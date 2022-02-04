Видеохостинг YouTube 3 февраля удалил видео каналов «Перший незалежний» и UkrLive, которые оказались под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Эксперты назвали это новым витком политического давления украинских властей на оппозиционные СМИ

YouTube заблокировал эфир телеканалов из-за санкций СНБО © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В ночь с 3 на 4 февраля корпорация Google удалила с принадлежащего им сервиса YouTube каналы UkrLive и «Первый независимый». Это решение мирового цифрового тирана является очередным шагом по подавлению свободы слова в мире, актом мести за принципиальную позицию этих СМИ по донесению правдивой и объективной информации, в частности по противодействию разжигаемой Соединенными Штатами антироссийской милитаристской истерии и пещерной русофобии.

Это сигнал поддержки, переданный США полностью подконтрольному ему режиму Зеленского, которому не нравится обнародование информации о получаемых и раздаваемых депутатами от «Слуги народа» взятках, о коррупции и социальной катастрофе, к которой привела Украину непрофессиональная и ограниченная политика власти (…).

Блокирование этих двух телеканалов призвано лишить украинских граждан и людей, интересующихся ситуацией в Украине, объективной информации во время осуществления вероятных провокаций, инициируемых Соединенными Штатами и подконтрольными им политическими режимами. Символично, что блокирование UkrLive и «Первого независимого» произошло в годовщину введения Президентом Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Президент Зеленский за прошедший год закрыл 5 телеканалов, а Соединенные Штаты руками компании Google помогают ему вести зачистку информационного поля, ограничивая права в первую очередь русскоязычных граждан Украины, расправляясь таким образом с инакомыслящими и превращая Украину в тоталитарный лагерь, наводненный профашистскими организациями, поскольку в свободной, демократической и правовой стране ни такой Президент, как Зеленский, ни вскормленные и покрываемые посольством США национал-радикалы не имели бы никакого шанса на существование.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ заявляет о спланированной, ведущейся властями США и слившимися с ними международными корпорациями гибридной войне против нашей политической силы, выступающей против внешнего управления Украиной, против уничтожения свободы слова, подавления инакомыслия, распространения открытой лжи и информационных манипуляций.

Такая политика лишь укрепляет нашу решимость, а использование информационных корпораций для политического информационного террора является приговором для них. Так, компания Facebook, покрывшая свое имя грязью до такой степени, что вынуждена была переименовать себя в Meta, активно теряет пользователей и рыночную капитализацию. Подобная судьба неизбежно ждет и Google».



Политический эксперт Вячеслав Чечило написал о том, что украинские власти не декомунизировали в себе главное качество — стремление к диктатуре: «Масса политологов, ЛОМов и прочей чистой публики с утра радуются тому, что Ютуб заблокировал каналы Медведчука. Это те же самые люди, которые могут часами рассуждать о недемократичности советской власти, блокировавшей вражеские «голоса». Украина — это УССР без промышленности и коммунистов, но с комсомольцами».



Журналист Диана Панченко написала, что несмотря на притеснения, команда продолжит работать: «Телеканалы UkrLive и Перший Незалежный сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании

В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы.

Фактически с одной стороны украинская власть в 2021 году незаконно закрыла пять телевизионных каналов, которые ее критиковали. С другой стороны — американская корпорация YouTube — пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду (…).

Но Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не попирает их. Где власть заботит, чтобы люди жили в мире, тепле и с достоинством встречали старость. Наша миссия — говорить людям правду, какой бы горькой она не была.

Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создаётся монополия на информацию, путём зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ.

Но мы продолжим свою работу. Мы правы. А они — нет.

В данный момент ведутся работы по расширению возможности вещания».



Журналист Денис Казанский саркастически заметил: «Не понимаю, что не так? Ютуб просто помог Диане и ее боссу Медведчуку бороться с внешним управлением, как они и хотели.

Ведь сидя в американском ютубе, ты помогаешь американцам и увеличиваешь информационное влияние США!»



Журналист Светлана Крюкова отметила, что ликвидация оппозиционных СМИ никак не отразилась на рейтинге президента Зеленского, который продолжает падать: «UkrLive и Первый независимый заблокировал Ютуб по жалобе Офиса президента. Год спустя после того, как три канала Медведчука внесли в санкционный список, открыв преступный ящик Пандоры.

С тех пор нам так и не показали ту самую секретную папку по Козаку.

А рейтинг Зе почему-то так и не прекратил падать».



Политический эксперт Юрий Дудкин написал, что такую энергию по борьбе со СМИ направить бы в мирное русло: «Потрясающая работа Зеленского!

Телеканалы UkrLive и Первый Независимый, работавшие после закрытия властью в YouTube, полностью удалены вместе с архивами.

Там, где им надо и где они боятся правды, пытаясь закрыть рот всем, они добиваются успехов.

А прекратить лить кровь на востоке страны — не могут…»



Политолог Елена Дьяченко написала, что те, кто радуются закрытию неугодного контента на платформе могут вскоре и сами пострадать: «Патриоты на абонплате сегодня радуются закрытию медведчуковских Ютуб-каналов в контексте борьбы западных демократий с российской пропагандой. Однако и без этих каналов в последнее время участились конфликты между государственными российскими СМИ и Ютубом, и рано или поздно они приведут к тому, что Ютуб эту 140-миллионную аудиторию потеряет, его в России запретят, такие угрозы уже звучат. За РФ ютуб отрубят и Беларусь и ЛДНР, между прочим.

Пикантность ситуации в том, что даже у самых предоплаченных местных патриотов от 50% и выше просмотров дает российская аудитория, поэтому они и вещают на русском. Без русского зрителя у всех останутся позорные несколько тысяч просмотров, и это сразу отразится на монетизации. Англоязычной аудитории то, о чем вещают стоятели на майдане, вообще не нужно. Как, впрочем и оставшейся части русскоязычного сегмента — Казахстану и другим постсоветским государствам.

Конечно, телеграм уже готовится подхватить эту аудиторию и наверное фейсбук и еще кто-нибудь, но там нет монетизации, дорогие патриоты. Придется прыгать и кричать кричалки бесплатно, а власть — очень ненадежный работодатель»

