Кремлём компромиссы на Донбассе.

И решение Думы — первый шаг, подготовка. Но пока это не финал данного этапа эскалации. Пока нет гарантии "признания", но есть гарантия продолжения давления на нас».



Экономист Алексей Кущ ожидает очередного обострения: «Госдума сегодня приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину относительно признания т. н. ЛДНР.

А теперь вспомните мой вчерашний пост, где я как раз предупреждал о подобном риске развития ситуации.

Сегодня, постфактум, в Украине звучат крайне странные оценки данного факта.

От шапкозакидательских — "нам это выгодно", "будет как формат ФРГ и ГДР" до когнитивно-диссонансных "зачем это нужно РФ".

А теперь попробую объяснить, почему эти оценки неверны.

Если оценивать поверхностно, линейно, как самоцель для РФ признать т. н. ЛДНР, то, действительно, зачем это Москве?

Этим шагом Россия фактически денонсирует минские соглашения и развяжет руки Украине по их невыполнению.

А теперь посмотрим глубже, нелинейно.

Украина и так не выполняет политическую часть минских соглашений и надежд на изменение ситуации нет никаких.

Даже более того.

Представим себе, что раздел по безопасности минских соглашений полностью выполнен со стороны РФ.



Нет на Донбассе никаких чужих войск и на границу даже допущены наши пограничники и таможенники.



Украина готова провести амнистию, принять закон о спецстатусе, признать местную народную милицию, выборность прокуроров и судей, право ОРДЛО на экономические отношения с приграничными областями РФ?

Давайте честно.

Невыполнение с той стороны требований безопасности всегда использовалось нашей властью как оправдание невыполнения политической части соглашения (которые в Киеве не собирались и не собираются выполнять при любых раскладах).

В связи с этим ценность минских соглашений для РФ за последние годы полностью обесценилась.

Определенные надежды были на новую власть, но и они улетучились (читаем статьи Путина и Медведева).

Это для нас минские соглашения важны для капитализации мирного процесса, санкционного давления на РФ и главное — фиксации линии разграничения.

Что дает РФ признание т. н. ЛДНР?

Да, это денонсация минских соглашений.

Украина умывает руки. Но передышка длится недолго, как после Минска-1.

Вы заметили, что каждый "Минск" для нас хуже предыдущего.

В Минске-1 не было народной милиции, выборности судей и прокуроров, сотрудничества с регионами РФ.

В Минске-2 — это все уже появилось.

Цель признания т. н. ЛДНР для Москвы — это выход в перспективе на Минск-3, который будет хуже Минска-2.

Каким образом это произойдет?

После признания, т. н. ЛДНР выдвинут требования отвести украинские войска от линии соприкосновения или даже за границы Луганской и Донецкой областей.

Как известно, т. н. ЛДНР давно обозначили свои претензии на "наследство" в виде двух соответствующих областей Украины.

Выполнить эти требования для нашей власти — потерять лицо.

Значит, обострение. Войска будут "отодвигать".

Самостоятельно это сделать 1 и 2 армейские корпуса т. н. ЛДНР не смогут.

Значит, вмешается Россия, как в 2008-м году в Грузии.

Где закончится инерционное вторжение, сказать сложно, прогнозировать не берусь, но примерно догадываюсь.

Если Минск-2 был форматом скрытой федерализации, то Минск-3 будет сформирован в виде открытой конфедерации "двух Украин".

Это тактика откусывания нашего суверенитета по частям и ослабление в стиле "как съесть слона за тысячу подходов к туше".

То есть информационная волна запада касательно полномасштабного вторжения была изначально неверна.

Вариант с признанием т. н. ЛДНР вообще никто всерьез не рассматривал. Ну, кроме меня)))).

Я, кстати, в своих постах постоянно говорил о низкой вероятности "Большой войны" и относительно высоких рисках точечного обострения на Донбассе.

В связи с этим возможности разведки США уходят по тому же адресу как и независимость западных СМИ.

Как ответит президент РФ Путин на обращение Госдумы?

Скорее всего, до 20-го февраля будут идти геополитические торги.

РФ начала отвод войск от наших границ.

"Ответ на ответ" главой МИДа Лавровым подготовлен.

Ближайшая неделя — время активной политики, в том числе и с нашей стороны».



Главред издания «Страна» Игорь Гужва дал свой прогноз развития ситуации: «История с признанием "ЛДНР" Россией может быть намного более серьезной и реальной, чем слухи о грядущем "вторжении" и войне.

Главный момент — Госдума приняла жесткий вариант постановления, внесенный коммунистами, который подразумевает отправку его напрямую Путину, а не на согласование с МИД (как подразумевал проект постановления "Единой России"). Причем голосовала за проект КПРФ и "Единая Россия". То есть отмашка была дана из Кремля.

И это трудно воспринимать лишь как очередной элемент давления на Киев по Минским соглашениям.

Во-первых, если б хотели просто надавить и попугать — то приняли бы вариант ЕР.

Во-вторых, пугать Украину признанием "ЛДНР" бессмысленно. На Банковой будут только рады, если Минские соглашения (которые украинские власти выполнять не хотят) похоронит сама Россия.

Поэтому, повторимся, тема может быть куда серьезней, чем просто "повышение ставок".

У России уже есть опыт признания Южной Осетии и Абхазии, но оно последовало после того как Саакашвили отдал приказ начать наступление на Цхинвали. Для полной аналогии необходимо, чтоб Зеленский отдал приказ наступать на Донбассе.

Но Украина такие намерения отрицает. Кроме того, сейчас на Донбассе полномасштабной войны нет (хотя о ее угрозе все время и говорят в "ЛДНР").

Однако постановление Госдума уже приняла.

Причем, повторимся, в формате, который ускоряет решение вопроса. Это означает, что либо в России знают о том, что масштабная война на Донбассе возможна уже в ближайшее время. Либо, что более вероятно, Россия рассматривает вариант признания "ЛДНР" еще до начала какого-либо обострения. С целью это обострение предотвратить (но об этом чуть ниже).

Важный вопрос — реакция Запада. На "Минск-2" завязан целый комплекс отношений Москвы с ЕС, США и Украиной. Поэтому Запад может воспринять признание как "вторжение России" (даже если никакого военного обострения при этом не начнется) и введет против нее санкции.

Но введут ли их в реальности?

Варианта здесь два.

1. Учитывая, что по этому пути Москва все же пошла, то, видимо понимает, что каких-то значимых санкционных последствий не будет.

Что отсылает нас в сторону теории, что между Москвой и Западом уже существуют некие договорённости, в которых есть и признание «ЛДНР» как способ закончить вялотекущую войну в условиях тупика по Минским соглашениям.

2. Договорённостей как таковых нет, но в России всерьез рассматривают сценарий того, что ее в любом случае втянут в войну на территории Украины. И тогда запустят санкции по полной программе. В таком случае признание "ДНР" и "ЛНР" еще до начала войны может эту войну предотвратить (а значит, и снизить вероятность введения санкций).

Потому что вряд ли Украина будет наступать на территорию, имеющую официальные гарантии безопасности от России.

Как неоднократно заявляли в России, главный сценарий, при которой Москва может открыто вмешаться военной силой — это атака ВСУ на Донбасс.

Но пока эти обещания давались только на словах. А вот признание "ДНР" и "ЛНР" открывает путь к юридическому закреплению обязательств безопасности (что, кстати, прямо прописано в постановлении Госдумы).

А это открывает путь к тому, что война, по сути, полностью заканчивается. Поскольку цена любого военного столкновения для Украины существенно возрастает.

Но это если Путин признает "республики" и с ними будут заключены военные договора.

Потому что остается вариант, что вопрос в Кремле все же подвесят еще на некоторое время в надежде, что Запад сумеет убедить Киев выполнять политическую часть Минских соглашений (и, судя по заявлениям Путина на пресс-конференции с Шольцем, так оно пока и будет). Но вероятность успеха этой миссии минимальна.

А потому вариант с признанием "ЛДНР" нельзя назвать совершенно уж фантастическим. Тем более что первый шаг в этом направлении сегодня как раз и сделан».





Политический эксперт Вячеслав Чечило написал о настоящем патриотизме в свете новостей: «Патриоты» постят радостные посты про то, что Минск теперь можно не выполнять. Реально праздник у людей.

Я уже когда-то писал, что Украина — это не территория. Политический украинец может отступать бесконечно, теряя область за областью и искренне радоваться тому, что его уменьшающаяся страна «очищается от ваты». Это — рукопожатная, патриотическая позиция.

А предатель здесь я и, собственно, любой, кто выступает за территориальную целостность и примат экономического развития над тем, что у них в головах».



Политический эксперт Валерий Песецкий считает, что Россия берет на себя ответственность обеспечить мир на Донбассе: «Россия готова разрубить гордиев узел на Донбассе.

После сегодняшнего обращения Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании ЛДНР Донбасс в шаге от долгожданного мира и прекращении огня навсегда. 99 против 1 Путин согласится с предложением думцев. С этого момента минский процесс и нормандский формат утратит всяческое значение и завершится. После признания ЛДНР военное присутствие РФ станет в республиках официальным. И тогда любой обстрел со стороны ВСУ, любая малая атака на позиции местных ВС будет трактоваться как нападение на ВС РФ со всеми вытекающими в плане военного ответа. Едва ли Киев при таком раскладе рискнет пойти на прямое боестолкновение в ВС РФ, которое может привести к многотысячным потерям со стороны украинских военных и возможному продвижению российских войск вглубь Украины. Собственно и без всякого продвижения вглубь Россия может устроить "выжженную землю" ракетно-бомбовыми ударами на сотни километров от границ ЛДНР, чтобы устроить своим подопечным периметр безопасности от обстрелов ВСУ. А оно Киеву надо? Едва ли. Тем паче что всем уже стало очевидно, что военно-силовой поддержки со стороны НАТО и США в случае подобного сценария Украина не получит. А один на один с ВС РФ будет обречена на быстрое военное поражение. Так что мир на Донбассе может воцариться уже в ближайшие дни-недели. Но какой ценой для Кремля? Естественно, будут новые санкции. Естественно, укреплением НАТО по периметру границ с РФ. Ведь Москва после Крыма еще раз покажет всем европейцам, что способна перекраивать границы современных государств, невзирая на политическое и экономическое давление Запада. А признание ЛДНР, естественно, будет прочитываться как захват украинских территорий.

Резко упадет приток в Украину инвестиций. Возрастет стоимость займов. Инвесторы и кредиторы будут считать риски возможного развертывания военного конфликта вокруг ЛДНР, а платить будет Украина. Риски же никуда не уйдут. В случае победы на выборах радикалов типа Порошенко — только вырастут. Возможно, возрастут военные расходы Украины, что резко урежет социальные статьи. И даст дополнительный импульс социально-экономическому кризису. Одним словом, Украина будет нищать и обрастать дорогими долгами, пока вовсе не лишится трудоспособного населения и не объявит дефолт по всем долгам. Ужасный конец, наконец-то сменит в Украине ужас без конца. Страна попросту не сможет оплачивать собственную государственность».

