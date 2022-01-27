В Париже прошла встреча советников лидеров стран-членов так называемой Нормандской четверки. Переговоры продолжались более восьми часов. Эксперты и политологи анализировали итоги продолжительных дискуссий

«Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Козак заявил: "Не дождавшись содержательных заявлений со стороны Украины, Донбасс внес предложения — законопроект, по поправкам к Конституции. Ответов нет. Это противоречит всей логике — мыслимой и нет — по разрешению любого конфликта. Если люди хотят договориться об окончании недружественных отношений в доме, они в первую очередь обсуждают, как будут жить под одной крышей".

Ведь так и есть. Ведь в логике урегулирования любого конфликта первым шагом к его прекращению является достижение договоренности сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем. Как только такое согласие достигнуто, конфликт прекращается. Именно Украина блокирует такой шаг, навязывая капитуляцию Донбассу на своих условиях, вместо реинтеграции на условиях Минских соглашений.

Но если мы хотим мира, Зеленский должен не условия капитуляции Донбассу навязывать, а обсуждать с Донбассом условия и порядок, при которых Донбасс сможет жить под суверенитетом Украины не как побеждённый (без права на своих героев, на свои взгляды, на свой язык), а как у себя дома. А это — особый статус, прописанный в Минских соглашениях. И этот статус — это самая малая политическая плата региону за восемь лет ужаса, войны и лишений.

Отсутствие мира на Украине — это исключительно вина режима Зеленского, который культивирует культ превосходства майдана над всеми, кто против майдана, и уж тем более — над Донбассом. Очевидно, что не может реинтеграция состояться раньше, чем начнётся прямой диалог. Но Зеленский уже неоднократно заявил, что никакого диалога не будет. И если за две недели он не изменит свою позицию, то и следующей встречи советников Нормандского формата в Берлине может уже и не быть».



Народный депутат Олег Волошин видит причину конфликта России и Украины более глубокой и давней: «Немного философии на фоне окружающего шума.

В течение всех трёх десятилетий после распада СССР националистические силы и их западные покровители имели почти неограниченные возможности формировать антироссийские и даже антирусские настроения в Украине. На эти цели тратились огромные силы и деньги. Не случайно русский язык из высшего образования исчез ещё в 90-е.

В какие-то периоды этими возможностями пользовались более, в какие-то менее активно, но полностью соответствующая идеологическая работа не прекращалась никогда. А в последние восемь лет она лежит в основе государственной гуманитарной политики на всех уровнях.

Одновременно противодействие России такому курсу никогда не было сколько-нибудь эффективным. А отдельные практические шаги России (одно присоединение Крыма чего только стоит) прямо противоречили целям популяризации идеи сотрудничества с Россией и нахождения с ней совпадающих интересов.

Но несмотря на все эти объективные препятствия условно «пророссийские» настроения, признаки принадлежности к общему культурно-идеологическому полю и за три десятилетия оказались не изжиты естественным образом. Адептом соответствующих целях в итоге приходится прибегать к методам принуждения: квотам, запретам, санкциям, закрытию СМИ, откровенным репрессиям и тд. Привлекать к этим усилиям не только внутренние резервы, но и карательную мощь западных стран. И все ради к удивлению актуальной задачи: недопущения «реванша» пророссийских сил, расширения сферы использования русского языка, увеличения общественной поддержки иного курса. За сокращение товарооборота с Россией уже, кажется, и бороться перестали.

Все это заставляет предположить, что «глубинный народ» в Украине (скорее интуитивно, чем сознательно) последовательно отвергает навязываемую искусственную модель «анти-России». Откажись завтра Запад активно деньгами и давлением поддерживать соответствующий курс, и некий баланс все равно будет восстановлен естественным образом. За счёт так прославляемых Западом сил рыночной экономики (делающих русскоязычный продукт более конкурентоспособным) и плюралистической демократии (гарантирующих весомое представительство соответствующих сил в парламенте).

В этом смысле Москве совершенно не нужно военное вторжение. Однако необходимы гарантии Запада относительно купирования наиболее одиозных форм зачистки всего русского здесь. Плюс реинтеграция Донбасса на более менее адекватных условиях. Этого-то русофобы и боятся. Время и история играют не на их стороне. Потому в ближайшее время может быть всякое».



Политический эксперт Вячеслав Чечило не испытывает оптимизма по поводу мирного урегулирования на Донбассе: «Если покатить стальной шарик по столу, заставленному посудой, то практически невозможно угадать, с чем он столкнется, что разобьет и где именно упадет на пол. Но не нужно быть пророком, чтобы угадать, что он таки упадет.

Никто сегодня не скажет, на чем конкретно запнется очередная попытка перезапустить минский процесс. Но одно можно сказать точно — ничего в итоге не получится.

Интеграция Донбасса в Украину возможна только на условиях «украинский или безлюдный». Этот вариант очевидно неприемлем для России и Донбасса. А любые другие варианты противоречат самой сути нынешнего украинского государства. Наши «патриоты» заплатят любую цену за то, чтобы только Донбасс в его нынешнем виде не вернулся в состав Украины. Если для этого нужно будет пожертвовать государством или парой миллионов жизней — так тому и быть.

Донбасс не вернется в Украину. А если вернется, то это уже будет не Украина».



Бывший народный депутат Олег Царев тоже уверен, что вопрос Донбассе не примирит украинцев: «Наверное, в Москве думают, что если заставить Киев выполнить Минские соглашения, вернуть Украине Донбасс, прекратить АТО, то отношение к России и к русским на Украине улучшится потому, что причин для ненависти уже не будет.

Я уверен, что маховик ненависти на Украине не остановится, даже если война на Донбассе прекратится. На западе Украины не любили русских и Россию на экзистенциальном уровне ещё до событий на Донбассе. Объяснить природу этой нелюбви невозможно. Теперь для этих негативных чувств есть идеологический фундамент. Будут ненавидеть за Крым, который не отдали. Будут по крупицам собирать случаи притеснений на Донбассе. Бизнесменов, у которых отобрали бизнес. Украинских «патриотов», которым пришлось посидеть на подвале. Из них сделают героев, и о них будут снимать передачи. В школы на линейки и уроки мужества будут приглашать ветеранов АТО. Сделают культ ветеранов АТО, и детям будут рассказывать, как простые скромные парни спасли нашу землю от злого соседа. Ненависть к русским превратится в государственную идеологию-религию на Украине.

Для того, чтобы так произошло, нам не надо ничего делать, это и так происходит.

Выполнение Киевом Минских соглашений не остановит этот процесс, возможно, даже ускорит».

https://t.me/olegtsarov/1021

Народный депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский считает переговоры в Париже плодотворными: «По-моему, достигнутая в рамках переговоров советников в Нормандском Формате договорённость- обеспечить ПОЛНОЕ прекращение огня на Донбассе и через 2 недели продолжить переговоры, самый очевидный и достоверный сигнал того, что ни о какой войне, ни о каком вторжении речь не идёт. Речь идёт о мире.

И о цене этого мира».

https://t.me/MaxBuzhanskiy/9705

Политический эксперт Игорь Лесев считает, что для Зеленского выполнение Минских соглашений — это гарантированная потеря власти: «Отмудохался Ермак в Париже, затем вышел к прессе и умудрился рассказать ничего. «Робота триває, Україна, як завжди, готова до переговорів, до зустрічей 24/7». Вот только петлять «24 на 7» становится все сложнее. Следующая сходка уже через две недели в Берлине. А это уже пресс. Предводителя Тупых и недоразвитых качают на выполнение Минских. А оно не столько не хочется, сколько не можется.

Зеленский и Ко — это ведь не идейные. Обычное жуликоватое ворье, которое хочет только жрать и сибаритствовать. Скажи им, что завтра надо принять в качестве государственной религии ислам и запретить все остальные — но вы за это точно получите продленку еще на пятилетку — примут ислам. Даже паузы на подумать не запросят.

И Минские для них, собственно, такой же самый ислам. У Зеленского не выполняют их не потому, что они нарушают какой-то пресловутый «украинский интерес». У жуликоватого ворья никаких иных интересов, кроме личного обогащения, быть не может. Ступор из-за другого. Реализация Минских для них — это билет на выход. Вот как в кинотеатре, когда припекло отлить, а ты все равно терпишь, потому что не хочешь пропустить интересный эпизод. А в случае с Ермаком-Зеленским, так их еще и гарантированно не пустят на сеанс обратно. Вот они и корчатся, а кино еще запредельно длинное.

Минские — это ведь не об особом статусе или об амнистии, даже это вторично и перевариваемо. Минские — это о другой форме общежития. Если уж совсем резать бритвой Оккама, то это о статусе русского языка.

Зеленский в силу своих выдающихся интеллектуальных способностей с разбегу плюхнулся в русофобскую модель Украины Петра Алексеевича. Причина, опять же, банальна. Ты жулик и мошенник с жуликоватым и мошенническим складом ума. А тут уже до тебя вся конструкция выстроена, выпестована и худо-бедно катится. Но Петро, жулик все-таки более высшей категории, потому что он еще и идейный. Подписать что угодно и имитировать — это его персональная фишечка. Именно потому он свой в доску во Львове. А ты просто тупой, и именно потому у тебя ничего не работает. Твой максимум — это туповатые флешмобики».