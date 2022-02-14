Сегодня в 16.00 воздушное пространство над Украиной может быть закрыто. Такую информацию активно распространяют украинские СМИ. Что стоит за так называемой воздушной блокадой и насколько она реальна, говорили эксперты

Уроки рисования: как западные СМИ планируют «российскую агрессию» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Главред издания «Страна» Игорь Гужва одним из первых поделился информацией о закрытии воздушного пространства: «Вчера нам поступила информация, что крупнейшие британские страховые компании разослали всем лессорам мира (собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна.

Это означает, что в понедельник примерно с 16-00 самолёты, находящиеся в лизинге (а это большинство бортов), летать в Украину и над Украиной не смогут.

Информация показалась невероятной. Даже во время горячей фазы войны на Донбассе в 2014 году (когда сбили Боинг) никто полёты в Украину не запрещал и не останавливал.

Однако сразу несколько источников на страховом и авиарынке нам это подтвердили.

После чего «Страна» вчера опубликовала статью (ссылка в комментарии).

Сегодня эту информацию официально подтвердила украинская авиакомпания SkyUp, которая была уже вынуждена один из бортов посадить в Кишеневе по требованию собственника самолёта.

То есть — Запад фактически намерен ввести с понедельника воздушную блокаду Украины (если, конечно, украинские власти не смогут уговорить до этого времени страховщиков пересмотреть своё решение, чем они сейчас, судя по всему, усиленно занимаются).

При том, повторимся, что таких мер никто не предпринимал в 2014 году, когда реально шла масштабная война с использованием авиации и средств ПВО. А сейчас «вторжение Путина» идёт лишь на страницах западных СМИ (Россия планы наступать отрицает).

Есть много теорий зачем Запад это делает и будет ли на самом деле война или нет (я о них подробно уже вчера писал — ссылка в комментарии).

Но пока очевидно одно — реальную войну (пока информационную) Запад в первую очередь ведёт не против России (у неё из-за происходящего приток валюты — нефть уже почти по 100), а против Украины — нагнетая вокруг страны панику и фактически вводя воздушную блокаду».



Директор в Butterfly Travel Ирина Кузьминова опротестовала эту информацию: «Друзья, воздушное пространство Украины ОТКРЫТО!!!

У нас разрываются телефоны…

НЕТ официальной информации о том, что страховые компании отказываются признавать действие страховок на борта в украинском воздушном пространстве, а лизингодатели срочно требуют вывести самолеты за пределы страны!!!! Это не обоснованная информация в соцсетях!

Да, действительно Авиакомпания KLM приостановила все полёты в Украину до 17.02 для перестраховки, с целью обеспечения безопасности своих экипажей. На сегодня 29 авиакомпаний выполняют авиарейсы в 34 страны Мира из Украины!!!

Авиакомпания SKYUP не смогла договориться с лизингодателем одного самолёта о его прилёте в Украину, и борт вынужденно сел в Кишинёве!

Это все!!! НА СЕГОДНЯ больше никаких остановок полётов, отзывов страхового покрытия в Украине или запретов на перелёты!!!!

Улыбнитесь:) Не читайте фейковые посты!

Доверяйте только официальным новостям и своему турагенту!!! Все улетят и все вернутся!!!

Мирного неба всем нам!!!»





Политический блогер Михаил Шнайдер назвал тех, кто распространяет паническую информацию и кому это выгодно: «Друзья, нардеп от "Евросолидарности" Лёша Гончаренко разводит панику и мягко говоря, действует не совсем во благо нашего Государства.

В то время как по слухам, его шеф Пётр Алексеевич вывозит автобусы налички и семью за границу, в своих соцсетях Лёша опубликовал панический пост о том, что с 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине будет Приостановлено.

Из-за того, что якобы страховые компании отзывают страховки находящихся в лизинге самолетов в воздушном пространстве Украины.

Естественно, никакой другой информации об этом нигде НЕТ.

Мало того — в Мининфраструктуры оперативно отреагировали и заявили, что мы воздушное пространство НЕ ЗАКРЫВАЕМ.

И пообещали, что "Наше государство предоставит государственные и финансовые гарантии авиаперевозчикам, которые не смогут летать в Украину, из-за запрета страховых Компаний".

То есть, ситуация абсолютно ПОД КОНТРОЛЕМ.

Но СМИ уже подхватили вброс Леши.

Такие действия, направленные на дезинформацию общества, иначе как деструктивными не Назовешь.

И этот Гончаренко изображает из себя патриота — но на кого он работает на самом деле, ещё большой Вопрос.

При этом появилась информация о том, что еще один "Патриот" в лице Петра Алексеевича от греха подальше решил вывезти из страны весь кэш и Семью.

Деньги везут на инкассаторских автобусах банка ПУМБ — он договорился с Ринатом Леонидовичем о предоставлении четырех Машин.

В свете последних событий все более очевидно, что "Патриоты" из "Евросолидарности", по типу Гончаренко и Порошенко, работают не в интересах государства, а сугубо в личных Интересах…»





Российский журналист Алексей Наумов написал о том, что именно главный украинский союзник — США — является же главным источником нестабильности и паники: «Один из наиболее примечательных факторов нынешнего кризиса вокруг Украины — совершенно неожиданная, необычная роль США.

Вашингтон традиционно предпочитает играть роль поставщика стабильности для своих союзников. Стабильности как оборонной — гарантируя безопасность стран НАТО или Южной Кореи с Японией — так и наступательной — в вопросе противодействия Ирану или поддержки Саудовской Аравии против йеменских повстанцев.

Украина сильно выбивается из этого ряда. Над страной с понедельника уже де-факто закрывают воздушное пространство, на фоне слухов о вторжении обесценивается национальная валюта, лихорадит фондовый рынок. Страна теряет деньги.

При этом из объективных факторов — лишь наличие внушительной российской военной группировки у украинских границ. Группировки, собираемой не для современной военной операции — молниеносной, без информационного шума — а словно по лекалам Первой мировой с массовой мобилизацией и сосредоточением.

В военную операцию со штурмом Киева не верят ни в России, ни на Украине, и единственным источником информации о скором конфликте остаются США, постоянно объявляя и перенося даты неминуемого вторжения, погружая Украину в новые волны экономического и морального кризиса.

Вашингтон в случае Украины предстает не источником стабильности и уверенности — с обещанием не дать в обиду, подставить плечо — а источником нестабильности и паники. Паники, которая позволяет нарастить давление на Россию, но лишь ценой, собственно, самой Украины.

В этой логике Украина представляется скорее не союзником США, а своего рода инструментом, пусть и дружественным. И вот эта откровенность, своего рода новая открытость — пожалуй, одна из новелл постафганского имиджа Вашингтона».





Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем изложил официальную позицию профильного ведомства: «Я очень извиняюсь, но паника откладывается.

Итак, что за сегодня было сделано командой Министерства инфраструктуры, чтобы не допустить авиационной изоляции. На данный момент большинство авиаперевозчиков продолжают работать в обычном режиме, никакой массовой отмены рейсов не наблюдается, так же, как нет никаких ограничений на пребывание воздушных суден в воздушном пространстве Украины.

В то же время, за последние сутки у нас возникли некоторые проблемы. Если коротко, вчера ночью крупные иностранные страховые компании сообщили нашим авиаперевозчикам и собственникам воздушных суден, что в связи с многочисленными сообщениями о возможных военных действиях, страховые гарантии не будут распространяться на самолеты, пребывающие в воздушном пространстве Украины. Соответственно, компании-собственники, стремясь минимизировать свои риски начали ограничивать пребывание своих бортов на территории Украины.

Что было сделано Министерством инфраструктуры и Кабинетом министров за это одиннадцать часов.

Меньше чем за полсуток были выработаны конкретные предложения страховым компаниям, чтобы изменить условия ограничений по страховым гарантиям для собственников воздушных суден.

С самого утра мы связались с посольствами стран, в которых зарегистрированы вышеуказанные страховые компании и на данный момент продолжаются консультации по конкретным пунктам нашего предложения. Ждем результатов.

Параллельно с этим сегодня утром мы собрали всех авиаперевозчиков и вместе с ними выработали проект решения правительства о поддержке рынка авиаперевозок и выделении средств на гарантии безопасности полетов воздушных судов.

Час назад Кабинет министров принял соответствующее решение и по согласованию с бюджетным комитетом Верховной рады увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 млрд грн.

Во избежание манипуляций: эти деньги никому не выдаются. Они будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Этих средств должно хватить на покрытие стразовых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан.

На этом сложности не заканчиваются мы продолжаем вести переговоры с партнерами и ожидаем, что ограничения будут отменены. Но и никакой паники тоже нет».





Народный депутат Вадим Рабинович резюмировал абсурдность ситуации: «Гражданские самолёты авиакомпаний США летят через воздушное пространство Беларуси, а не Украины, в Азию и обратно. Выводы приводить излишне».

