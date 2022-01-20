Киевский суд не стал арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко: судья отпустил подозреваемого в госизмене под личное обязательство, обязав сдать заграничные паспорта. Фактическую победу Порошенко многие назвали поражением президента Владимира Зеленского. Так ли это на самом деле - разбирались политологи и лидеры мнений в соцсетях

Суд над Порошенко: сторонники экс-президента устроили потасовку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Гужва уверен, что власть продемонстрировала всю свою политическую слабость:

«Для Офиса президента решение суда по мере пресечения для Порошенко — самое худшее из возможных.

1. Личное обязательство — самая легкая мера пресечения. При том, что Порошенко до того в течение месяца вытирал ноги об следствие и игнорировал свои процессуальные обязанности как подозреваемый, разъезжая по заграницам. Таким образом, следствие (а в его лице и власть Зеленского) публично опустили.

2. Сказанное выше полностью перебивает возможный информационный эффект от муссирования дела против Порошенко в СМИ с целью его привязки к Медведчуку и Кремлю (на что рассчитывала власть).

3. Власть показала свою политическую слабость, так как не смогла довести дело по принципиальному для неё вопросу до хоть какой-нибудь ограничительной меры против Порошенко. Возможные причины почему это произошло (давление Запада, позиция судьи, измена части окружения в лице, например, генпрокурора Венедиктовой, которая от этого дела открестилась) не столь важны. Результат, как говорится, на табло.

4. Власть показала, что она не контролирует судебную систему. А это также является мощным звонком для элиты и для всей госвертикали о политической слабости Зеленского.

5. Создаётся прецедент по которому в следующий раз суд может освободить из под домашнего ареста Медведчука, который проходит по тому же делу. А потому непонятно на каком правовом основании против него применена более жёсткая мера пресечения, чем против Порошенко. Хотя Медведчук, в отличие от Порошенко никуда не сбегал.

В общем, для Зеленского очень плохая история в начале нынешнего года больших потрясений. И предвестник, возможно, новых, ещё более чувствительных поражений».

Политолог Сергей Гайдай убежден, что нынешняя правоохранительная и судебная системы Украины не способны быть беспристрастными:

«Система не может осудить сама себя.

Порошенко — это и есть результат той политической системы, которая создавалась в Украине все прошедшие 30 лет. И она никуда не исчезла. Печерский суд — это все та же система.

Если Зеленский хотел, чтобы бывшего президента (президентов) привлекали за их преступления к ответственности, нужно было демонтировать все, что построили его предшественники и заменить правоохранительные органы и суды на новых независимых, смелых, неподкупных следователей, прокуроров и судей.

Для того чтобы вынести приговор бывшему президенту нужно иметь непоколебимую волю, стойкий характер, профессиональную честность и железные яйца.

Что-то я сомневаюсь что все это в наличии там в прокурорских креслах, в совещательной комнате и под судейской мантией»



Журналист Сергей Щербина предположил, что дело не повысит рейтинг Порошенко:

«По политическим комментариям в фб к мере пресечения Порошенко сразу видно тлетворное влияние информационного пузыря.

В условиях, когда массам эта история интересна постольку-поскольку, на фоне угрозы войны, британских конвоев с оружием и т.д., что эти самые массы запомнят? Что что-то было.

Что-то про измену, шашни с русскими, деньги террористам… Короче, какое-то мутево, кого-то куда-то недопосадили, да и фиг с ним.

Получается так, что у Петра Алексеевича электоральное ядро отмобилизовали, митинги провели, но фон негативный и мученик какой-то ненастоящий.

Вот и будет он дальше сидеть в своём ядре, которое и так пока никому больше не достанется, продолжать оправдываться, и антирейтинг на месте. А без всепобеждающей народной жалости антирейтинг не сдвинуть».



Политолог Руслан Бортник описал свое видение развития событий:

«"Угольное дело" изначально было нацелено на П. Порошенко. Складывается впечатление, что у всех его ранних фигурантов пытались получить показания на П.Порошенко. Поскольку ни В. Медведчук ни бизнесмен Сергей Кузяра, которые не занимали каких-то официальных должностей вряд ли могли самостоятельно без поддержки и указаний на самом высоком уровне организовывать поставку угля, факт которой сегодня никто не отрицает.

Почему П. Порошенко? Да потому что власть в первую очередь сегодня волнует «улица», а уже во-вторую «рейтинги». А именно П. Порошенко (в силу своих финансовых, медийных, организационных, политических возможностей) мог выступить организатором «патриотического Майдана». Благо опыт у него уже есть. И это происходит во время, когда Украина стоит на пороге необходимости принятия сложных и контраверсионных решений;

— Хотя изначально власть избрала тактику на изгнание П. Порошенка. Была надежда на то, что он испугается тюремного заключения и не вернется в Украину. Но П. Порошенко прекрасно понимал, что если он останется заграницей, то это будет означать не только де-факто признание вины, но и разгром его финансово-политической империи, которую он бережно, по крупицам, выстраивал в Украине десятилетиями — потерю контроля над политическими и экономическими активами, медиа.

— Примечательно, что следователи старались избежать столкновений в аэропорту и эскалации конфликта, кроме этого, власть разрешила провести митинг сторонникам П. Порошенка практически на территории аэропорта. Интересно, что в составе «встречающей делегации» в аэропорту и «группы поддержки» в суде не хватало очень много соратников П. Порошенка, начиная от Епифания и В. Кличко, которые резко слегли с ковидом, заканчивая многими соратниками по "Народному фронту" — того же А. Яценюка. Ю. Тимошенко на суд тоже не пришла. На «огонёк оппозиции» не заглянул и А. Аваков или А. Богдан. Такая вот она цена «партнёрства» и «оппозиции» в Украине;

— Пока же развитие событий показывает, что власть вряд ли избрала самый радикальный сценарий для П. Порошенка. Поэтому вряд ли последует арест и содержание его в СИЗО. Скорее всего речь может идти о домашнем аресте или залоге, который позволит контролировать все контакты П. Порошенко, изолировать его от управления политическими процессами и радикальной улицей. Параллельно будут постепенно разбирать на запчасти его финансовую и медиаимперию, чем фактически уже занялись органы власти;

— Власть не против и потянуть это дело до выборов, сохраняя на нем информационный фокус. Ведь оно связывает воедино В. Медведчука и П. Порошенко, П. Порошенко и "торговлю на крови", ставит П. Порошенко в диапазон общественного восприятия между «коррупционером и пособником Кремля», бьёт по патриотической части его электората. Это дело отравляет политические рейтинги П. Порошенка и осложняет его защиту со стороны западных партнёров. Малочисленность митингов в поддержку П. Порошенко и вялая реакция Запада тому наглядная иллюстрация».



Писатель Ян Валетов записал операцию по непосадке Порошенко в минус власти:

«Если целью Зеленского было консолидировать поклонников Порошенко вокруг лидера, то он ее добился.

А еще власть добавила себе рейтинги за счет консолидации противников Порошенко, обозначив этим действом бессмысленную и безрезультатную борьбу с коррупцией. Что интересно, даже если это действительно борьба с коррупцией, то выглядит она, как банальное сведение личных счетов и выяснение у кого длиннее и толще.

Я уж не знаю кто и как дает президенту советы по внутренней и внешней политике, но на его месте я бы подумал о смене советников. Причем не на уровне Арестовича, тот сам сбежал, а советников рангом повыше. Похоже, у них крышу таки сорвало.

Понятно, что никто никого не посадит, что все разрекламированные судебные процессы закончатся ничем, что обвинения слеплены в расчете на шоу, но институт президентства в Украине снова получил несколько снарядов ниже ватерлинии.

Это не значит, что Порошенко белый и пушистый — не это предмет сомнения или обсуждения. Это значит, что закон не надо превращать в балаган, даже если позарез надо поднять рейтинги и показать себя царем горы.

После окончания срока действия президентского мандата, судят не по рейтингам — эти цифры быстро забывают. Судят по делам и по последствиям — у кого и как получилось в процессе интересно, а у кого и как получалось — не интересно никому.

Мне кажется, что комедию вокруг Порошенко, не имеющую ни смысла, ни решения, происходящую на фоне достаточно неприятной эскалации украинско-российского конфликта, сложно записать в плюс нынешней власти».



Политолог Елена Дьяченко написала, что Зеленский исполнил свою главную роль — насмешил народ:

«Поскольку в конце — смешно, считаю, что победил артист юмористического жанра. Приговор так приговор»



Политолог Владимир Фесенко видит в решении суда здравый смысл:

«Итак, мерой пресечения для Петра Порошенко суд избрал «личные обязательства». Если отвлечься от эмоций и манипуляций, связанных с интересами противостоящих политических лагерей, то что это означает?

Это означает, что расследование «угольного дела» или дела Медведчука-Порошенко (как его иногда называют) продолжается. «Подозрение» с Петра Алексеевича не снимается. «Личные обязательства» на время следствия означают, как поясняют юристы, в частности, что: Петр Порошенко по первому требованию должен посещать следователя и/или другие правоохранительные, а также судебные органы; не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован; сдать в соответствующие государственные власти свои паспорта и другие документы, которые дают право выезда из Украины.

Почему избрали именно такую меру пресечения, а не домашний арест, или, уж тем более, пребывание под стражей? Очевидно, что это сделали, прежде всего для того, чтобы снять возникшее конфликтное напряжение вокруг этого дела. В нынешней ситуации вокруг Украины это действительно необходимо.

Я уже писал, что все это проблемное дело надо перевести в сугубо правовое и более спокойное русло. Именно так и пытаются сейчас действовать. Во-вторых, таким образом не создаются препятствия для политической активности Петра Порошенко. Ведь если бы мерой пресечения был домашний арест, тогда и сам П.Порошенко, и его сторонники заявляли бы, что таким образом Петру Алексеевичу не дают заниматься политической деятельностью. А сейчас он может и в Верховной Раде работать и по стране ездить, но уведомляя об этом следствие.

Так что это один из вариантов того самого «соломонова решения» по мере пресечения для П.Порошенко».

