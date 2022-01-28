Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил хит украинских националистов «Батько наш Бандера» на съемках «Дизель-шоу». Видео появилось в сети 27 января

После выступления Верки Сердючки с ансамблем на сцену поднялась девочка и протянула артистам цветы. Когда девочка растерялась из-за внимания публики, Данилко решил поддержать ее нестандартным образом.

«Батько наш Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воевать», — торжественно пропел Данилко.

Ему подпели остальные артисты, зрители стали радостно кричать и аплодировать. «Не хватает позитива»: Данилко оправдался за «батьку Бандеру» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ранее песня о Бандере завирусилась в украинском сегменте TikTok, ролики записывали то украинские школьники, то артисты, то священники.

Что думают лидеры мнений о поступке Данилко — в обзоре соцсетей.

Журналист и телеведущий Ростислав Сухачев написал, что разочаровался в артисте:

«Что качественно отличало Андрея Данилка от колхозно-рагульной украинской попсы, так это то, что он не вписывался в какое-то политическое дерьмо. Занимал адекватную, спокойную позицию. Все понимал он, все понимали его.

Проскакать под Бандеру — значит занять одну из сторон, явно не близкую по ментальности Андрею. Не знаю, что подтолкнуло к этому шагу: массовый психоз и хайп, просто в голову стрельнуло или алкогольный шарм, но это переломный для Сердючки момент.

Новых поклонников может и не прибавится, а вот миллионы прежних — откажутся навсегда.

Всегда считал и считаю Данилко гением…

Мое глубочайшее разочарование!»

Блогер Илья Мордкович поставил под сомнение качество таланта Сердючки:

«Меня удивляет не Сердючка. А то, что это кого-то удивляет. Как и удивляло всегда, как в принципе можно смотреть-слушать местную творческую элиту))

Ведь не в политической ориентации Вакарчука с Притулой дело. Просто это очень плохо.

Ужасно.

И вот эти сюсюкания: «так они ж наши» — ужасно. Ладно, жертвы железного занавеса, слушавшие Пугачёву) Не было альтернативы. Но при наличии выбора, как можно это выбрать?»

Экономист Александр Рябоконь напомнил скандал на Евровидении, связанный с песней Сердючки:

«Музыкальное Данилко.

Не-не, я не разбираюсь в тонкостях вкусов и стилей. И не претендую.

Просто на память не жалуюсь (если что, не грех и гуглом освежить по возможности).

2007 год. Евровиденье. Сердючка от Украины 2 место. Лаша-тумбай — Раша гудбай. Шкандаль. Андрюша сказал, что вам послышалось. Ему типа поверили. Потом, попозже, он уже пел вроде как вполне отчетливо. От Раши Гудбай до батьки бандерки 15 лет стажа.

Но это все фигня. Главное что? В 2007-м Андрюша кормился в России и хотел ехать на Эвровиденье от России. Но Константин Епрст (имеется в виду Константин Эрнст — Ред.) имел другие виды и предпочтения. Ну такое, обидели, бывает…

А так я в этом шансоне не разбираюсь. И не претендую».

Депутат Одесского горсовета Виталий Саутенков осудил клоунаду на патриотической теме:

«Украинский певец Андрей Данилко в глумливом образе Верки Сердючки выступил на концерте юмористической программы «Дизель Шоу», где удивил зрителей неожиданным жалким репертуаром. Хороший артист вдруг затянул «Батько наш — Бандера».

Мужик, переодетый в бабу, символизирующую весь кич нашей жизни с серьезным выражением накрашенного лица, поет: «Ми за Україну будем воювати». И сразу же вопрос возникает: кто мы? Переодетые клоуны, которые возвели в ранг глумления жизнь, страдания и смерти наших граждан? Что это было?

Именно такую форму патриотизма нам предлагают наши власти?

Патриотизма с разукрашенным лицом непонятной особи, с веночком с ленточками на мужской голове?

Если бы артист и мужик Андрей Данилко хотел высказать свою гражданскую позицию, как теперь пытаются это представить его пиарщики, то, на мой взгляд Данилко без всякого грима мог бы сделать заявление. И это было бы заявление серьезного взрослого человека.

А так — получилась очередная халтурка, безвкусица, дешёвка — в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране. Увы. Вот такие Верки нынче правят бал в моей стране».

В свою очередь журналист Денис Гороховский разочаровался в тех, кто разочаровался в Сердючке:

«Получаю эстетическое удовольствие от постов людей, которые разочаровались в Сердючке.

Еще раз. Человек. Разочаровался. В Сердючке».