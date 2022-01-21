Военная истерия украинских политиков, активизация разговоров вокруг перспективы членства Украины в НАТО, визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и в то же время призыв Владимира Зеленского к нации «не паниковать» - все это свидетельствует о том, что Россия и Запад активно ищут компромисс

Об этом спорят украинские эксперты и выдвигают свои прогнозы.

Отношения Россия — США: сбывается страшный сон Зеленского и украинских патриотов © riafan.ru

— РФ (Рябков) говорит о том, что им достаточно гарантий США (а не всего НАТО);

— США (Байден), что готовы дать неформальные гарантии невступления Украины в НАТО в ближайшее время (потому что "не готова") и формальные — не размещения наступательных вооружений.

Другие вопросы российских Договора и Соглашения пока выпали из публичной повестки дня, "Минска" тоже стало меньше (но это не означает, что по ним не работают).

Параллельно стороны продолжают угрожать друг другу "санкциями" и "реакциями".

Пойдет ли РФ на такой размен, понимая, что неформальные "гарантии Байдена" — это "не навсегда" — открытий вопрос».



Политический эксперт Вячеслав Чечило услышал от Запада месседж, что воевать за Украину никто не будет: «Из всего, что говорят в последнее время западные лидеры, четко понятны две вещи:

1. Запад не будет воевать за Украину.

2. России не грозит ничего, кроме экономических санкций, причем далеко не катастрофических.

Если у Путина действительно были мысли напасть, то вот как раз самое время.

Прибарахлиться парой лояльных, а местами и благодарных, областей, решить проблему с водоснабжением Крыма, пробить коридор до Приднестровья, фактически уничтожить Украину как государство, оставив от страны нищий аграрный огрызок в виде десятка западных и центральных областей. Войти в историю как «собиратель земель» — самое высокое звание, которое только может быть у российского политика. И все это за такую умеренную плату. Нужно брать».



Политолог Олеся Яхно призвала Запад активнее реагировать на «акты агрессии» России: «К вопросу о том, что считать актом агрессии

Пока США и страны ЕС/НАТО вырабатывали общий санкционный подход (перечень мер) в отношении России в случае новой военной атаки против Украины, по ходу возникла дискуссия о том, а что надо считать «агрессией».

В диапазоне военного шантажа России как двух разных форм поведения/действий — блеф и реальная военная агрессия — есть целый спектр деструктивных действий России. Это разные гибридные спецоперации, которые позволяют РФ и дальше работать против Украины, а также продолжать обваливать ЕС, НАТО, мировой порядок в целом, и при этом — не подпадать под санкции, привязанные к военному вторжению.

В связи с этим (то, что я читаю в СМИ) началась дискуссия о том, должны ли подпадать под понятие «атаки» разные формы гибридные спецопераций (например, кибератаки)? У США и ЕС нет единого мнения насчёт того, что означает «агрессия». Одна часть стран хотят включить в определение «агрессии» все виды гибридных действий. Вторая часть стран исходит из того, что триггером санкций может быть только непосредственно военное вторжение.

Считаю, постановку этого вопроса очень правильной. Потому что Россия, будучи архаичной по уровню, стандартам жизни и целям, действует гибридными методами, абсолютно плюя на права граждан, международное право и тд. В то время, как Запад опирается на нормы Международного права, учитывает права граждан и тд. В итоге, Россия чисто по времени обыгрывает, используя гибридное оружия».



Российский политолог Сергей Марков, услышал сигналы от Запада по реализации Минских соглашений: «Сенсационные новости приходят из Киева, Вашингтона и Берлина, которые могут кардинально изменить ситуацию. Вашингтон, кажется дал отмашку Киеву на выполнение Минских соглашений почти в полном объеме в кратчайшие сроки. И прекращение обстрелов и отвод тяжелой техники и переход к политической части, — выборы, амнистия, поправки к Конституции. Именно это было главной целью визита Госсекретаря США Блинкена в Киев и его визита в Берлин. Там много нюансов. И по позиции Зеленского и по условиям. Идут переговоры, может что то все же исключить из списка выполнения со стороны Киева и может быть что то добавить в качестве дополнительных требований к Москве? Но решение, как кажется, уже принято Вашингтоном. Одновременно Вашингтон готов обещать, что в ближайшие десятилетия Украина не станет членом НАТО. Правда, обещать это Вашингтон пока готов в закрытом режиме, тайно. Но клятвенно.

В самое ближайшее время все это будет передано Москве. Пока еще не передано.

Если это так, то это может привести к кардинальному смягчению ситуации. Война откладывается.

Вот каково волшебное действие 100 тысячного группировки российской армии! 7 лет Вашингтон и Киев саботировали выполнение Минских соглашений. 7 лет стреляли по Донбассу. А стоило Россиийской армии выйти к границе и дать российское гражданство паре миллионов жителей Донбасса, — сразу Вашингтон и Киев стали согласны на мир и выполнение договоров.

Ну что здесь сказать? Слава Российской армии, гаранту мира!»



Журналист Юрий Ткачев проанализировал главный пассаж Зеленского на тему войны и мира: «Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было ощущение тревоги, — заявил Зеленский в своём видеообращении. По его словам, распространение панических слухов ослабляет Украину, создавая неблагоприятную конъюнктуру для бизнеса и пугая инвесторов, а также негативно влияет на позиции Украины не международной арене.

Это он о ком это, интересно? Кто эти страшные люди, которые нападают на нервы украинцев и пугают инвесторов, ослабляя страну?

По контексту кажется что Путин, ну или там Лукашенко. Но они наоборот, говорят, что воевать не намерены. А про войну говорят американцы.

Это на что ж это такое вы, Владимир Александрович, намекаете?»

Концепция меняется?

Ай, как-то даже занятно получается».



Главред издания «Страна» Игорь Гужва уверен, что война невыгодна никому, но ситуация напряженная: «Ситуация вокруг раздуваемой в западных СМИ паники вокруг «российского вторжения в Украину» становится все более мутной.

Зеленский вчера выступил с обращением, в котором заявил, что паника эта раздувается с целью давления на украинскую власть, чтоб вынудить ее к уступкам.

Кто давит и к каким уступкам он не уточнил. Но это и так понятно. Заявления о скором вторжении России в Украину идут исключительно с Запада (Россия такие намерения отрицает).

А что касается уступок, то о них вчера говорил Блинкен во время визита в Киев.

Это выполнение Минских соглашений.

По ним госсекретарь сделал два ключевых заявления.

Первое — Минские соглашения не нужно пересматривать и это единственный путь урегулирования на Донбассе.

Второе — в Украине сейчас "решаются" некие действия по той части соглашений, которые Киев еще не выполнил. Под этим, очевидно, следует понимать политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, особый статус и закрепление его в Конституции).

При том, что украинские власти официально заявляют о нежелании выполнять политическую часть соглашений и настаивают на ее изменении.

То есть госсекретарь своими заявлениями фактически посоветовал Киеву изменить свою позицию.

После этого и появилось обращение Зеленского, из которого следует, что он совету Блинкена не внял, а заявления с Запада о скором вторжении воспринимает как попытку принудить Киев к уступкам, напугав угрозой войны и ослабив экономически (из-за паники инвесторы выводят деньги из Украины и гривня падает).

Тут, конечно, многое зависит от степени давления, которое могут оказать США на Зеленского, чтоб тот передумал (то есть будет ли Вашингтон давить ещё как-то кроме как через публикацию «карт вторжения России» в западных газетах).

Однако объективно говоря вероятность того, что Зеленский и его власть пойдут на реализацию Минских соглашений близка к нулю.

А значит выполнение Минска и окончание войны на Донбассе — это вопрос смены власти.

Готовы ли США подключиться к этому вопросу, либо все, как это уже не раз бывало окончится уговорами и разговорами — увидим в ближайшие месяцы.

Теперь что касается большой войны, которой пугают западные СМИ.

На самом деле ответ на вопрос будет она или нет лишь очень косвенно связан с переговорами по безопасности между Россией и США и с реакцией Запада на требования РФ по нерасширению НАТО.

Россия, даже если переговоры провалятся, вряд ли пойдет танками на Украину.

Это не решит ни одной из ее задач, но создаст много проблем. Эскалация на Донбассе (по типу января-февраля 2015 года) не приведет ни к Минску-3, ни к краху Украины как государства (даже в случае потери новых территорий), а лишь задаст еще более антироссийский курс Киева (не исключено, что уже с новым президентом на Банковой), создаст угрозу новых санкций и «заморозки» Северного потока-2.

Масштабное открытое вторжение по всей протяженности границы, даже в случае быстрого военного успеха, однозначно приведет к масштабным санкциям с огромными потерями для российской экономики. Да и вопрос, что потом делать с подконтрольной Украиной, которую придется брать на полное обеспечение (а главное — зачем).

Поэтому, кстати, обсуждаемые сейчас (даже на уровне слухов) варианты реакции России на провал переговоров не включают войну в Украине. Речь идет лишь о каких-то военно-технических мерах вроде размещения ракет в Латинской Америке.

И, наконец, еще один момент. Февраль 2022 года (на который большинство «прогнозистов» в западных СМИ назначают вторжение России) — это месяц зимней олимпиады в Пекине. Для КНР она очень важна с имиджевой точки зрения, чтоб перебить разгоняемую на Западе антикитайскую волну. И трудно предположить, что Россия решит крупно подставить своего ближайшего союзника, начав войну в Украину, чем полностью затмит Олимпиаду.

Означает ли крайне малая вероятность начала войны по инициативе России то, что войны точно не будет?

К сожалению нет.

Инициаторы могут быть с другой стороны.

На Западе (не говоря уже об Украине) есть немало сил, которые крайне заинтересованы в срыве диалога США и России с последующим скатыванием их отношений к масштабной конфронтации. Ну и чтоб параллельно обнулить имиджевые усилия Китая по Олимпиаде (см выше).

И война в Украине с открытым участием России — самый очевидный способ это сделать.

Поводом может стать наступление Украины на Донбассе. Правда, чтобы Россия вмешалась это не должны быть провокации, обстрелы или диверсии каких-то анонимных групп. Это должно быть открытое наступление официальных силовых структур Украины с официальным подтверждением. Как это сделал Саакашвили в августе 2008 года в Цхинвале.

Готов ли на это пойти Зеленский? Я слышал версии, что это было бы ему выгодно, так как позволило бы ввести в стране военное положение и решить одним махом все проблемы с оппозицией и СМИ, фактически установив режим авторитарного правления. При этом в масштабное вторжение России даже в таком случае в Киеве не верят, а локальные поражения и потери новых территорий на Донбассе не считают критической проблемой. Удержался же ведь Пашинян после поражения в Карабахе.

Но Украина не Армения. Украинский госаппарат сейчас находится в крайне разваленном состоянии (в чем Зеленский мог уже неоднократно убедиться) и военная авантюра может привести к очень тяжелым последствиям лично для Зе.

Поэтому вероятность того, что Зеленский решится на войну, небольшая. Да и его риторика последнего времени говорит, что он на резкие шаги на фронте идти не готов.

Однако в Украине есть силовые структуры, которые Зеленский не контролирует. Это полк Азов Нацгвардии, который по-прежнему остался под влиянием Билецкого. А сам Билецкий сейчас ориентируется на противников Зе — Авакова и Турчинова. Азов — это вполне официальная силовая структура с тяжелым вооружением.

Кроме того, по всей стране сейчас формируются подразделения территориальной обороны. В Минобороне им уже пообещали раздать оружие (причем как раз тем, кто находится в приграничных областях). Что там за люди, кто их контролирует — варианты могут разные.

А атмосфера напряженная. И чтоб ее взорвать может быть достаточно и «перехода в наступление на агрессора» одного батальона — под камеры, с развернутыми знаменами и с обильным освещением в «патриотических» СМИ.

Именно такие провокации и являются сейчас главной угрозой начала войны.

Нужно быть очень бдительными».

