Заседание суда по делу Петра Порошенко продолжится 19 января. Первая попытка избрать меру пресечения экс-президенту длилась более 11 часов, закончилась колядками и митингом, а не решением судьи

О том, кто кого переиграл в первом раунде, в соцсетях высказались лидеры мнений, политологи и журналисты.

Как Порошенко обыграл Зеленского и что это значит для Украины © AP, Efrem Lukatsky Кирилл Сазонов назвал происходящее торжеством фейка:

«Ну что, можно подводить итоги этого «политического понедельника» и «Торжественного Возвращения» уже? Символом что выберем? Я думаю, что символом должно стать слово «фейк». Потому что такого нагромождения фейков я не видел уже давно.

Интересно, сегодня тем, кто эти фейки генерировал и расшаривал в истерике — стыдно немного? Версия про то, что не вернется с самого начала вызывала недоверие. Ну, испугался в декабре. Сбежал. Но не возвращаться? Это конец политической карьеры. Полный. Так что возвращаться придется, если хочешь остаться в политике. Тем паче сам Порошенко прекрасно понимал, что никто его не посадит. Я еще на той неделе говорил и писал — не посадят! Это политически нелогично. Но нагромождение фейков было не остановить.

Начнем с аэропорта. Прилетает в Жуляны. Но посадят самолет в Борисполе. А Жуляны заминируют — уже готовятся. Что по факту? Прилетел в Жуляны. Никто самолет нигде не сажал. Аэропорт не минировали. Вот вообще ничего не сбылось. Ах да — еще говорили про то, что не хотят пускать в Украину. Это смешно было с самого начала. Невозможно не пустить в Украину гражданина Украины. И лишение гражданства по закону у нас нет. Все — еще один фейк.

Вот только я пока не видел, чтобы кто-то из распространявших эти мрачные пророчества сегодня признавал, что несколько погорячился. Дал волю фантазии, накрутил истерику у доверчивых, но норка оказалась пустой. Пугали людей так старательно, что в конце сами поверили и испугались. Эффект агитатора, который сам себя сагитировал.

Что так еще рассказывали? Арестуют прямо в аэропорту, были и такие пророчества. Автозаки подогнали — будут паковать. И что в результате? Проверили паспорт, пересек границу, представители ДБР пытались вручить повестку, но не догнали. Повестку! В суд, куда Порошенко сам обещал прийти. Зачем было этот цирк с бегством устраивать? Для шоу? В общем, с арестом в аэропорту тоже обманули.

Спрашивается — зачем было запускать эти слухи и устраивать истерику? Я понимаю, что политика в Украине давно превратилась в шоу и показательные выступления. Помню 500 полицейских с техникой, которых в свое время бросали в Днепр на задержание Геннадия Корбана. Помню, как пытались (реально) не пустить в Украину Саакашвили. Посадку Надежды Савченко. Все дела развалились, но как ярко начинались. Петр Алексеевич тоже наверняка все это помнит.

Вообще все могло быть очень скучно с самого начала. Взять повестку. Явиться вовремя в суд и дать ответы на вопросы. С хорошими адвокатами, с брифингом для прессы после разговора. ДБР проведет свой брифинг. А в зале суда состязательный процесс между адвокатами и прокурорами. И мы с интересом послушаем разные версии возвращения Медведчука в большую украинскую политику при президенте Порошенко. Секрет его внезапного экономического успеха. Есть связь или нет — вот про что интересно послушать. Потому что масса интересных вещей, которые нуждаются в объяснениях. Вместо этого получили истерику, кучу фейков и торжественное шествие большого человека со свитой. Европа, ага… Зато не скучно».



Политолог Елена Дьяченко уверена, что власть знает слабое место Порошенко и будет целенаправленно бить по нему, пока оппонент не наделает ошибок:

«Петр Порошенко сегодня все же пропустил шайбу — неадекватное количество времени он и его гастрольная группа посвятили пятнадцатиминутной задержке со стороны пограничников в выдаче паспорта на контроле в аэропорту.

Похоже, при очевидной слабости содержательной части обвинения, его дальше будут изматывать эмоционально, и в таком состоянии выше шансы, что он будет выпадать в истерику и совершать ошибки. И бить его будут именно в это слабое место, которое он сегодня показал.

Наверное, есть те, кто советует власти как это делать, но нет тех, кто бы посоветовал как законно, обоснованно и без эпических провалов со стороны следствия и обвинения его посадить. Не за уголь, а по делу»



Бывший народный депутат Кирилл Куликов предрекает возвращение Януковича:

«После такого эпического позора с 5-м Президентом в ближайшее время встречайте в Жулянах 4-ого Президента Украины В.Ф. Януковича…»



Политолог и симпатик Порошенко Карл Волох открыто пишет, что украинскими судами управляют американцы:

«Итак, у украинских властей, правоохранителей и судей некоторое время назад появилась серьезная проблема. Их способность фальсифицировать и продуцировать уголовные дела по политическому заказу серьезно ограничила американская Фемида. То есть, «нерешительность» пещерных судей по делам Порошенко обусловлена не только пониманием, что власть скоро изменится и с этим может наступить ответственность за злоупотребление законом и правом.

Они обратили внимание и на то, как американцы наложили санкции на Портнова — в развитие «списка Магнитского», ранее применявшегося только к московитским чиновникам, судьям и правоохранителям. И я уверен, именно такой мессидж привезли в Киев сегодня американские сенаторы. Раньше в этом не было нужды.

Какие бы разногласия ни возникали у Запада с постмайданной властью и Порошенко лично, они решались переговорами и компромиссами. С момента, когда в кабинет президента вселился откровенный придурок и патологический лжец, предыдущие средства давления Запада (с кредитами МВФ включительно) оказались совершенно недостаточными. И американцам пришлось прибегать к санкциям, причем тем, которые поставили нас в один ряд с московитским диктаторским режимом. Разве это не честь?»



Журналист Дмитрий Василец предсказывает продолжение шоу:

«Думаю, чтоб досмотреть цирк с судом над "блудным Гетьманом", Путин отменит очередное вторжение)»



Блогер Ольга Палий уверена, что Зеленский уже опозорился на этом псевдосуде:

«По итогам понедельника 17 января имею сказать: обое рябое. Непонятно, зачем Зеленскому понадобилось так позориться, повышать свой антирейтинг до уровня Порошенко и давать всем сигнал, что он хромая утка уже на половине срока?»



Журналист Юрий Ткачев упрекнул власть в слабости:

«А вообще благодаря сегодняшнему заседанию суда я в очередной раз вспомнил, почему американцам даже не пришлось особо фальсифицировать президентские выборы в Украине 2019 года ("демократизировали" лишь первый тур, дорисовав Порошенко голосов до выхода во второй).

Потому что против всей этой команды-ураган Порошенко в лице Парубия, Луценко, Вятровича и прочих Черновол можно реально двигать кандидатом хоть Чикатило, и Чикатило выиграет с не меньшим отрывом.

И даже если бы все недостатки Зеленского остались, но у него хватило силы воли наконец-то замести Крыголама и его дегенератов под ковёр истории, можно было бы сказать, что всё было незря.

Увы, Зеленский настолько плох, что ему могут позволить себе мочиться на лицо даже дегенераты.

Нет, я понимаю, что из Вашингтона сказали "нельзя". Но можно же было пойти против воли американцев, своровать уже наконец-то власть у себя из-под подушки и потом развести руками, мол, простите, так вышло, больше не буду. Порошенко кстати такие мансы проделывал неоднократно, и ничего. И в итоге, конечно, Порошенко ненавидели, но над ним хоть не смеялись. А Зеленского и ненавидят, и смеются».



Журналист Диана Панченко считает, что вся причина в нерешительности власти в страхе перед авторитетом оппонента:

«Порошенко вышел из суда и толкает победоносную речь.

— Говорит, что власть хотела его посадить, но «что-то пошло не так»

— Что время объединится в борьбе против зелёных и возобновить путь в НАТО

Этот раунд Зеленский сокрушительно проиграл.

Нельзя бороться на «пол шишечки». Но, ожидаемо, власть дала заднюю. Потому что Зеленский боится Порошенко.

В сценарий по целенаправленному надуванию рейтинга Пороху не верю. «Они не так умны, чтоб быть злодеями, которыми вы их видите»

