Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Это событие было ожидаемым, и украинские экономисты предостерегали власти, не открывать свой рынок турецким компаниям, которые способны поглотить целые отрасли

Но за «байрактары» нужно платить, поэтому у Зеленского не было возможности защитить украинскую промышленность. Впрочем, украинские власти подают эту новость как большую победу. Эксперты проанализировали плюсы и минусы для украинской экономики от подписания соглашения о зоне свободной торговле.

Журналист-международник Алексей Печий видит только плюсы от этого события века, особенно в вопросе противостоянии с Россией:

«Зона свободной торговли с Турцией" на пальцах:

1. Украина экспортирует в Турцию более 10 тысяч категорий товаров и экспортеры были вынуждены по всем платить таможенную пошлину. До сегодняшнего дня, отныне на 95% товаров пошлина — ноль.

Это позволит экспортировать еще больше продукции, что повлечет за собой развитие предприятий — а это рабочие места и приток валюты в страну. Все в плюсе. Турция получает приблизительно такие же условия, но здесь обозначу, что в товарообороте между двумя странами преобладает именно украинский экспорт.

2. Турция упрощает доступ украинским компаниям к турецкому рынку услуг — это значит, что наши компании могут легко открывать в Турции филиалы и работать наравне со всеми.

3. В переходной период украинское правительство должно взять на себя помощь нашим производителям в наращивании объемов производства. Например, дешевыми кредитами.

4. Россия ведет против Украины не только вооруженную войну, но и торговую. Россия часто блокирует передвижение кораблей в Черном море. Но, когда Турция максимально заинтересована в украинских поставках и даже зависит от них, это значит, что любой выпад России против Украины в Черном море будет восприниматься враждебно уже и Турцией.

В общем, по истине исторический день».



Политолог Тарас Загородний проанализировал документ о ЗСТ и написал о своих выводах: «К этому документу было очень много вопросов с самого начала. Как показывает статистика, несмотря на то, что Турция является для Украины третьим по величине рынком сбыта после Китая и Польши (товарооборот превышает $5 млрд), в украинском экспорте преобладает все-таки в основном сырье — металл, пшеница и прочее. Уровень машиностроения приблизительно 3% в то время как Турция проводила активную модернизацию своей промышленности последние 20 лет. Основой ее экспорта в нашу страну являются товары с повышенной дополнительной стоимостью. Мы, по сути, являемся сейчас сырьевым придатком для Турции.

Как они этого добились? У них есть много разных стимулов: региональные, для инвестиций приоритетной отрасли, для осуществления масштабных инвестиций, поддержки стратегических инвестиций, стимулирования НИОКР и так далее. Бывают пакеты по преференции для отдельных инвесторов. Например, для технопарков — освобождение от уплаты НДС, корпоративных налогов, взноса социального страхования, ввозимых пошлин на оборудование и так далее.

Украина только начала делать первые шаги в этом направлении, были приняты законопроекты. Наконец-то процесс запущен, но пока со скрипом работает экспортное агентство, несмотря на яростное сопротивление сторонников так называемой «свободной торговли» и прочих «реформаторов», которые нам навязывали невыгодную промышленную политику с 2014 года. Поэтому пока наши промышленники имеют плохие ожидания от зоны торговли с ЕС, Турцией.

Но то, что мы сейчас видим из позитива — Турция пошла на уступки в торговле с Украиной.

Мы выстраиваем в Черноморском регионе единое экономическое пространство, что открывает интересные перспективы. Снижены таможенные тарифы. Если раньше средний тариф на импорт из Турции составлял около 30%, то теперь для Украины он снизится до 10%. Для Турции было 5%, снизится до 0,5%. Также Турция пошла на пошлины на 10337 товарных позиций (95% от общего количества товаров). Плюс — сняла ограничения по доступу на аграрный рынок, о чем ранее не было и речи.

Конечно, радоваться по этому вопросу сильно не стоит, поскольку это сырье. Но это не означает, что Кабмин должен расслабляться. Он должен продолжать экономическую политику по поддержке промышленности и стимулировать привлечение прямых иностранных инвестиций из Турции, открытию компаний с турецким капиталом в наших индустриальных парках, стимулированию локализации турецкого бизнеса в Украине, что даст возможность им получить доступ к публичным закупкам продукции машиностроения (закон о локализации в государственных закупках уже принят). Тогда торговые отношения будут более выгодными для нас.

Из плюсов, как сообщает Министерство экономики, соглашение с Турцией будет пересматриваться раз в два года, а не в 5 лет как с ЕС. Это позволит украинским промышленникам оперативно реагировать и формировать свою позицию в торговле, понять, что покупается, а что нет, отслеживать потерю позиций и по каким товарам и, соответственно, защищать свои позиции. Это важно, потому что рынок достаточно большой — 80 млн населения.

Есть ли политика в этом соглашении? Конечно, есть. Но в данном случае скорее плюс, чем минус. На мой взгляд, нужно выстраивать экономические отношения с теми странами, которые являются нашими союзниками, которые у нас имеют экономический интерес. А как показывает практика, чем больше денег в нашей стране от наших союзников, тем больше у них интереса оказывать давление на нашу главную угрозу — Россию. Тем более, что Турция показала, что не боится входить с ними в прямое боевое столкновение (Нагорный Карабах, Сирия и т.д.). То же самое касается и денег из других стран. Я вас уверяю, что если бы нам удалось привлечь масштабные британские или американские деньги (например, в нефтегазовую отрасль), то фокус внимания к нашей стране был бы на порядок выше. И желание активней нас защищать поднялось в разы. В конце концов, война России против Украины имеет не только идеологический аспект, но и экономический — убивается конкурент на схожих с российскими производителями рынках. Ну и тормозится добыча, например, сланцевого газа на территории Украины, что очень устраивает «Газпром».

Не будем забывать, «Мотор-Сич» поставляет двигатели для турецких «Байрактаров» после того, как Турция поссорилась с западом. Считаю, что если у нас выстраивается какая-то союзническая ось между Турцией, Британией, Польшей, странами Балтии и Скандинавии, то следует выстраивать и экономические цепочки с этими странами, а не, например, с Германией. Чем больше у нас будет завязок по экономике и оборонке, тем более стабильный будет регион.

Конечно же, этот шаг не лучший, но работать нужно в этом направлении. Тем более, что через Турцию можно еще получать энергоресурс с Азербайджана. Сами они будут активно разрабатывать свои газовые месторождения.

Посмотрим. Риски есть. По крайней мере, опыт Турции в поддержке своей промышленности мы должны перенять. Да и промышленникам значительно легче будет торговать на турецком и на других рынках».



Экономист Алексей Кущ дал более глобальную оценку экономик двух стран: «Украина заключила торговый союз с Турцией в самый неподходящий момент: турецкая лира существенно девальвировала, увеличив конкурентоспособность на внешних рынках для местных компаний.

Цены на внутреннем рынке Турции сейчас настолько низкие, что работают лучше любых заградительных пошлин.

В то же время, "крепкая гривна" способствует росту привлекательности нашего внутреннего рынка для импортных товаров. То есть мы капитализируем его для турецкого импорта.

Но я хотел бы сделать этот пост более концептуальным.

Давайте поговорим о политике Эрдогана, действительно ли она настолько отличается от экономического мейнстрима, как нас пытаются убедить.

Тут можно выделить две группы мнений.

Люди, бывающие в Турции (не в отеле в Кемере, а проехавшие страну на автомобиле) искренне недоумевают, почему в Украине считают, что Турция находится в кризисе, Эрдоган завел страну в тупик и т.д.

Они видят одну сплошную мегастройку. И не такую как у нас, а реальную: колоссальная инфраструктура, промышленные объекты, крупнейший в мире мост через Дарданеллы из Азии в Европу.

Я уже не говорю о проекте обходного канала из Мраморного моря в Черное.

Турецкое космическое агентство, своя модель военного самолета, проект ракеты-носителя.

С другой стороны, постоянное ерничанье наших экспертов то по поводу девальвации лиры, то касательно инфляции в 36% в декабре, то в связи с отставкой главы турецкого центробанка или службы статистики.

Люди, изучающие Турцию в процессе полевых исследований недоумевают: если турки все делают неправильно, то почему в таком случае они так интенсивно развиваются?

Темп роста ВВП Турции в 2021-м по оценке МВФ составит 9%, а у нас — 3%.

В год кризиса, в 2020-м, Турция одна из немногих стран, которая росла на 1,8% (Украина падала на 4%).

И почему Украина, будучи "многократным призером олимпиад МВФ" в таком плачевном состоянии?

Что касается инфляции, то здесь как раз идеальная иллюстрация моего тезиса о том, что при высокой экономической динамике на "взлете" экономики, инфляция просто не может быть низкой.

Инфляция в модели "большого толчка" выполняет роль разгонной ступени у ракеты: ее роль вывести экономику на орбиту высоких стандартов и "отвалится".

Уже там, "на орбите"развитых стран, ценовая динамика превращается в обычную потребительскую инфляцию.

Я называю этап роста инвестиционной инфляции — "перводвигателем или первотолчком экономики".

Главная задача государства в этом период, защитить социально слабые группы населения и сформировать модель отрицательных реальных кредитных ставок для бизнеса (ниже инфляции), когда МСБ получает дополнительный кредитный стимул на одном лишь инфляционном факторе выигрывая у иностранных конкурентов.

А теперь перейдем к турецкой модели.

Есть такая межвременная двухфакторная модель эквивалентности Рикардо-Барро.

Если в двух словах, то вначале экономика привлекает долги и формирует отрицательное торговое сальдо.

Затем, создав реновационное индустриальное ядро, приступает ко второму этапу: за счет экспорта и положительного торгового сальдо погашает внешние долги.

Если происходит разрыв в этой модели, то есть индустриальное ядро не создано, а кредиты проедены, то страну уже никто не кредитует (правительство и ее предприятия закредитованы под завязку).

Торговое сальдо остается отрицательным и наступает кризис.

Так страны попадают в зависимость от МВФ — фонд, единственный, кто в подобной ситуации дает деньги, правда под политические условия.

Турция завершила первую фазу: активно кредитовалась, создала индустриальное реновационное ядро.

Я уже писал о том, что БКГ определили Турцию как ключевую промышленную площадку для ниаршоринга — перемещения в Турцию производств из других стран с прицелом на европейский рынок.

Происходит процесс "китаизации" этой страны.

Но не смотря на эти усилия, до недавнего времени, торговое сальдо у турок оставалось отрицательным.

Именно за счет активной покупки импортного оборудования и технологий.

Намечался сбой и масштабный кредитный кризис: долги отдавать нужно, а положительного торгового сальдо нет.

Для запуска второй стадии, пришлось девальвировать лиру и начать активный поиск дополнительных рынков сбыта (внутренний турецкий рынок слишком мал для созданного в Турции индустриального ядра).

То есть Украина и ее 40 миллионный потребительский рынок должны помочь Турции выйти на устойчивое положительное торговое сальдо.

И Эрдоган с этой задачей полностью справился, добившись заключения ЗСТ с Украиной.

Теперь задача Эрдогана вернуть Турции рынок РФ.

Именно поэтому турецкий президент так активно стал предлагать свои услуги по встрече Зеленского с Путиным и по перенесению переговорной минской площадки в Турцию.

В заключение скажу, что свою модель эквивалентности мы так и не построили, проедая кредиты и постоянно живя в условиях отрицательного торгового сальдо.

То есть кредитный рычаг для нас — это способ выживать, а не развиваться.

И инфляция у нас — чистая энтропия (рассеивание), которая выполняет роль налога на бедных, а не концентрированного импульса для резкого старта экономики.



Экономический эксперт Александр Гончаров не считает удачной идеей подписание договора с Турцией именно сейчас: «В МИРЕ ТОЛЬКО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ХОЧЕТ НАРАЩИВАТЬ ТОВАРООБОРОТ С ТУРЦИЕЙ, ИМПОРТИРУЯ ОТТУДА ИНФЛЯЦИЮ НА ДОСТИГНУТЫХ МАКСИМУМАХ

Знают ли власти Украины, что в эти зимние дни наступившего 2022 года Турция — это самая рисковая для инвестиций страна на развивающихся рынках?!

И неужели, как и Турцию, нас ожидает мощный инфляционный шок?! Выводы делайте сами, однако, рекордно высокая инфляция в Турции в январе этого 2022 года уже улетела до 48,7% (!) после 36,1% месяцем ранее (и Эрдогану с таким сумасшедшим разгоном инфляции никак не удаётся справиться).

Наконец, надо всем украинцам понять, что Украина, подписав с Турцией соглашение о Зоне свободной торговли, будет получать из этой страны просто рекордную внешнюю инфляцию.

Что ж, посмотрим, как будет выкручиваться украинская власть, но вероятнее всего — это будет привычный способ — за счет оставшихся сбережений и скудных зарплат нашего нищего и очень терпеливого населения. Кстати, не поэтому ли Национальный банк уже ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов?



Российский политолог Сергей Марков назвал итогом встречи Эрдогана и Зеленского — захват и поглощение: «Блестящей победой закончился визит президента Турции Эрдогана в Киев. Подписано соглашение о зоне свободной торговли. Исключительно выгодное Турции и очень не выгодное другой стороне. Ведь Турция имеет развитую экономику, сильные корпорации. Они готовы захватить, буквально поглотить чужие рынки. А в 2021 году лира была специально обесценена по решению властей с целью повысить конкурентоспособность турецких товаров. И сейчас эти товары буквально захватят рынок братской несчастной страны. А предприятия в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве и так в очень трудной ситуации и окажутся в еще более трудных условиях. Многие теперь разорятся, не выдержав конкуренции с турецкими компаниями и будут, вероятно, с дискаунтом выкуплены турецкими корпорациями, получающими помощь от правительства Эрдогана.

А Эрдоган ориентирован на простые главные цели. 1. Экономический рост любой ценой. 2. В результате рост уровня жизни населения Турции. 3. Рост могущества Турции. 4. Рост популярности лично его Эрдогана. И изящный финт вокруг Зеленского и захват рынков его страны очень помогут в реализации этих целей.

Еще одна цель визита Эрдогана — чтобы именно турецким аграрным компаниям достался тот знаменитый чернозем, который сейчас будет распродаваться правительством Зеленского. Это в будущем в умелых руках с умной головой десятки миллиардов прибыли. Но которые теперь пойдут турецким корпорациям.

А чтобы все это захватить, поглотить, купить, Эрдоган помахал перед Зеленским и его находящимся в милитаристском состоянии сознания сторонникам Байрактарами. Теперь их будут делать и там. А там буквально молятся на эти Байрактары, считая их в традиции своих предшественников, чудо оружием, которое их спасет от Красной Армии. Байрактары хорошие беспилотники. Но это всего лишь беспилотники. Такие же производятся сейчас во многих странах мира.

Таким образом визит Эрдогана был суперуспешным для него и для Турции. По такому случаю, он счел возможным даже пойти на жесткий пиар — СУГС для туземцев. Потенциальная прибыль Турции от этого визита Эрдогана — десятки миллиардов. Пока русские и американцы спорят, турки забирают деньги, — идеальная для них политика».

