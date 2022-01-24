Госдепартамент США принял решение разрешить госслужащим покинуть дипломатическую миссию в Украине из-за «усилий России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины». Примеру американцев последовали Австралия и Япония

Запугать войной. Зачем США нагнетают истерию вокруг Украины © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Чего ожидать дальше — пытались найти ответы эксперты.

Народный депутат Украины и эксперт по международным вопросам Олег Волошин предположил, что сценарий развития событий может быть следующим:

«Показательно, что эвакуацию дипломатов начали США и Великобритания — страны с наибольшим опытом работы посольств в горячих точках. Паникерами со слабыми нервами их точно не назовёшь. ЕС в стороне просто потому, что он во всей этой драме не участвует.

А в Вашингтоне и Лондоне прекрасно понимают перспективу, прикрываясь рассказами о том, что им «неизвестны планы Путина». Но они точно знают, что в ответ на наступление ВСУ на Донбассе Россия вступит открыто конфликт со всей своей военной машиной. На это и расчёт.

Можно пофантазировать, что сценарий может быть такой.

1. Наступление на ЛДНР под предлогом прекращения обстрелов украинских позиций (такая же была аргументация и у Саакашвили в 2008 году относительно Южной Осетии).

2. Массированный российский ракетно-бомбовый удар по центрам управления, складам, концентрации техники ВСУ на Донбассе.

3. Демонстративная подготовка к вторжению на других направлениях в качестве «операции принуждения к миру». Но без перехода к действиям сухопутными войсками.

4. Переворот в Киеве под лозунгами «Ні капітуляції!» и «Зеленський не здатний захистити Україну». Ударная сила — национал-радикалы. Бенефициары: известные обиженные на власть спонсоры этих радикалов.

5. Переговоры Запада с Россией и срочной деэскалации и разрешении кризиса на фоне введения первой очереди санкций, которые будут не слишком болезненными и будут отменены после деэскалации. Киев в силу творящегося хаоса объективно за бортом.

6. Новое устройство Украины и европейской архитектуры безопасности. Нобелевская премия Байдену.

Пункты 5 и 6 вполне могут не быть реализованы. Но первые четыре выглядят весьма вероятными с точки зрения объективного анализа интересов и возможностей внутренних и внешних игроков».



Экономист Алексей Кущ привел свой план для Украины:

«Подтвердилась новость о том, что госдеп объявил о начале добровольного выезда на родину сотрудников посольства США в Киеве и о обязательной эвакуации их семей.

Наш МИД уже назвал эти действия "чрезмерной предосторожностью".

На мой взгляд, в данном случае, позиция нашей власти абсолютно оправдана.

В такой ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, ключевое значение приобретает свойство антихрупкости государства.

Когда-то один з основателей школы «дзю-дзюцу» Акияма Сиробэй, отец направления Есин-рю (школа сердца ивы»), наблюдал за ветками сосны и сакуры, на которые падали большие хлопья снега. Большая и сильная ветка сосны быстро сломалась под тяжестью снежного покрова, а тонкая веточка сакуры, вначале якобы подалась вниз, а затем, сбросив с себя снег, быстро распрямилась.

Примерно так формируется антихрупкость страны, упомянутая выше.

"Патриотический фланг" нашей политики, в лице Порошенко и прочих, требует от Зеленского применить политику "жесткой сосновой ветки": пойти на эскалацию конфликта, объявить чуть ли не военное положение, выдвинуть войска к российско-украинской границе и т.д. и т.п.

Но в таком случае, учитывая все факторы нашей стрессоустойчивости, "ветка" очень быстр поломается, при чем без войны, за счет лишь одной паники внутри страны.

Единственно правильная стратегия сегодня — быть веткой сакуры: накапливать гнетущий "снег" и периодически сбрасывать его.

Я помню толпы киевлян в супермаркетах в 20-х числах февраля 2014-го года и прекрасно представляю себе, что такое паника (и здесь можно сколь угодно долго рассуждать о сознательности общества, но реальность окажется далеко не такой как иногда представляется кому-то).

В этом плане, иногда противоречивые, иногда несколько сниженные по накалу заявление официальных представителей украинской власти — это единственно верная стратегия без серьезных потерь пройти этот зимний трек, который не мы создавали в виде информационной атаки извне, но который расхлебывать именно нам.

Что было бы в другой стране, при аналогичном информационном шоке?

Думаю от экономики и стабильности уже не осталось бы камня на камне.

Но глядя на киевские улицы, спешащих на работу людей, обычные магазины без очередей и давки, понимаешь, что полезность власти для общества заключена в выдержке, а не в бессмысленных мачожестах, особенно когда для политического мачизма нет никаких предпосылок.

Так что это именно тот случай, когда можно порадоваться тому, что вместо сосновой ветки у нас ветка сакуры.

Которая обязательно расцветет весной».



Бывший народный депутат Александр Голуб ждет, когда все до единого американские дипломаты покинут Киев:

«США таки эвакуируют своих дипломатов из Киева.

Как бы так сделать, чтобы ВСЕХ И НАВСЕГДА?»



Топ-менеджер в компании ДТЕК Иван Лях описал ситуацию, которая складывается с европейскими рейсами, следующими в Украину:

«Европейские авиаперевозчики так перепугались новостей о возможных военных действиях в Украине, что решили «оптимизировать» расписание рейсов. В частности, в авиакомпании Lufthansa отметили, что отмена авиарейсов в Киев связана с желанием оптимизировать движение.

В компании сообщили, что решили оптимизировать график так, чтобы экипажи не ночевали в Киеве, а сразу возвращались на свои базы. Lufthansa, как и ранее, будет выполнять три рейса в день в Киев — два из Франкфурта-на-Майне и один из Мюнхена. Подобные изменения зеркально внедрили и другие авиакомпании Lufthansa Group (Austrian Airlines, Swiss International Air Lines).

KLM Royal Dutch Airlines также не отстаёт от немецких коллег. Рейс авиакомпании KL 1387, которым обычно возвращаюсь в Киев и который ночует в аэропорту, на завтра отменён. Мой перелёт на пятницу этим же рейсом ещё активен в системе, но что-то мне подсказывает, что его также отменят.

Интересно, как поведут себя Turkish Airlines, Qatar Airways и flydubai.

Если летите в ближайшее время вышеперечисленными авиакомпаниями, а также LOT Polish Airlines и airBaltic, проверьте, не отменили или перенесли ваши рейсы. Если у вас перелёт рейсом Fly UIA, беспокоиться не стоит».

Общественный деятель Александр Скубченко не сомневается, что Запад втягивает Украину в большую войну:

«Англосаксы всё больше фейков тиражируют, и всё больше милитаристской лжи распространяют, чтобы демонизировать Россию и разжечь войну в Донбассе.

Но, как известно, цель любой войны — всегда мир. Причём послевоенный мир для инициаторов войны должен формализоваться на более выгодных условиях, чем довоенный. Иначе зачем идти на большие издержки и начинать войну?

А каких более лучших, чем сегодня, условий может достичь для себя Россия войной, как нас пытаются убедить англосаксы? Ответ очевиден: никаких, кроме санкций, срыва сертификации "СП-2", финансовых расходов и политических издержек. Верить в сказки о том, что Россия мечтает начать войну себе во вред, очень глупо. Себе во вред — это может быть лишь вынужденная мера, когда невмешательство обойдётся гораздо дороже.

Не надо страшилок и о том, что Россия мечтает включить Украину в свой состав. Зачем? Во-первых, это очень дорого — поднять руину и нищету Украины хотя бы до российского уровня социально-экономического развития. А, во-вторых, США взрастили на Украине достаточно много тех, для кого ненависть к России — уже профессия. И если сегодня бандеровцы вредят России извне, то в составе России они с удовольствием вольются в ряды российских либералов, с гордостью примут статус иностранных агентов, и начнут вредить уже изнутри. Это очень выгодно для США, но не для самой России.

Ещё раз: нет ни одного фактора, который свидетельствовал бы, что России война на Украине выгодна, выгодна именно сейчас, и что Россия приобретёт выгод больше по результатам послевоенного мира, чем в сегодняшнем status quo, до начала войны. Так кому же выгодна война на Украине?

Британии, которая спит и видит свою военно-морскую базу "на заднем дворе России", как выразилось их Минобороны после совместных учений на Украине, очень выгодно. Но для этого надо менять Конституцию Украины и готовить общественное мнение на Украине. Окажи "помощь" в защите от "агрессии России" или даже начни войну — и въезжаешь "на задний двор России" по приглашению своего резидента Зеленского прямо на белом коне.

США и Британия, в нарушение Конституции Украины, уже разместили свои военные базы на Украине. Обвинения России сейчас служит поводом оправдать их наличие и отправить на Украину ещё больше своих советников и вооружений, что они и делают. Разве для мира? Нет, ведь путь к миру выглядит совершенно иначе. А милитаризация ведёт только к войне. А война, в случае успеха, позволит в послевоенном мире легализовать военное присутствие США и Британии на Украине.

Безусловно, самому Зеленскому, рейтинг которого летит в пропасть быстрее гиперзвуковых ракет, тоже выгодна война. Война — она ведь всё спишет: все его провалы, энергетический кризис и высокие тарифы ЖКХ.

Так что война может быть. Но не потому, что Россия "вторгнется". Ведь войну начинают только для того, чтобы добиться для себя условий лучших в послевоенном мире, нежели в текущем моменте. Какие же тут выгоды для России? Но такие выгоды слишком очевидны для самих обвинителей: от "удержаться у власти", изменения Минских соглашений и срыва сертификации "СП-2", до размещения вооружений НАТО на Украине и в Чёрном море».

