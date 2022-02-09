Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялись 7 февраля в Москве. Стороны обсудили Украину, гарантии безопасности и расширение НАТО, договорились побуждать Киев исполнять Минские соглашения. Затем Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

«Позитивные сигналы»: Песков высказался о переговорах Макрона и Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Макрон совершил успешно предвыборную поездку для своего избирателя, Зеленский доложил Макрону, что Украина готова выполнять Минские соглашения, а Путин снова обозначил озвученные тезисы по безопасности.

Каким будет реальный итог договоренностей — рассуждали эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.

Киевский журналист Вячеслав Чечило снова подчеркнул важность выполнения Минских соглашений:

«Патриоты» противятся выполнению Минских соглашений с таким видом, как будто у них пытаются украсть победу. Хотя, на самом деле, альтернативы у Минска только две.

Первая — война, новые котлы, потеря еще непонятно каких территорий и подписание еще более унизительных соглашений.

Вторая — нынешний зависший статус, разлагающий общество, убивающий экономику и лишающий страну перспектив.

Нет ни одного сценария, где танки Правого сектора (организация запрещена в РФ — Ред.) врываются на Красную площадь. Даже если они склеены из очень качественной фанеры и покрашены в правильные цвета».



Политический эксперт Натали Кон процитировала Макрона, который емко описал итоги визитов:

«Вольный воздух Парижа сыграл с профессором (зачеркнуто) президентом Макроном злую шутку… И сделал из него предвыборного лжеца

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что своим визитом в Москву удалось предотвратить эскалацию в российско-украинских отношениях.

«Я должен был предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы… Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила доверие»,- сказал французский президент.

относящиеся к нашим ценностям, к гражданскому обществу. Я напомнил, как важно для Франции предоставление равных прав всем меньшинствам. Мы говорили о ЛГБТ в Чечне и неправительственных организациях России. Я четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция в этом вопросе…", Гоголь Н. В. " Записки сумасшедшего". (зачеркнуто) Э. Макрон. "Как я в первый раз спас мир от тирана. 21 мая 1917-го года" (из неизданного)

И вот опять…Позор»



Экономист Алексей Кущ сравнил встречу президентов Макрона и Зеленского со скучным спектаклем:

«Премьера пьесы — "В ожидании Макрона".

Сейчас в Украине просто вал сообщений о "финляндизации" и часть нашего общества получила новую жертву для критики.

Теперь главный "предатель" не Меркель и не Шольц, а Макрон.

Плюс опять активизировались "минсковеды", знатоки приснопамятных соглашений.

Представьте себе спектакль.

Текст пьесы написан отвратительно, но партер полон внимательных зрителей.

Главный герой должен раз за разом читать свой монолог с отвратительной литературной основой.

В какой-то момент он умолкает, повисает тяжелая пауза.

Напряжение растет, пауза затягивается, зрители напряженно смотрят на сцену.

Но через какое-то время их внимание слабнет, они начинают ерзать на своих стульях.

Шушукаться.

Начинается недовольный гул, а затем на сцену летят все подручные средства. Занавес.

Провал.

А теперь представьте, что декорации на сцене — это Украина.

Главный герой, читающий монолог — президент Зеленский.

Текст пьесы — минские соглашения.

Зрители — наши соседи, противники, союзники и партнеры.

Занавес — война….

И главная задача — это максимально растягивать пьесу во времени.

И тут как нельзя кстати появляется новый персонаж — "заморский гость" в виде президента Франции.

Макрон энергично запрыгивает на сцену, подмигивает главному герою и незаметно передает ему в руку новый текст.

Монолог возобновляется, пауза растворяется в воздухе, спектакль продолжается.

Часть зрителей, "фанатов пьесы" нервно листает страницы: "такого в тексте не было, кто автор этой отсебятины!".

С ними, как ни странно солидаризируется другая, полярная часть зала, которая ждала окончания пьесы и занавес: "ну нормально же к финалу шли, зачем было на сцену лезть".

Актерский опыт президента Зеленского помогает ему понять главное — нужно чередовать эффектные паузы и нудные монологи.

Нужно продолжать эту пьесу под названием "минские соглашения".

Иначе занавес, иначе финал.

Иначе конец».



Народный депутат Олег Волошин разъяснил, в чем на самом деле ключ к нормализации отношений Украины и России:

«Дискуссия о «финляндизации» напомнила студенческие годы, когда при написании одной из научных работ детально изучал этот термин, который в конце 80-х активно обсуждался к странам демонстрируемой Организации Варшавского договора. Но СССР утонул в пучине социально-экономического кризиса, распался, и получающее гуманитарную помощь с Запада правительство Бориса Ельцина, конечно, ни о какой «финляндизации» Польши или Румынии рассуждать не могло.

С тех пор ситуация с возможностями России не только в военной, но и в экономической сфере принципиально изменилась. И ждать от самой Москвы отказа от активной внешней политики невозможно. Тем более глупо мечтать о ее согласии капитулировать перед требованиями Запада.

Однако если внимательно посмотреть на суть термина «финляндизация», то сводится он к отказу ориентирующейся на западные модели развития пограничной с Россией страны от ведения нацеленной против Москвы политики, равно как и от участия в такой политике третьих стран. Речи о внедрении российских практик во внутреннее управление вовсе не идет. В годы «холодной войны» Финляндия внутренне напоминала СССР значительно меньше, чем нынешняя «натовская» Турция.

И сразу становится ясным, что те, кто с порога отвергает примерку такой модели к Украине в реальности просто хотят и дальше враждовать с нашим восточным соседом. И на этой вражде и дальше базировать дисбалансы во внутренней гуманитарной, экономической, социальной политике.

«Финляндизация» (а она недостижима без урегулирования конфликта на Донбассе, отказа от взаимных экономических санкций, гарантий России о неприменении силы и т.д.) на практике означает извлечение дискурса об «украинско-российской войне» как центрального элемента государственного строительства. Но разве не к этому стремились те 73% украинцев, которые (как оказалось беспочвенно) своим голосованием возложили соответствующие надежды на Зеленского?

А раз так, то выходит никакой деэскалации в случае отвода хоть всей российской армии за Урал автоматически произойти не может. Пока есть желающие силой покорить Донбасс, отвоевать Крым и дальше ждать (а, по возможности, и помогать) краха России в целом. И эти желающие не просто не отодвинуты на маргинес политической жизни, но пользуются поддержкой Запада.

Потому, если Франция, Германия или США реально хотят долгосрочного урегулирования, они должны не столько формальными декларациями (сложность их оглашения понятна в рамках заложенной идеологической рамки «либерального миропорядка), сколько практическими действиями обеспечить соответствующее понимание в Киеве. Если же этого не произойдёт, то те, кто так любят в качестве краеугольного камня выдвигать тезис о «войне с Россией», создают реальный риск полноценной материализации их до сих пор явного преувеличения».



Политический эксперт Николай Спиридонов считает вояж Макрона успешным:

«Похоже, президенту Франции Макрону удалось то, что не получилось у его коллеги Эрдогана — стать посредником между Москвой и Киевом.

Поэтому встреча Зеленского с Путиным в Париже сейчас заметно более вероятна, чем в Стамбуле.

Впрочем, пока не видно конкретных предложений с украинской стороны, которые могли бы заинтересовать президента России».



Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко назвал переговоры бесполезными:

«Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения — Макрон

Простите, а что за цирк с конями и цыганами был все это время? Получается Зеленский признал, что его страна абсолютно недоговороспособна?

Макрон молодец. Устроил себе хорошую PR-кампанию перед выборами, но эти переговоры настолько же бесполезны, как Зеленский».

