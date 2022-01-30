Распространение США военной истерии даже украинским властям не по нраву. Президент Владимир Зеленский не раз в своих выступления заявлял о преувеличенной угрозе нападения России на Украину. Однако последняя информация CNN о том, что захват и разорение Киева неизбежно, посеяло сомнение в согласованности действий американских и украинских властей

В Вашингтоне таким поведение Зеленского недовольны. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.

Главред издания «Страна» Игорь Гужва отметил новые тенденции в американо-украинских отношениях:

«На фоне постоянных публикаций в западных СМИ и заявлений США об угрозе войны с Россией нарастают противоречия между Киевом и Вашингтоном, сообщает CNN со ссылкой на информацию американских чиновников.

Владимир Зеленский остался недоволен реакцией США на угрозу вторжения России.

При этом Джо Байден считает, что Киев недооценивает угрозу.

Зеленскому, по утверждениям собеседников CNN, не нравится то, что паника из-за заявлений о возможном вторжении приводит к экономическим проблемам. С другой стороны, Киев недоволен тем, что США не хотят вводить санкции против Москвы до возможного вторжения.

"Киев предпочел бы видеть активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против „Северного потока-2", чем настойчивые словесные предупреждения о неминуемой войне в течение последних нескольких месяцев, которые не обеспечивают сдерживания и на самом деле непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", — рассказал журналистам советник Зеленского.

В то же время Байден и его администрация, по данным собеседников CNN считают, что президент Украины преуменьшает российскую угрозу.

"Почему вы затеваете ссору с США? Почему вы допускаете утечки и искажение информации, когда США — один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не выросла?" — приводит CNN слова американского чиновника.

В тоже время издание Politico пишет: Владимир Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают российскую угрозу.

По информации издания, Киев считает, что Вашингтон делает это для заключения договоренностей с Москвой, например, по Донбассу. Утверждается, что изменение позиции президента Украины по российской угрозе связано с «растущим раздражением» в отношениях с США.

Об этом, к слову, «Страна» сообщала ещё на прошлой неделе со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах.

Вообще, появление публикаций о противоречиях Киева и Вашингтона в отношении «российского вторжения», очень знаковая штука.

Ранее западные СМИ практически игнорировали тот факт, что об угрозе «нападения Путина» говорят, в основном, в США и в Британии. А Киев эту угрозу опровергает и, более того, считает ее преднамеренным раздуванием паники и «подставой» со стороны западных партнёров, так как из-за этого Украина несёт экономические потери.

Но после вчерашней пресс-конференции Зеленского, который хоть и путано, но донёс иностранным журналистам мысль о несогласии с Байденом относительно реальности угрозы вторжения (собственно, это и была главная цель мероприятия), делать вид, что ничего не происходит, для западных СМИ было уже невозможно.

И стали появляться публикации о недовольстве Зеленского нагнетаемой на Западе паникой, а также о подозрениях Киева, что эта паника раздувается дабы принудить украинские власти к уступкам по Минским соглашениям. То есть, все то, о чем «Страна» писала последние недели.

Теперь интересно какой выход может быть из этой ситуации.

С точки зрения логики, после того как главная «жертва» потенциального «вторжения России» заявила, что в угрозу этого вторжения не верит, накал нагнетания в западных СМИ должен снизиться. Ведь глупо кричать «Путин нападет на Украину», если сама Украина говорит: «Путин не нападет».

Судя по всему, на такой эффект и рассчитывает Зеленский.

Но эффект может быть и другой: на Западе объявят, что Зе просто ослеп и не видит угрозы. И вообще некомпетентен. А потому по-прежнему нужно бить во все колокола. Причём ещё громче бить.

И эту тему очень охотно многие подхватят и внутри Украины».

Политолог Кирилл Сазонов вообще подвергает сомнению новость от CNN: «Уже несколько раз натыкался сегодня на фейковую новость про то, как Зеленский и Байден спорили по телефону. Про то, будет ли российское вторжение в феврале или нет. И когда я сразу говорил, что нет смысла обсуждать фейк, в ответ звучало — "Ты что, не веришь CNN?!" Да при чем тут мои верования и CNN? Издание честно пишет, что это не факт, а им сказал анонимный источник. Более того — анонимный украинский высокопоставленный чиновник. Ага. Видимо, телефонист с Банковой. Самим не смешно? Ну, сама новость выглядит настолько глупо и надуманно, что даже при реальном источнике я бы не поверил. Но "анонимный украинский чиновник" — это уже приговор реальности. Журналисты с этим вопросом обратились в Белый дом, естественно. Там им говорят — ложь. Глупость. И фейк. Украинская сторона тоже говорит — фейк. Я скорее поверю официальным представителям ОПУ и Белого дома, чем ссылке на "анонимного украинского чиновника". Но это уже личный выбор, конечно — кому верить. Своим безстыжим глазам или своей любимой жене? Белому дому и Вашингтону или "анонимному чиновнику", которого никто не видел? Каждый сам выбирает кому верить. Это вопрос вкуса и, наверное, интеллекта… Кстати, чиновник вполне мог существовать в реальности. Анонимный. Высокопоставленный. Украинский. Но бывший. Это многое бы объяснило…»



Российский политолог Сергей Марков призывает все-таки готовиться к важным событиям десятилетия: «Братская несчастная страна приходит в себя после переговоров Байдена и Зеленского 27 января. Там все потрясены тем, что сказал Байден. Что вторжение России неизбежно. И что Киев будет разгромлен.

Эти детали разговора пересказал CNN. Это шокировало всех. Позже, правда, Белый Дом рассказал, что все это не так, опроверг. И телеканал убрал все ссылки. Но никто не поверил опровержениям. А все поверили утечкам. И чем больше Белый Дом опровергает, тем больше все думают, что это именно главная правда и есть. И что именно это, что опровергают, Байден и сказал.

Парадокс этого разговора еще и в том, они говорили прямо противоречащие самим себе вещи. И противоречащие друг другу вещи.

Зеленский говорил, что войны с Россией не будет. Но поддержка НАТО нужна.

А Байден все строго наоборот, — что война с Россией будет. Но НАТО помогать не будет. А вы там держитесь.

Понять что это значит, никто не может. Но все понимают, что надо готовиться к важным событиям, которые определят будущее страны на десятилетия».



Народный депутат Олег Волошин напомнил, чем славится известная американская телекомпания: «Очень символично, что и без того переживающая упадок и растерявшая большую часть аудитории CNN доказала свой статус "fake news media" именно через конфликт с администрацией столько поддерживаемого ею Байдена. И теперь уже не так важно, выдумали в CNN слова президента США о «неизбежности российского вторжения» или в Белом доме дали по рукам слив. Такая незавидная судьба ждёт все рупоры либерального миропорядка, чьи декорации осыпаются на глазах».



Политолог Руслан Бортник дал глобальный анализ ситуации:

«Между «Ялтой» или «Хельсинки»?

Все то, что сейчас происходит вокруг Украины возможно свидетельствует о том, что мы находимся на пороге или новой «Ялты» или нового «Хельсинки», к которым глобальные игроки приходили в ситуации кризиса безопасности раньше.

Но если «Ялтинско-Потсдамская» модель — это архитектура нового миропорядка, то «Хельсинки» — это институализация правил «холодной войны» и создании предохранителей для перехода её в «горячую».

И, похоже, что мы сейчас находимся между новым миропорядком или нормализацией новых правил новой холодной войны между Россией и Западом.

При этом Запад предлагает России Хельсинки: договоренности о контроле над ядерными вооружениями или их сокращениями, о «горячих линиях», об ограничении учений, о ракетах и т.д.

Россия считает эти предложения "перспективно-второстепенными вопросами" и стремится получить «Ялту» — новую/старую модель многополярного мира.

Проблема заключается и в том, как урегулировать эту систему, если есть формальная и неформальная сфера влияний.

Самое простое решение — это сделать неформальные сферы влияния формальными, ввести их в определенные военно — политические блоки. Но всегда будут оставаться риски, что в странах, которые не входят в эти военно-политические блоки, будет продолжаться конкуренция. И время от времени такие страны (например, Украина) будут переходить из одной неформальной сферы влияния в другую.

В такой ситуации Китай реализует другую стратегию. Там понимают, что разделение на военные союзы не перспективно. И Китай проводит другую форму глобализации — экономическую. Апеллируя к прагматическим чувствам национальных элит и к реальной жизни общества, Китай продвигает свое объединение, модель экономической глобализации через неформальные экономические союзы.

Все эти модели одновременно в мире конкурируют между собой.

• Для Украине ситуация сейчас зависит, с одной стороны, от того насколько для США сегодня важны Украина и РФ. А с другой стороны — насколько Россия готова поднимать градус эскалации, сколько в российских заявлениях было бравады и блефа, а сколько реального плана. И в-третьих, имеет значение какую роль при этом хочет сыграть украинская власть. Будут ли они становиться на чью-то сторону, попытаются сыграть в своих интересах, предложив новые идеи, или пытаться выйти из этой игры».



Политик Василий Волга недоумевает, почему Украина готова выступить плацдармом войны: «С самого утра все европейские и американские СМИ распространяют инсайд о разговоре Байдена и Зеленского, ссылаясь на «компетентный источник в Белом Доме».

Пишут о том, что Байден траурным тоном сообщил Зеленскому, что «русские идут», что «нападение неизбежно», что «Киев будет разграблен», что американцы на помощь не придут.

Зеленский отказывался, говорил, что не хочет, Байдан говорил: «Надо, Вова» и советовал вооружить население и приготовиться к удару.

Иначе, как абсурдом назвать происходящее невозможно.

Нам говорят: «Вы должны вступить в НАТО для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Но для того, чтобы в НАТО вступить вы должны вступить в войну с одной из самых сильных армий мира, и помогать мы вам в этой войне не будем». Где логика? Чего нам не хватает? Превосходное географическое расположение Украины. В земле вся таблица Менделеева. В прошлом году собрали урожай в 100 млн тонн зерновых. Такого урожая не было на нашей земле никогда вообще — это рекорд, который почти в два раза превышает урожаи советских времен. Что нам надо?!!

Вместо того, чтобы стать Евразийской Швейцарией, вернуться к состоянию нейтралитета, торговать со всем миром, богатеть, использовать свое уникальное геополитическое расположение для осуществления внутриконтинентального экономического трафика, мы, как обезумившие обезьяны, лезем в пасть льва.

Чего нам не хватает? Всё у нас есть, кроме мозгов».



Политический эксперт Валерий Песецкий размышлял, кто кого провоцирует, а кто сдерживает: «Война в Украине, как спусковой крючок для распада НАТО

После телефонной беседы Зеленского с Байденом и успокоительных релизов пресс-служб информационную бомбу взорвал телеканал CNN.

Со ссылкой на неназванного украинского чиновника он сообщил, что президент США во время разговора предупредил Зеленского, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, включая Киев.

По якобы словам Байдена, столица Украины может быть "разграблена", российские войска могут попытаться ее оккупировать. Поэтому он посоветовал украинскому коллеге "подготовиться к удару". Зеленский, однако, подтвердил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", и нет уверенности в том, что нападение состоится.

А пару дней назад тот же телеканал показал кадры якобы учений ВС РФ на территории Харьковской области и оттитровал Харьков, как российский город. Вероятно опираясь на прогноз Зеленского об оккупации первой столицы Украины российскими войсками в ближайшее время.

Что говорит о том, что переход медийного напряжения вокруг темы "Путин нападет", военную эскалацию на востоке Украины в ближайшее время исключать не стоит. Нет никаких признаков того, что Запад готов пойти на ощутимые уступки Москве в ее требованиях-ультиматумах по пересмотру архитектуры безопасности в Европе в рамках НАТО. У Кремля в этих обстоятельствах два сценария. Первый — съехать с "базара" и утереться. Что чревато мощнейшим внутриполитическим кризисом, который до сих пор сдерживается "скрепой" борьбы за возврат статуса сверхдержавы. Второй — продемонстрировать реальность угрозы военно-технического ответа. И тут маленькая или не очень маленькая победоносная войнушка на востоке Украины очень может оказаться кстати. Однако игра Москвы может оказаться намного тоньше и умнее, чем просто игра мускулами и "месть" Украине — АнтиРоссии. Война может стать последним весомым аргументом для окончательного оформления раскола европейский стран на два лагеря: первый — за "умиротворение" Путина, путем ощутимых и существенных уступок в рамках предъявленных Кремлем требований. Второй — за полную изоляцию РФ и отказ вести любые переговоры. И этот раскол — первый шаг к крушению нынешней архитектуры безопасности Европы. О чем уже говорят факты. Немцы не пустили через свое воздушное пространство британские самолеты, которые везли Киеву гранатометы. Во Франции ряд депутатов парламента подняли "волну" о выходе страны из НАТО. Президент Хорватии публично пообещал отозвать всех своих солдат из состава НАТО в случае обострения на востоке. И, наконец, французские медиа "протекли" подготовкой публичного заявления Макрона о вето на вступлении Украины в Североатлантический Альянс с одновременным обращением к будущим президентам Франции это вето сделать "вечным". Все это признаки формирования лагеря за "умиротворение" и заявку Парижа на лидерство в нем. К гадалке не ходи — Берлин поддержит. И тогда давняя идея о создании альтернативы НАТО в виде собственных сил европейской безопасности может получить новый импульс в воплощению. Без участия Франции и Германии НАТО обречено. Однозначно. Что по сути — "мечта Путина". А вот новые силы европейкой безопасности, оформленные как блок на базе ВС Германии и Франции, могут учесть в своей стратегии развития и расширения все пожелания ВВП, упразднив потенциал конфликта РФ — НАТО.

В контексте подобного сценария попытка Великобритании создать военный блок с Турцией, Польшей, Украиной, Молдовой и странами Балтии видится, как подтверждение сценария выхода Франции и Германии из НАТО, распад последнего и создание европейских сил безопасности, как альтернативы НАТО и обнуление многолетней истории противостояния Альянса с Россией.

Спусковым крючком запуска процесса переформатирования НАТО в два блока: русофобский и русофильский должно стать ну очень масштабное событие. Для Европы другого, кроме как войны на востоке Украины нет. Только через нее Москва, может добиться исполнения всех своих требований по новой архитектуре европейской безопасности. В этом контексте вся заявления Белого Дома, президента США, утечек в западных медиа — верны. В Кремле приняли решение напасть на Украину. Ошибка в одном. В стратегических целях. Которые точно далеки от "разграбления" Киева. Цель — раскол НАТО, его распад и упразднение. Тут для Москвы важно рассчитать траекторию движения к расколу и в нужный момент спровоцировать его окончательное оформление. Через войну на востоке Украины. Возможно и с захватом Киева.

Январь очень четко показал, что в антироссийской коалиции Запада единства по русскому вопросу нет. Противоречия нарастают очень быстро и выплескиваются в СМИ. Москве важно тенденцию поддерживать и усиливать. Потому степень напряжения по линии переговоров Москва-Вашингтон будет только нарастать. Когда будет разыграна украинская карта, ясности нет, но она точно не зависит напрямую от обстрелов на Донбассе, минского процесса и прочего.

Они — поводы. Украинская карта нужна Кремлю в большой игре в Европе. И она будет разыграна только тогда, когда все остальные пазлы сценария крушения НАТО сойдутся в нужной для Москвы и ее тайных, ситуативных союзников в Европе, конфигурации.

А пока волны умиротворенности будут чередоваться с волнами напряжения, эскалации, ультиматумов, что будет разбивать консенсус европейских элит до критического состояния. Пока Москва не убедится, что пора это критическое состояние кристаллизовать в распад евроатлантической солидарности и вбросит последний козырь — военное столкновение с Украиной, что должно окончательно показать европейцам на что готова пойти Россия, когда соседи не готовы и не хотят считаться с ее виденьем архитектуры безопасности. В этом контексте, чем выше объемы военной и финансовой помощи Запада Украине — тем лучше для Кремля. Военным конфликтом с Киевом Кремль покажет европейцам, что не станет считаться с ростом военной мощи НАТО на своих границах, если посчитает, что так нужно, чтобы обеспечить свою безопасность, что усилит позиции лагеря за "умиротворение". И его выбор — пойти на уступки Кремлю, оформленных новым договором с новым блоком, вместо того, чтобы отвечать наращиванием военной мощи и численности ВС в рамках НАТО.

Сама же роль Украины в этой большой игре — минимальна. Телодвижения Киева могут либо ускорить процесс, либо замедлить. Но точно не отменить стратегическую цель Кремля. А она — качественное изменение архитектуры безопасности в Европе. Где нет потенциала масштабного военного конфликта РФ-НАТО, потому что нет НАТО. И украинская тема для Москвы лишь средство для достижения глобальной цели: мира в Европе на условиях консенсуса с Кремлем.

Снять актуальность такого сценария могла бы уступчивость США и лагеря европейских ястребов. Но ее не будет. По крайней мере никаких признаков в уже переданном Путину ответа Байдена не заметно.

И еще. Чтобы сорвать планы Москвы по использованию украинского кризиса для распада НАТО Вашингтон имеет одну возможность, спровоцировать Кремль на поспешное вторжение в Украину. До момента готовности европейских элит к этому распаду. Собственно все медийные и прочие усилия США по раздуванию темы "Путин нападет" и нацелены на провоцирование Кремля к поспешности. Последний же шаг за шагом с этим решением тянет и ждет пока созреет "плод" раскола в Европе. Весь ход последующих событий в переговорах США и РФ будет вписываться в эту логику. Где Штаты торопят, а Россия тормозит. До момента Х».

