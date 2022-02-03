Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» снова оказалась в центре скандала. В результате поднявшегося скандала 2 февраля из политической силы исключили народного депутата Александра Трухина

В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других автомобиля. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждал, что автомобилем управлял его водитель, хотя полиция Украины предъявила запись, подтверждавшую, что за рулем сидел сам депутат. Несмотря на это, ни к каким последствиям для Трухина расследование не привело.

На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.

Кому выгодно появление видео, а также что происходит в «Слуге народа», в соцсетях разбирались эксперты и лидеры мнений.

Политолог Олеся Яхно настаивает не только на политической ответственности Трухина, но и криминальной:

«Депутат Трухин со своей фразой про лес — это уже мем. В таких случаях власть должна реагировать быстро — и политически, и юридически.

Трухина же только сегодня исключили из партии. Как говорится, не прошло и 100 лет.

При этом политическая ответственность не снимает юридической. Хотелось бы надеяться, что дело будет доведено до логического результата (особенно, с учётом того, что Трухин, даже после исключения из партии, депутатом остается; как и исключённые из фракции и партии депутаты Юрченко, Шевченко, Иванисов).

С медленностью политической реакции СН все понятно. Думаю, ставка делалась на то, что в стране так много разных информповодов и скандалов, что история с Трухиным постепенно замылится-забудется. Не забылась.

С юридической реакцией — во многом, все идёт в продолжение политики. И, тем не менее, важно уточнить, где тут и чья ответственность конкретно, как и понять, где произошло торможение.

Насколько я поняла, глава МВС Монастырский сразу же передал дело в ГБР, поскольку именно эта структура занимается расследованиями по депутатам. И дело именно по Трухину, а не его «кенту», на которого можно было бы все свалить (на что, возможно, рассчитывал нардеп; а Трухин был готов не только бежать в лес, но и раздать 150 тыс дол налички, которые у него были с собой, полиции и свидетелям аварии; не прошло).

Дальше дело ушло в ГБР, и там зависло. В общем, к этой структуре давно есть вопросы по поводу избирательности.

Ну а власть, видимо, наконец включила политическую волю, раз Трухина исключили из партии.

Только, все же, это надо делать сразу, а не спустя пять (!) месяцев».



Политический эксперт Валерий Пекар обозначил новые инструменты в политической борьбе:

«Украина переходит от телефонного права к видеозаписному праву: если раньше виновность или невиновность определял телефонный звонок, то теперь сольют или не сольют видеозапись».





Политический эксперт Михаил Шнайдер написал, что есть много вопросов к следователям Государственного бюро расследования:

«Друзья, откровенно говоря, в громком деле нардепа Трухина, больше вопросов чем Ответов.

Во-первых, как оказалось, ДБР допросило патрульного Петрика, который был на месте происшествия и вёл съёмку, ещё… в далёком сентябре 2021 Года.

Во-вторых, возникает логический Вопрос.

Почему ДБР не изьяло видео с его видеорегистратора если оно не было передано в ДБР официально Полицией?

Почему ДБР уже 5 месяцев не может расследовать данное преступление при том, что есть свидетели и потерпевшие которые видели Трухина сидящим за рулем в момент Аварии?

Также я очень сильно сомневаюсь, что Трухин вообще звонил Монастырскому.

Ведь судя по тому, что полиция выполнила свою работу — никуда он не Звонил.

Поэтому во всей этой истории, претензий к нашей полиции, а тем более к министру внутренних дел, нет и быть не Может.

А вот к ребятам из нашего доблесного ДБР, их Предостаточно».



Журналист Наталья Влащенко озадачена методом политических сливов в целях устранения конкурентов:

«История про Трухина — целая гроздь неутешительных выводов и столько же вопросов

1. Трухина из партии исключила Шуляк (а должен съезд). Таковы правила

2. Эта история вскрывает то, что все мы — заложники системы с круговой порукой: его покрывала фракция, МВД и ДБР

3. И самое печальное. Все эти структуры играют не по закону, а по правилам вотчины: что скажут — то и делают

Когда я полгода в каждом эфире спрашивала: что с Трухиным, депутаты от СН издевательски отвечали: дождемся выводов правоохранителей. Данила Гетьманцев в одном из эфиров даже проговорился: Трухин отказался от освидетельствования.

Отказался, да?! Но для простого гражданина — это фактическое признание

4. Но выходит видео на УП. И тут оказалось, что партии не нужно ждать «расследования правоохранителей»! Они все дружно презирают Трухина ровно с той минуты, как открыта дверь спальни. То есть когда обнародовано видео. Сказать, что это позор — ничего не сказать

4. Но самое страшное — другое

Михаил Ткач сделал отличную работу, ему аплодисменты. Но ведь ему это видео кто-то дал!!!!! Кто-то его слил!!! А про покушение на министра Лещенко, например, пока не слил, равно как и на другие дела.

Главный вопрос состоит вот в чем: в нашей стране и дальше правосудие будет зависеть от сливов материалов правоохранительных и других органов? Как в сказке про сороку-воровку: этому дам, этому не дам?!

Вот главный вопрос этой истории, который возник не вчера, началась не на Трухине и им же не закончится

P.S. Тут коллеги пишут, что ДБР жалуются, что у них них, дескать, не было этого видео. Ору в голос. Как это смешно, ребята. Зачем нам ДБР, если оно не может найти способ получить это видео. Возьмите у Миши Ткача. Или назначьте его своим директором



Политик Александр Пресман возмущен уровнем коррупции и преступности во власти:

«Все эти «слуги народа» — трухины, васильковские, крадуцкие…

Они попадаются на разных правонарушениях. Но везде в центре их преступлений — деньги. И все они пока «тихонько в лес уходят». Безнаказанно.

Крадуцкому на Житомирских больницах уже САП и НАБУ в Телеграме пишут: «САП та НАБУ закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися Закону».

Прячется? Пытается прикрыть взятку в почти 600 000 гривен заслугами брата-«киборга»? Тоже хочет «тихонько в лес уйти», как Трухин хотел, когда ехал с сумкой 150 000 долларов и попался полиции?

Пять месяцев никаких движений по делу Трухина не было!

А как перед выборами они били себя кулаками в грудь! Как вешали лапшу!

Вопили, что все кругом преступники, а они придут — белые (то есть, зеленые) и пушистые!

И вот открыли свои цели и «новые лица»!

Ворье, которое уничтожило госуправление для того, чтобы дорваться до бюджетных денег! И наплевать им и на больных, и на военных, и на стариков, и на детей. Только украсть — и сбежать.

Думаю, пора этим крадуцким и их прихлебателям всем вместе «уйти в лес». Навсегда из нашей истории».



Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что виновных в этой истории больше, чем один Трухин:

«Не прошло и полгода, как мы наконец-то увидели, кто был за рулем авто в деле о резонансном ДТП с участием нардепа Трухина (фракция партии «Слуга Народа»). И… как я уже неоднократно писал, всем должно стать ясно, что ГБР вместо того, чтобы вести расследование и предъявлять претензии «по адресу» — просто тянуло дело. Видео это только подтверждает. Так как ничем иным невозможно пояснить, как можно было полгода «тянуть хвоста за кот» и не замечать очевидного!

Однако, с удивлением обнаружил, что после публикации видео появилась масса претензий к главе МВД Монстарскому! Не, ну когда такое пишут/говорят журналисты, то это не удивительно. Для них что МВД, что НАБУ, что ГБР — все едино, типа «правоохранительные органы». Но блин… когда также себя ведут эксперты… складывается впечатление, что никому не интересно как именно устроено государство, в котором они живут и работают.

Каждый госорган имеет свои, строго определенные полномочия. И потому, как бы кому кто нравился или не нравился персонально/корпоративно — претензии надо предъявлять по адресу!

То есть, к фракции «СН» — за то, что покрывали своего, а не заняли нейтральную позицию. К ГБР — что полгода тянули с расследованием. Полиция же, судя по видео, в данном случае сработала адекватно. Причем, это касается как сотрудников линейного отдела, так и Монастырского. Ну какие к нему вопросы? Дела «на депутатов» расследует именно ГБР, а не МВД. И потому, претензии могли бы появится, если бы Монастырский выгораживал Трухина, не передал материалы в ГБР или хуже того, они бы «потерялись». Но материалы были переданы еще в августе прошлого года!

Что же касается самого видео, которое сейчас «гуляет» по сети… то коррупцию на низовом уровне никто не отменял. Убежден, что министр с этим видео не был знаком и точно сам не занимался расследованием. Разве что на контроле держал и то, до передачи его в ГБР. То есть максимум неделю времени. Да и как кого не контролируй, «сверху» не все можно сделать, если «снизу» что-то протекает. Жалует царь, да не жалует псарь — поговорка не на пустом месте родилась. Но, очень хорошо то, что это видео появилось сейчас, пока еще не прошли сроки давности и дело не «рассосалось» само собою.

Напомню, что ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщил, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалил эту информацию».



Политолог Сергей Быков тоже считает, что история с Трухиным — запутанная и неоднозначная:

«… кадры с нагрудных камер полицейских приоткрыли занавес этого инцидента.

Во-первых, Ирина Венедиктова, уже поручила ОГПУ зарегистрировать уголовное производство. И это производство не только по ДТП, а как минимум по ч.1 ст. 369 УКУ (предоставление народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа). Ведь пытался скрыться с места ДТП, уйти "в лес", и намекать полицейским на взятку, заявляя, что в багажнике есть сумка со 150 тысячами — это действие, за которое нужно отвечать.

Во-вторых, что касается судьбы в партии и фракции. Из партии уже исключён. Соответствующее решение приняла глава СН — Елена Шуляк. А еще исключение Трухина из СН означает, что автоматически прекращаться его полномочия на должности главы Полтавской областной организации партии. Плюс к этому, партия призывает фракцию "Слуга народа" как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения. И решение, скорее всего будет не в пользу Трухина. Ведь глава фракции СН — Давид Арахамия, заявил, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа".

В общем, нагрудные камеры полицейских показали нам очень многое. Но видео не подтверждает, что Трухин был за рулём и следствию предстоит с этим еще разбираться. А факт того, что он предлагал взятку полицейскому — это поступок, за который нужно нести ответственность.

Ну и конечно, нельзя не вспомнить о сотруднике НПУ (Сергее Петрике), который с честью выполнял свою работу. И смог устоять перед соблазном больших денег. Ведь сумма предлагаемой взятки, в 150 тысяч долларов, превышает его зарплату за 20 лет. И как бы Трухин не пытался манипулировать фамилией министра МВД Монастырского — у него ничего не вышло».



Адвокат Анатолий Кравчук задался вопросом, откуда взялись деньги в таком количестве в багажнике народного депутата Трухина:

«Читая подробности "честной службы" слуг народа, своему народу, единственное о чем думаешь — зачем мы вас выбирали, что изменилось, а ничего — вместо барыг пришли ворюги. Кому 150 тысяч? Кейс по Трухину обрастает новыми подробностями

Именно Трухин являлся перевозчиком откатов с дорог Большой стройки в Полтавской области. И вез он те самые 150 тысяч в Киев — региональному куратору от ОП.

23 августа Трухин и тогдашний губер Полтавской области Синегубов праздновали День независимости. Заодно Олежка передал спортивную сумку со 150 тысячами долларов в Киев. Учитывая дальнейшие события, Синегубову было бы безопаснее отправлять транш через электричку.

Кому же он их передавал через Трухина? Тут все просто. Одновременно за регионы и дороги отвечает Кирилл Тимошенко — левая рука Зеленского.

После скандала с записями Зеленский заявил, что «депутаты должны нести особую ответственность». Ну посмотрим! Ведь пока точно известно, что несут они деньги из областных бюджетов начальству на Печерских холмах».

